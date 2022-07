ഇനി ‘പാവം പളനിസാമി’യില്ല, സ്റ്റാലിനെതിരെ തുറന്ന യുദ്ധം;ഒതുക്കാനാകുമോ ഒപിഎസിനെ?

‘ഇപ്പോതും പഴയ പാവം പളനിസാമി മാതിരി നിനച്ചിട്ടിരിങ്ക്ളാ’ (ഇപ്പോഴും ഞാൻ പഴയ പാവം പളനിസാമിയാണെന്നു കരുതിയോ..?) എന്നായിരുന്നു ഇടക്കാല ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സ്ഥാനമേറ്റ ശേഷം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഡിഎംകെയെ അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച എടപ്പാടി പളനിസാമിയുടെ ചോദ്യം. പുതിയ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന എടപ്പാടിയുടെ കൈവിരലുകളുടെ ചലനത്തിൽപ്പോലും തലൈവർ ഭാവം. തലയൊന്നു ചരിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ എടപ്പാടിയുടെ ആജ്ഞ കേൾക്കാൻ ചെവിയുമായി ആളെത്തി. നിലവിൽ തമിഴകത്ത് ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഡിഎംകെയ്ക്കു ശക്തരായ എതിരാളി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആ വിടവ് നികത്തി പഴയ പ്രഭാവം തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നതാണ് എടപ്പാടിക്കു മുന്നിലുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളി. അതിന് ഇതുവരെ തുടർന്ന നിലപാടുകൾ പോരാ എന്ന് എടപ്പാടിക്കറിയാം. അതു കൊണ്ടാണ്, ചുമതലയേറ്റെടുത്ത ദിവസംതന്നെ എം.കെ.സ്റ്റാലിന്റെ പേര് എടുത്തു പറഞ്ഞ് എടപ്പാടി യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. എതിർവശത്ത് മുഖ്യമായും നേരിടേണ്ടത് സ്റ്റാലിനെയാണെങ്കിലും ‘ശത്രു’ക്കളുടെ പട്ടികയിൽ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരാളെക്കൂടി എടപ്പാടിക്കു നേരിടാനുണ്ട്. അണ്ണാഡിഎംകെയിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസത്തിനിപ്പുറം ഒന്നുമല്ലാതായി മാറിയ ഒ.പനീൽസെൽവം. ഇദ്ദേഹത്തിന് മേൽക്കയ്യുള്ള മേഖലകൾ ഇനിയും പാർട്ടിക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം ഡിഎംകെയുടെ ശക്തിദുർഗങ്ങളിലേക്കു കടന്നുചെന്ന് പോരാട്ടം ശക്തമാക്കുകയും വേണം. എന്താകും എടപ്പാടി പളനിസാമിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള നീക്കം? മുന്നിലെ വെല്ലുവിളികളെ വെട്ടിനിരത്താൻ അദ്ദേഹത്തിനാകുമോ?

∙ ഇതു പുതു കക്ഷി

ഇരട്ടനേതൃത്വത്തിനു കീഴിൽ വഴുക്കൻ നിലപാടുകളുമായി ഇതു വരെ കണ്ടിരുന്ന അണ്ണാഡിഎംകെയെ അല്ല ഇനി തമിഴ്നാട് കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന വ്യക്തമായ സൂചനകളാണ് അണികളോടു നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലൂടെ എടപ്പാടി വ്യക്തമാക്കിയത്. പ്രധാന എതിരാളി ഡിഎംകെ ആണെന്നതിൽ സംശയമേയില്ല. വെറും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സ്റ്റാലിൻ തമിഴ്നാട്ടിലും എന്തിന് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽപ്പോലും സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ജനകീയ മുഖം അണ്ണാഡിഎംകെയ്ക്കു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളി ചില്ലറയല്ല. അണ്ണാഡിഎംകെ ഭരണകാലത്ത് ഒതുക്കി മൂലയ്ക്കിരുത്തിയിരുന്ന ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കന്തസാമിയെയാണു സ്റ്റാലിൻ അധികാരത്തിലെത്തിയ ഉടൻ വിജിലൻസ് തലപ്പത്തിരുത്തിയത്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന അമിത് ഷായുടെ കയ്യിൽ വരെ ഒരിക്കൽ വിലങ്ങണിയിച്ചയാളാണു കന്തസാമി.

കന്തസാമി ഐപിഎസ്

ഡിഎംകെ അധികാരമേറ്റതു മുതൽ അണ്ണാഡിഎംകെ പക്ഷത്തെ മുൻ മന്ത്രിമാരുടെ അടക്കം വീടുകളിൽ വിജിലൻസ് വിഭാഗം കയറിയിറങ്ങി. അനധികൃത സ്വത്തു സമ്പാദക്കേസുകൾ ഒന്നിനു പിറകേ മറ്റൊന്നായി ചുമത്തപ്പെട്ടു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജെ.ജയലളിതയുടെ കൊടനാട് എസ്റ്റേറ്റിൽ നടന്ന കവർച്ചയ്ക്കു പിന്നിലെ അന്വേഷണം അണ്ണാഡിഎംകെ നേതാക്കൾക്കു നേരെ തിരിഞ്ഞതും പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. ഇതടക്കം വിവിധ പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കെതിരെ തുടർച്ചയായി ചുമത്തുന്ന കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഫലപ്രദമായി നേരിട്ട് അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കളം നിറഞ്ഞ് ഭരണം പിടിക്കുകയെന്നതിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും എടപ്പാടിയുടെ മനസ്സിലില്ല.

∙ കാവലാളായി എത്തി; ഒടുക്കം പാർട്ടി കൊണ്ടുപോയി

ജയലളിതയുടെ മരണ ശേഷം തോഴി വി.കെ.ശശികല പാർട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് ഇടക്കാല ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി. ജയയുടെ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന ഒ.പനീർസെൽവമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയായത്. എന്നാൽ, ശശികലയുമായുള്ള നിരന്തര ഉരസലുകൾ നിമിത്തം പനീർസെൽവത്തിനു പദവി വിട്ടിറങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ശശികല മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനുള്ള തയാറാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് അനധികൃത സ്വത്തു സമ്പാദക്കേസിൽ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നത്. താൻ തിരിച്ചെത്തും വരെ കാവൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കാൻ തന്റെ വിശ്വസ്തനായ എടപ്പാടി പളനിസാമിയെ നിയോഗിച്ചതും ശശികലയായിരുന്നു. എന്നാൽ, പിന്നീട് ഇവർ തമ്മിൽ ബദ്ധവൈരികളായി. ശശികലയെ പാർട്ടിയിൽ തിരിച്ചെടുക്കില്ലെന്ന് കർശനമായ നിലപാട് ഇപ്പോഴും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും സേലത്തു നിന്നുള്ള എടപ്പാടിയാണ്. മുൻപു പലതവണ എംഎംൽഎയും മന്ത്രിയും ഒരു തവണ എംപിയുമായ രാഷ്ട്രീയ അനുഭവ പരിചയം 1979ൽ വെറുമൊരു സാധാരണ പ്രവർത്തകനായി പാർട്ടിയിലെത്തിയ പളനിസാമിക്കുണ്ട്.

അണ്ണാഡിഎംകെയിൽനിന്നു പുറത്താക്കിയ ഒ.പനീർസെൽവത്തിനു തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തെക്കൻ ജില്ലകളിലുള്ള സ്വാധീനം നിസ്സാരമല്ല. ഈ പുറത്താക്കൽ വഴി പാർട്ടി പല തെക്കൻ ജില്ലകളിലും കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുമെന്നതും ഉറപ്പ്.

∙ നിലയ്ക്കു നിൽക്കുമോ ബിജെപി...?

പനീർസെൽവവും പളനിസാമിയും ചേർന്ന, ഇരട്ടനേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ അണ്ണാഡിഎംകെ തുടരുന്നതായിരുന്നു തമിഴ്നാട് ബിജെപിക്കു താൽപര്യം. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പോര് മുതലെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതു പാർട്ടിക്കു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നായിരുന്നു കണക്കുകൂട്ടൽ. എന്നാൽ, കരുത്തനായി എടപ്പാടി എത്തിയതോടെ പാർട്ടി വീണ്ടും ശക്തമായ കെട്ടുറപ്പിനു കീഴിലായി. അണ്ണാഡിഎംകെ മൂന്നാം കക്ഷിയാണെന്നു മുൻപു നിരന്തരം ബിജെപി നേതാക്കൾ പരിഹസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങനെ പറയും മുൻപ് പലവട്ടം അവർ ആലോചിക്കുമെന്നുറപ്പ്.

മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തന്റെ ശേഷിയും കഴിവും മികവും തമിഴ് മക്കൾക്കു മുന്നിൽ വ്യക്തമായി കാണിച്ച വ്യക്തിയാണ് എടപ്പാടി. പാർട്ടി മുന്നോട്ടെങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഇനി പൂർണമായും എടപ്പാടിയുടെ നിലപാടുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ബിജെപിയുമായുള്ള ബന്ധം തുടരുമെങ്കിലും പാർട്ടിയെ അപഹസിച്ചാൽ എടപ്പാടി തിരിച്ചടിക്കുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പായി. ബിജെപിയോടുള്ള സഖ്യത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ പല മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് അടക്കം എതിർ അഭിപ്രായവുമുണ്ടെങ്കിലും എടപ്പാടി ഇതുവരെ ബിജെപിയെ എതിർത്തു പരസ്യ നിലപാട് എടുത്തിട്ടില്ല. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു സമാനമായി, വരുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി ഒറ്റയ്ക്കു മൽസരിച്ചു കളം പിടിക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടായാൽ എന്തു വില കൊടുത്തും പാർട്ടിയെ വിജയിപ്പിക്കുകയെന്നതും എടപ്പാടി മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. അതിൽ വിജയിച്ചാൽ അണ്ണാഡിഎംകെ പഴയ പ്രഭാവത്തിലേക്കു തിരിച്ചെത്തും.

∙ ‘തനി വഴി’ തേടി ഒപിഎസ്

രണ്ടായി വഴി പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണെന്ന് ഒ.പനീർസെൽവം പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിലും പാർട്ടിയിലെ ഇതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിരുന്ന വ്യക്തി ഇനിയെന്തു ചെയ്യും എന്നാണു തമിഴക രാഷ്ട്രീയം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. വി.െക.ശശികല അനധികൃത സ്വത്തു സമ്പാദനക്കേസിൽ ജയിലിൽ പോയതോടെ 5 വർഷം മുൻപു നടന്ന ജനറൽ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ജയലളിതയ്ക്കു മാത്രമായി മാറ്റി വച്ചു. എന്നാൽ, അതിനിടെ ശശികല എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലിരുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ, പനീർസെൽവം വിമത നീക്കങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തി. ഒടുവിൽ പാർട്ടിയുടെ തലപ്പത്തെ സ്ഥാനമായ കോ ഓർഡിനേറ്റർ സ്ഥാനവും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവും നൽകിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വരുതിയിലാക്കിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലെത്തിയ എടപ്പാടി പളനിസാമി ജോയിന്റ് കോ ഓർഡിനേറ്ററുമായി. പദവിയുടെ പേരിലെ വ്യത്യാസം പക്ഷേ, ഇരുവർക്കുമുള്ള അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല.

5 വർഷത്തിനു ശേഷം, സുവർണ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്തു പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ പനീർസെൽവത്തിനു മുന്നിലുള്ളതു വളരെക്കുറച്ചു സാധ്യതകൾ മാത്രമാണ്. അതിൽ ആദ്യം പ്രയോഗിക്കുക നിയമയുദ്ധം തന്നെയാകും. തന്നെ പുറത്താക്കിയതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിലെയോ സുപ്രീംകോടതിയിലെയോ ഉയർന്ന ബെഞ്ചുകളിൽ ഹർജി നൽകും. വിജയിച്ചാൽ മാത്രം ഒരു വഴി ഒപിഎസിനു മുന്നിൽ തുറക്കും. ബിജെപിയിലേക്കു പോകാനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണെന്നാണു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ പക്ഷം. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അണ്ണാമലൈയ്ക്കു കീഴിലൊരു പദവി പനീർസെൽവത്തിനു ചിന്തിക്കാനാവില്ല.

എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ. ചിത്രം: Twitter

ഇടയ്ക്ക് ശശികലയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ചില പ്രസ്താവനകൾ പനീർസെൽവം പറഞ്ഞെങ്കിലും ശശികലയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുകൂലമായ ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഡിഎംകെയിലേക്കു പോവുകയെന്നത് ആത്മഹത്യപരമായ നീക്കമായാണ് ഒപിഎസ് കാണുന്നത്. അത്തരത്തിലൊരു നീക്കം നടത്തിയാൽ താൻ അണ്ണാഡിഎംകെ അണികൾക്കു മുന്നിൽ എന്നും വഞ്ചകനായി തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഭയക്കുന്നു. പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് അണികളെ ചേർത്തു നിർത്താനുള്ള സാമ്പത്തികം അടക്കമുള്ള ശേഷിയും ഇപ്പോൾ പനീർസെൽവത്തിനില്ല. അതിനാൽ പരമാവധി നിയമവഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോകാനാകും പനീർസെൽവത്തിന്റെ ശ്രമം.

∙ മുന്നിലുള്ളത് വെല്ലുവിളികളുടെ കൊടുമുടി

പുറത്താക്കിയ ഒ.പനീർസെൽവത്തിനു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തെക്കൻ ജില്ലകളിലുള്ള സ്വാധീനം നിസ്സാരമല്ല. ഇൗ പുറത്താക്കൽ വഴി പാർട്ടി പല തെക്കൻ ജില്ലകളിലും കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. പനീർസെൽവം, വി.കെ.ശശികല, ടിടിവി ദിനകരൻ എന്നിവരുടെ അഭാവം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന അപകടം സുരക്ഷിതമായി മറികടക്കുക എന്നത് പാർട്ടിക്ക് തികച്ചും വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇവിടങ്ങളിൽ ഡിഎംകെ ഇടം പിടിക്കുമെന്നതും പാർട്ടിക്കു ക്ഷീണമുണ്ടാക്കും.

അണ്ണാഡിഎംകെയുടെ പരമ്പരാഗത ശക്തികേന്ദ്രമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വിരുദുനഗർ ജില്ലയുടെ ചുമതല ഡിഎംകെ റവന്യു മന്ത്രി കെകെഎസ്എസ്ആർ രാമചന്ദ്രനെയും വ്യവസായ മന്ത്രി തങ്കം തെന്നരസുവിനെയും ഏൽപ്പിച്ചതിനു ശേഷം വിരുദുനഗറിൽ പാർട്ടിക്കു നിലംതൊടാനായിട്ടില്ല. ചെന്നൈ, കാഞ്ചീപുരം, ചെങ്കൽപട്ട്, തിരുവള്ളൂർ എന്നീ ജില്ലകളാണ് പാർട്ടി ദുർബലമായ മറ്റിടങ്ങൾ. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഡിഎംകെയ്ക്ക് എതിരില്ലെന്നു വ്യക്തമായിരുന്നു. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ എടപ്പാടി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമെന്നതും പ്രധാനമാണ്. കൂടാതെ, ബിജെപി, പിഎംകെ, ടിഎംസി (എം) തുടങ്ങിയ പാർട്ടികൾ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഖ്യം തുടരാൻ തന്നെയെത്തുമെന്നും അണ്ണാഡിഎംകെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വരുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയത്തിന് എടപ്പാടിയുടെ ജീവനോളം വിലയുണ്ട്.

English Summary: Edappadi Palanisamy Emerges as AIADMK Head; What will be his Future in Tamil Nadu Politics?