നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; തുടരന്വേഷണത്തിന് വീണ്ടും സമയം നീട്ടിച്ചോദിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ

കൊച്ചി ∙ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിന്റെ തുടരന്വേഷണത്തിനു സമയം നീട്ടി ചോദിക്കാനൊരുങ്ങി പ്രോസിക്യൂഷൻ. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടു സമർപ്പിക്കുന്നതിനു രണ്ടു ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് വീണ്ടും സമയം നീട്ടി ചോദിക്കുന്നത്. കേസിലെ മുഖ്യ തെളിവായ മെമ്മറി കാർഡിന്റെ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ കാർഡ് മൂന്നു പ്രാവശ്യം തുറന്നു നോക്കി എന്നു വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്വേഷണത്തിനു കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന ആവശ്യം പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉയർത്തുന്നത്.

നേരത്തെ സമയം തേടിയപ്പോൾ ഇനി സമയം നീട്ടി നൽകില്ലെന്ന കർശന നിർദേശത്തോടെയായിരുന്നു ഈ മാസം 15 വരെ സമയം അനുവദിച്ചത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വീണ്ടും സമയം നീട്ടി നൽകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അതേസമയം, ആരാണ് മെമ്മറി കാർഡ് പരിശോധിച്ചത്, ഇരയ്ക്ക് അത് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ദോഷകരമാകും, കേസിനെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകാനായാൽ കോടതി സമയം നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം.

മെമ്മറി കാർഡിന്റെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്നലെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു ലഭിച്ചത്. ഇത് ഇന്നു വിചാരണക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മെമ്മറി കാർഡിന്റെ ഹാഷ് വാല്യുവിൽ മൂന്നു തവണ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ കണ്ടെത്തൽ എന്നു പറയുന്നു. മൂന്നു കോടതികളിൽ കാർഡ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സമയത്തു ഹാഷ് വാല്യുവിൽ മാറ്റമുണ്ടായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി, വിചാരണക്കോടതി, എറണാകുളം ജില്ലാ കോടതി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സമയത്താണ് കാർഡ് തുറന്നു പരിശോധിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

എറണാകുളം ജില്ലാ കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് കാർഡ് തുറന്നത് എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഓരോ തവണയും കാർഡ് തുറക്കുമ്പോൾ അതു രേഖപ്പെടുത്തണം എന്നിരിക്കെ രേഖകളുടെ പിൻബലമില്ലാതെ തുറന്നതാണ് സംശയം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ആവശ്യം.

കേസ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നു എന്നു കാണിച്ച് അതിജീവിത നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കേസ് ഇന്നു പരിഗണിക്കരുതെന്ന അഭ്യർഥന അഭിഭാഷകർ മുന്നോട്ടു വച്ചിരുന്നു. ഫൊറൻസിക് ഫലം വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതു കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം എന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. എന്നാൽ ഫൊറൻസിക് ഫലം ഏതു രീതിയിലാണ് കേസിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നു ചോദിച്ച കോടതി, ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരാവാദിത്തത്തോടെ വേണം എന്നു നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Actress Assault Case: Crime Branch To Request For More Time To Complete Further Probe