‘നിർമിക്കാത്ത ബോട്ട് വാങ്ങി’ 35 ലക്ഷത്തിന്റെ ക്രമക്കേട്: എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഉത്തരവ്

നിർമിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത 15 സീറ്റ് ബോട്ട്, ‘കിട്ടി ബോധിച്ചു.. നല്ല അവസ്ഥയിൽ ആണ്’ എന്ന് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുക. സർക്കാരിന് 35 ലക്ഷത്തിന്റെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എങ്കിലും വാർഡനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വനം വകുപ്പിലെ ഉന്നതർ ഒന്നിച്ച് രംഗത്തിറങ്ങുക. വിജിലൻസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വളച്ചൊടിക്കുക... ഒടുവിൽ മുക്കി വയ്ക്കുക.

കേരളത്തിന് കേട്ടുകേൾവി മാത്രമുള്ള അഴിമതി നാടകങ്ങൾക്കാണ് ഒടുവിൽ തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതി ഇന്ന് ഭാഗികമായി തിരശീലയിട്ടത്. വിജിലൻസിന്റെ പ്രാഥമിക നിരീക്ഷണങ്ങൾ വായിച്ച കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത് ഈ ആശയമായിരുന്നു – കൂടുതൽ ‘ഡെക്കറേഷൻ’ നടത്തി ആരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്കേണ്ട. വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ആർ.ലക്ഷ്മി, സിഡ്കോയുടെ മുൻ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ സജി ബഷീർ, നോട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് പ്രൊപ്രൈറ്റർ കൃഷ്ണകുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തുക. ആ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യം’!

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ശെന്തരുണിയിൽ സവാരി ബോട്ട് വാങ്ങിയതുമായ ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണമാണ് 5 വർഷത്തിനു ശേഷം കേസെടുക്കാൻ കോടതി നിർദേശിക്കുന്നത്. ‘മലയാള മനോരമ’ 2017 ഒക്ടോബർ 13നാണ് ഈ വാർത്ത പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത്. 15 സീറ്റിന്റെ ബോട്ട് നിർമിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ, സങ്കേതത്തിൽ എത്തിച്ചു എന്നും നല്ല കണ്ടീഷനിൽ ആണെന്നും വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുകയായിരുന്നു. ഇതുപയോഗിച്ച് കമ്പനി പണം മുഴുവൻ എഴുതിയെടുത്തു. അന്വേഷണം വന്നപ്പോൾ സിഡ്കോ എസ്റ്റേറ്റിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന നിർമാണ കേന്ദ്രവും അടച്ചു പൂട്ടി ഉടമ സ്ഥലം വിട്ടു.

കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കാൻ ഉള്ള എല്ലാ കാരണങ്ങളും ഇതിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. വിജിലൻസിന്റെ ത്വരിത പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ കുറ്റകൃത്യം നടന്നതായി വ്യക്തമാവുന്നു. മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് അനുകൂലമായി കാര്യങ്ങൾ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവമുള്ള പ്രവർത്തിയായി ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. റെക്കോർഡുകളിൽ കൃത്രിമത്വവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് സർക്കാർ അനുമതി വേണം എന്ന 17(എ) വകുപ്പും ഇവിടെ ബാധകമാവില്ല. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇടപാടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താം എന്നതിനാൽ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ഉടൻ തന്നെ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം.

∙ സംഭവം ഇങ്ങനെ

വനം വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള വിവിധ സംരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും സവാരി ബോട്ട് വാങ്ങിയതിലാണ് വൻ ക്രമക്കേട് നടന്നത്. 15 സീറ്റുള്ള ബോട്ട് നിർമിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ, വനം ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഒത്തുകളിച്ച് സ്വകാര്യ കമ്പനി 40 ലക്ഷത്തോളം രൂപ തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം മനോരമയാണ് ഇതു പുറത്തു കൊണ്ടു വന്നത്. തട്ടിപ്പ്് കണ്ടെത്തിയതോടെ ചെറുകിട വ്യവസായ വികസന കോർപ്പറേഷനുമായി (സിഡ്കോ) ബോട്ട് നിർമാണ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട കമ്പനി ഉടമ മുങ്ങി. ഇയാളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടു കെട്ടാനും സിഡ്കോ പിന്നീട് നടപടി എടുത്തു. ബോട്ട് നിർമാണത്തിൽ ഒരു മുൻപരിചയവുമില്ലാത്ത സിഡ്കോയുമായി വനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയായിരുന്നു. തെന്മലയിലേക്ക് 12 സീറ്റ്, ആറു സീറ്റ്, 15 സീറ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു ബോട്ടുകൾക്കാണ് ഓർഡർ നൽകിയത്.

ബോട്ടുകൾ നൽകാൻ തിരുവനന്തപുരം പാപ്പനംകോട് ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥാപനവുമായി സിഡ്കോ ഉപ കരാർ ഒപ്പിട്ടതിലൂടെയാണ് തട്ടിപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. സിഡ്കോയിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ചില ഉന്നതരുടെ ബെനാമിയാണ് ഈ സ്ഥാപന ഉടമയെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

കരാ‍ർ പ്രകാരം നൽകേണ്ട 12 സീറ്റിന്റെയും ആറു സീറ്റിന്റെയും ബോട്ടുകൾ തെന്മലയിൽ എത്തിച്ചു. അരക്കോടിയോളം രൂപ മുടക്കി നിർമിച്ച ഈ ബോട്ടുകൾക്ക് അപാകതകൾ ഏറെയായിരുന്നതിനാൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചതു പോലും വളരെ പ്രയത്നിച്ചാണ്. 15 സീറ്റിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ബോട്ട് കമ്പനി നിർമിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല. എങ്കിലും ബോട്ട് തെന്മല കേന്ദ്രത്തിൽ ലഭിച്ചതായും മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ളതാണെന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ കത്തു നൽകി. ഇതു ഹാജരാക്കി കമ്പനി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു.

ശെന്തരുണി ഡിവിഷനിൽ പുതിയ വാർഡൻ ചുമതലയേറ്റതോടെയാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തു വന്നത്. സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ഡിപാർട്മെന്റിന്റെ പരിശോധനയിലും തട്ടിപ്പ് നടന്നത് വ്യക്തമായതോടെ സിഡ്കോയിൽ നിന്ന് തുക തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വനം വകുപ്പ്.

∙ രക്ഷകരായി ഉന്നതർ

ബോട്ട് ഇടപാട് പുറത്തു വന്നതിനെ തുടർന്ന് വനം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ പേരിൽ ഒട്ടേറെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു. വനം വകുപ്പും വിജിലൻസും അന്വേഷണം തുടങ്ങിയെങ്കിലും എല്ലാ നടപടികളും മുക്കുകയായിരുന്നു. മുൻ സർക്കാരിലെ വനം മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുണ്ടായിരുന്ന അടുപ്പമാണ് ഈ അട്ടിമറിക്കു വഴിവച്ചതെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. ക്രമക്കേടും ധന നഷ്ടവും മൂടി വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നായപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥയോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ച് സമയം വലിച്ചു നീട്ടാനാണ് വനം വകുപ്പ് പ്രയത്നിച്ചത്. ‘തനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാണെ’ന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം. രണ്ടാമത്തെ ബോട്ടിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒപ്പിടുന്നതിനിടയിൽ മൂന്നാമത്തെ ബോട്ടിന്റെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒപ്പിട്ടു പോയതാണെന്നും ജോലിത്തിരക്ക് കാരണം സംഭവിച്ചതാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥ പറഞ്ഞു.

ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് കടുത്ത നടപടികൾ വേണ്ട എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു വനം വകുപ്പ്. ഉദ്യോഗസ്ഥയെ അവിടെ നിന്ന് മൂന്നാറിലെയും പിന്നീട് വാഴച്ചാലിലെയും നിർണായക തസ്തികകളിലേക്കു നിയമിച്ചു.

സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വെറുതേ ഒരു ഒപ്പിട്ടത് അബദ്ധമാണ് എന്നു കരുതിയാലും ‘ബോട്ട് നല്ല നിലവാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്’ എന്ന എഴുതിച്ചേർത്തത് എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആരും ഉത്തരം നൽകിയില്ല. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയതിന്റെ പിറ്റേന്നു തന്നെ കമ്പനി പണം എഴുതി എടുക്കുകയും പിന്നീട് ഉടമ മുങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഈ പണം ആരുടെയൊക്കെ കൈകളിൽ എത്തി എന്ന ചോദ്യത്തിനും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.



English Summary: FIR To Be Registered In Boat Scam Case