ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യ ലക്ഷ്യം 2 സംസ്ഥാനം; കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ കേരള വരവും വെറുതെയല്ല

പാലക്കാട്∙ രാഷ്ട്രീയ ധ്രുവീകരണത്തിനുളള ഒരു അവസരവും പാഴാക്കരുതെന്നും അവ ബുദ്ധിപൂർവം ഉപയേ‍ാഗിക്കണം എന്നുമുള്ള നിർദ്ദേശത്തേ‍ാടെയാണ് കേരളമുൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടുത്ത ലേ‍ാകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബിജെപി ഒരുങ്ങുന്നത്. മറ്റിടങ്ങളിൽ പ്രയേ‍ാഗിച്ചു വിജയിച്ച ഈ തന്ത്രത്തിന്റെ വിപുലമായ പതിപ്പ് ദക്ഷിണഭാഗത്ത് പ്രയേ‍ാഗിക്കാനാണു നീക്കം. ക്ഷമയേ‍ാടെ വേണം നീക്കങ്ങളെന്നും അതിനു വേണ്ട രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം കോപ്പുകൂട്ടണമെന്നുമാണ് ദേശീയ നേതൃത്വം ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനു നൽകിയ സന്ദേശം. പാർട്ടിക്ക് കേരളത്തിൽ തിടുക്കമെ‍ാന്നുമില്ലെന്ന് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും നേതാക്കൾ നേരത്തേത്തന്നെ സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ലഭിക്കുന്ന ഒരവസരം പേ‍ാലും പാഴാക്കാതിരിക്കാനുളള ബുദ്ധി കാണിക്കണമെന്ന ഉപദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ബിജെപി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ, ലക്ഷ്യമിടുന്നത്? സംസ്ഥാനത്തെ ആറു മണ്ഡലങ്ങളിൽ നേ‍ാട്ടമിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക നീക്കങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ തുടക്കം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വിശകലനം.

∙ ആരായിരിക്കണം സ്ഥാനാർഥി?

ഇതിനോടകം രണ്ട് പ്രഫഷനൽ ഏജൻസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാനാർഥികളുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പാർട്ടിഇതര ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായ രൂപീകരണം ബിജെപി നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നേതൃത്വത്തിലുളള ഒരു വ്യക്തിയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകും, എത്രത്തേ‍ാളം പെ‍ാതുസമ്മതി ലഭിക്കും, പെ‍ാതുവിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെ, ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന പരാതികൾ, പാർട്ടി നേതാവിനെയല്ലാത്തെ‍ാരു വ്യക്തിയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയാലുള്ള ഫലം, മണ്ഡലത്തിന്റെ പെ‍ാതുരാഷ്ട്രീയ മിടിപ്പ് ഇപ്പേ‍ാൾഎങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഏജൻസികൾ തിരക്കിയതെന്നാണു വിവരം. അധികാരത്തിൽ രണ്ടാമൂഴത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേയ്ക്കു കടക്കുകയാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ ബിജെപി. എന്നാൽ 2024ലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി കാത്തു നിൽക്കാതെ, കലാവധിക്ക് രണ്ടുവർഷം മുൻപുതന്നെ ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുക്കം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നു ചുരുക്കം.

മണ്ഡലങ്ങളിലെ പെ‍ാതുരാഷ്ട്രീയം പഠിക്കുകയും പാർട്ടിക്ക് കടന്നുകയറാനുള്ള സാധ്യതകളും സ്ഥലവും കണ്ടെത്തുകയുമാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ യോഗങ്ങളുടെയും ചർച്ചകളുടെയും സമ്പർക്കങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം. ആദ്യ സന്ദർശനം സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന് ഇവർ നൽകുന്ന റിപ്പേ‍ാർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തെ‍ാട്ടടുത്ത സന്ദർശനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണവും പരിപാടികളും നിശ്ചയിക്കുക. മാസത്തിൽ മൂന്നുതവണ, ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ല സന്ദർശിക്കാനാണ് മന്ത്രിമാർക്കുള്ള നിർദ്ദേശം. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോ.എസ്.ജയശങ്കർ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയതും അത് വൻ ചർച്ചയായതും.

∙ എന്തുകൊണ്ട് കേരളം അകലുന്നു?

സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുളളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമയം മുഴുകണമെന്നാണ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും നിർദ്ദേശമെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ നേതാക്കളിലൊരാൾ പറയുന്നു. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികവും, സാമൂഹികവുമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രത്യേക ടീമുകൾ രൂപീകരിക്കാം. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ജനക്ഷേമപദ്ധതികൾ അതിനു യേ‍ാഗ്യരായവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടേ‍ാ, ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രകാലമായി, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകെ‍ാണ്ട്, എതെ‍ാക്കെ പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നത്, അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ, പരാതികൾ, പദ്ധതിയിൽ ചേരേണ്ട വിധം തുടങ്ങിയവയാണ് സമ്പർക്ക സിലബസിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ.

ദക്ഷിണസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് 120 സീറ്റുകളിൽ ഊന്നിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളെങ്കിലും, വേ‍ാട്ട് കൂടുതലുളള മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലും കടുത്ത മത്സരത്തിന് വഴിയെ‍ാരുക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ കടന്നുചെല്ലാൻ കഴിയാത്തതും ബിജെപിയിൽനിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നതുമായ മേഖലകളുടെ പട്ടിക തയാറാക്കിയാണ് 2024ലേയ്ക്കുളള നീക്കങ്ങൾ. ഇതിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ സമീപനത്തിൽതന്നെ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും ഹൈദരബാദിൽ നടന്ന ദേശീയ നിർവാഹകസമിതിയിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ചിലർ നിർദ്ദേശം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കേരളം, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ചുവട് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങളും നേതൃത്വം വിശകലനം ചെയ്തു. അതിനുവേണ്ട പുതുവഴികളും ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു. കേ‍ാൺഗ്രസ് വിമുക്തഭാരതം, ഹിന്ദുത്വ പ്രചാരണം എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വിപൂലീകരിച്ച ഒരു പാഠ്യപദ്ധതിയാണ് ദക്ഷിണ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു ബിജെപിയും സംഘപരിവാറും തയാറാക്കുന്നത്. എതു രീതിയിലായാലും ക്ഷമയേ‍ാടെ കാത്തിരുന്ന്, അവസരങ്ങളും പഴുതും ശരിക്കും ഉപയേ‍ാഗിക്കുക എന്നതാണു തന്ത്രം. അതിനു കുറച്ചു സമയമെടുത്താലും നഷ്ടമില്ലെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടും വിലയിരുത്തലും. പുതിയ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തി സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കുക എന്നതിനാണു പ്രാധാന്യം. ഹിന്ദുക്കളുടെ പാർട്ടിയെന്നുമാത്രം അറിയപ്പെടുന്നതാണു സംഘടനയുടെ രാജ്യവ്യാപനത്തിന് തടസ്സമെന്നു കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞുളള നീക്കങ്ങളാണ് ഹൈദരബാദ് യേ‍ാഗത്തിലുണ്ടായതെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.

∙ തെലങ്കാനയിലെ യോഗവും അജൻഡയുടെ ഭാഗം

ദേശീയ നിർവാഹകസമിതി യേ‍ാഗത്തിലെ രഷ്ട്രീയ തീരുമാനം പാർട്ടിയുടെ ഭാവി നീക്കങ്ങളിലും നിർണായകമാകുമെന്ന സൂചനയാണ് നേതാക്കൾ നൽകുന്നത്. ഇതരസമുദായങ്ങളിലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരിലും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കിടയിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് സമാപനസന്ദേശത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചുപറഞ്ഞത് അവർ പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. സംഘടനാതലത്തിലും ആശയതലത്തിലും വിപുലീകരണം സാധ്യമാക്കുകയും ഉറപ്പിക്കുകയും വേണം.

ബിജെപിക്കെതിരെ കടുത്ത എതിർപ്പുമായി രംഗത്തുള്ള തെലങ്കാനയുടെ ഹൃദയത്തിൽതന്നെ നിർവാഹകസമിതി നടത്തിയതിലും കൃത്യമായ അജൻഡയുണ്ടെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഇത് 2017 മുതൽ ഉത്തരപ്രദേശിൽ നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങിയ തന്ത്രമാണെങ്കിലും അത് വിപുലമായും ആഴത്തിലും നടപ്പാക്കാനാണ് ഹൈദരാബാദിലെ ധാരണ. യുപിയിൽ ന്യൂനപക്ഷ മേഖലയിൽ പേ‍‌ാലും പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥികൾ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തേ‍ാടെ വിജയിച്ചുവെന്ന് ബിജെപി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിന്റെ രഹസ്യവും മറ്റെ‍ാന്നല്ലെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

ജാതീയ സമവാക്യങ്ങൾ സമർഥമായി ഉപയേ‍ാഗിക്കുകയെന്നതും ദക്ഷിണ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പാർട്ടി ലക്ഷ്യമാണ്. ഇതര സമുദായങ്ങളെ അടുപ്പിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നേരത്തേ നൽകിയ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹനേതാക്കളുമായി ചർച്ചകൾ പലവട്ടം ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കി. ഇപ്പോൾ ഗേ‍ാവ ഗവർണറും പാർട്ടി മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായ പി.എസ്. ശ്രീധരൻപിളള മുൻകയ്യെടുത്ത് സഭാഅധ്യക്ഷന്മാരെ കേന്ദ്രനേതാക്കളുമായി അടുപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ച ശ്രമത്തിന് പിന്നീട് തുടർച്ചയുണ്ടായില്ല. പിന്നീട് ഒരു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിരന്തരചർച്ചകൾ നടന്നത്. കേന്ദ്രനേതാക്കളും പിന്നീട് സമുദായ നേതാക്കളെ സന്ദർശിച്ചു.

∙ ആദ്യം ആ 2 ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ?

അതേസമയം, ഒരു വിഭാഗം സമുദായങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ചില പ്രദേശങ്ങളിലും ബിജെപിക്ക് കടന്നുകയറാനും സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാനും ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ദക്ഷിണ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിലും കർണാടകയിലും കാര്യമായ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ അകന്നുതന്നെ നിൽക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇനിയുള്ള ‘മാർച്ച്’ പ്രധാനമായും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേയ്ക്കാണെന്നാണ് നിർവാഹകസമിതിയിലെ ചർച്ചകളുടെയും വിലയിരുത്തലുകളുടെയും തീരുമാനവും പ്രഖ്യാപനവും. അതിൽ ആദ്യം തെലങ്കാനയും തമിഴ്നാടും എന്നാണ് നേതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള സൂചനകൾ.

തമിഴ്നാട്ടിൽ മുൻ ഐപിഎസ് ഒ‍ാഫിസറായ പുതിയ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അണ്ണാമലൈയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർട്ടി പെ‍ാതുസമ്മതി നേടുന്നുണ്ടെന്നാണ് അവകാശവാദം. എം.കെ.സ്റ്റാൻലിൻ സർക്കാരിന്റെ അഴിമതി തുറന്നുകാണിച്ച് പെ‍ാതുചർച്ചയാക്കുകയും നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശം. വൻകിട പദ്ധതികളുടെ പേരിൽ വലിയ കമ്മിഷനാണ് ഭരണകക്ഷിയിലെ ചിലരും ഉയർന്ന ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥരുമടക്കം കൈപ്പറ്റുന്നതെന്നു ബിജെപി ആരേ‍ാപിക്കുന്നു. അണ്ണാഡിഎംകെയിലെ ഭിന്നതയും തമ്മിലടിയും മുതലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

തെലങ്കാനയിലെ ചെറുകക്ഷികളെ നേ‍ാട്ടമിട്ടാണ് നീക്കങ്ങൾ. അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി കെ. ചന്ദ്രശേഖര റാവു പ്രതിപക്ഷമായ കേ‍ാൺഗ്രസിനേക്കാൾ തങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നത് ബിജെപിയുടെ കരുത്തിൽ ഭയമുളളതുകെ‍ാണ്ടാണെന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വം അവകാശപ്പെടുന്നു. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ വിപുലവും ശക്തവുമായി സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം ബിജെപി ആരംഭിച്ചതായി തെലങ്കാനയുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന നേതാവ് പറഞ്ഞു.

ആന്ധ്രയിൽ പാർട്ടിയെ ബൂത്തുതലത്തിൽ വളർത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കാണു തീരുമാനം. ദീർഘകാല രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയാണ് തയാറാക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ അടുത്ത ദിവസം എത്തുന്ന ബിജെപി ദേശീയ സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും പാർട്ടിയിലെ മൂന്നാമനായി അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ബി.എൽ.സന്തേ‍ാഷ് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കത്തിന്റെ സംഘടനാതീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനാണു സാധ്യത. മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കെ‍ാപ്പം കേരളത്തിൽ കേന്ദ്രപദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിടുകയെന്നതും ബിജെപിയുടെ നീക്കങ്ങളിലൊന്നാണ്. പ്രതിപക്ഷം ചിതറി നിൽക്കെ, നേരത്തേ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കം ആരംഭിച്ച് മേൽക്കൈ നേടാനാണു ബിജെപിയുടെ നീക്കമെന്നതും ഇതിലൂടെയെല്ലാം വ്യക്തമാകുന്നു.

English Summary: BJP Gears up to Expand Footprints in South India with an Action Plan; What is it?