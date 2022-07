കടവി, കുരുടി, പല്ലൻ, പുല്ലൻ.. 'ഇൻസ്റ്റ'യിലും ഗുണ്ടാഫാൻസ്!നെഞ്ചില്‍ പച്ചകുത്തി അണികൾ

എന്താണു ജോലിയെന്നു ചോദിച്ചാൽ മീശപിരിച്ചുകൊണ്ട് ‘ക്വട്ടേഷൻ’ എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്ന ഗുണ്ടാത്തലവന്മാരുടെ കാലം കഴിയുകയാണ്. ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ വെട്ടും കുത്തും ഭീഷണിപ്പെടുത്തലുമൊക്കെയാണെങ്കിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒരുകൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയില്‍ ‘ഇൻഫ്ലുവൻസർ’ ലെവലിലേക്കു മാറുകയാണു ഗുണ്ടാത്തലവന്മാരുടെ പ്രൊഫൈൽ. തൃശൂരിലെ ഗുണ്ടാത്തലവൻ കടവി രഞ്ജിത്ത്, കൊച്ചിയിലെ ഗുണ്ടാനേതാവ് മരട് അനീഷ് തുടങ്ങിയവർക്കു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉള്ളതു നൂറുകണക്കിന് ആരാധകരും അനുയായികളും. മാരക ബിജിഎമ്മിന്റെ (ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്) അകമ്പടിയോടെ ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും സമൂഹമാധ്യമ ഫാൻ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കറങ്ങുന്നു. പല്ലൻ, പുല്ലൻ, തീക്കാറ്റ്, കുരുടി, കായ്ക്കുരു, കറമ്പൂസ് തുടങ്ങിയ വട്ടപ്പേരുകളിൽ തൃശൂർ മേഖലയിൽ കുപ്രസിദ്ധരായ ഗുണ്ടകൾക്കുമുണ്ട് വിപുലമായ അനുചരവൃന്ദം. ഇവരിലേറെപ്പേരെയും ‘കാപ്പ’യടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി പൊലീസ് തടങ്കലിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്വട്ടേഷൻ ഇടപാടുകൾ നിലച്ചതോടെ ലഹരി കടത്തും സ്വർണക്കടത്തുമാണു ഗുണ്ടകളുടെ പുതിയ ‘തൊഴിൽ’ മേഖലകൾ. സംസ്ഥാനത്താകെ 25 ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണു വിഷയം വീണ്ടും ചർച്ചയായത്. സജീവമായ 222 ഗുണ്ടകളുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. എങ്ങനെയാണ് ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം? പൊലീസ് അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഗുണ്ടകളെ തടയാൻ പൊലീസ് എന്താണു ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കാലത്ത് ഗുണ്ടാ ആക്രമണങ്ങൾക്കു കുപ്രസിദ്ധമായിരുന്നു തൃശൂർ. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്താണു കാരണം? ജില്ലയിലെ ഗുണ്ടകളിലൂടെയും ഗുണ്ടാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ഒരന്വേഷണം.

∙ ജയിലിലാണ് ‘ഓപ്പറേഷൻസ്’

സമാന മനസ്കരായ ഗുണ്ടകളുടെ കണ്ടുമുട്ടൽ, പുതിയ ഗ്യാങ്ങുകൾ രൂപപ്പെടൽ, ലഹരിക്കടത്ത് അടക്കമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യൽ എന്നിവയുടെയൊക്കെ ആസ്ഥാനമായി ജയിലുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. കാപ്പ ചുമത്തപ്പെട്ടും ജാമ്യം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടും ജയിലുകളിലെത്തുന്ന ഗുണ്ടാത്തലവന്മാർ ഇവിടെയിരുന്നു പുറത്തെ സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു. ഇതിനായി ഇവർക്കു മൊബൈൽ ഫോൺ അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ജയിലിനുള്ളിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. തൃശൂരിലെ ഒരു ഗുണ്ടാത്തലവനു 4 ശ്രേണികളിലായാണ് അനുയായികളുള്ളത്. പണ്ട് ബോംബ് നിർമാണത്തിനിടെ സ്ഫോടനത്തിൽ ഇരുകൈകളും നഷ്ടപ്പെട്ടയാളാണു തലവൻ. കൂറും വിശ്വസ്തതയും കുറ്റകൃത്യ വാസനയുമൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇയാൾ എ,ബി,സി,ഡി എന്നിങ്ങനെ അനുയായികളെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തൃശൂരിൽ അടുത്തിടെ ഗുണ്ടകളിൽനിന്നു പിടിച്ചെടുത്ത ആയുധവും ലഹരിമരുന്നും.

അടുത്ത കൂട്ടാളികളാണ് എ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുക (ഇതിലൊരാൾ അടുത്തിടെ സംഘത്തിൽ നിന്നു വേർപെട്ടു പുതിയ ഗ്യാങ് രൂപീകരിച്ചതു തലവനു തലവേദനയായിട്ടുണ്ട്). സി, ഡി ശ്രേണികളിലുള്ളതു കൊല്ലാനും ചാകാനും തയ്യാറായി നടക്കുന്ന യുവാക്കളും. തലവന്റെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ ഇവർ സ്വന്തം ദേഹത്തു തലവന്റെ പേരു പച്ചകുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തലവനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അനുയായികൾ കോടതി വളപ്പിൽ കാത്തുനിൽക്കും. തലവനെ മുഖംകാണിച്ചു പ്രീതിപ്പെടുത്തലാണു ലക്ഷ്യം. കഞ്ചാവും ഫോണുമൊക്കെ ചെരിപ്പിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കോടതി വളപ്പിൽവച്ചു തലവനു കൈമാറുന്ന പതിവുമുണ്ട്.

∙ രൂപവും ഭാവവും മാറി

ഏതാനും വർഷം മുൻപു വരെ ക്വട്ടേഷനും മണ്ണുകടത്തും സിസി പിടിത്തവുമായിരുന്നു ഗുണ്ടകളുടെ ‘കുലത്തൊഴിൽ’. എന്നാൽ, ഇത്തരം ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം ഏറെക്കുറെ നിലച്ച അവസ്ഥയാണ്. കഞ്ചാവും ഹഷീഷും എംഡിഎംഎയുമൊക്കെ കടത്തലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ്. ഒരു കിലോ ഹഷീഷ് ഓയിലുമായി അടുത്തിടെ തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പിടിയിലായ ഗുണ്ടാസംഘം പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: ‘വെട്ടാനും കുത്താനുമൊക്കെ പോകുന്നത് റിസ്കാണ്, ഇതാകുമ്പോ നല്ല വരുമാനമുണ്ട്.’

മലപ്പുറത്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടിച്ച കഞ്ചാവ്.

ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ നിന്നു കേരളത്തിലേക്കു കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കഞ്ചാവും ഹഷീഷ് ഓയിലും ചില്ലറ വിപണിയിൽ പത്തിരട്ടിയോളം വിലയ്ക്കു വിറ്റു നേടുന്ന ലാഭമാണ് ഒട്ടുമിക്ക ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തന മൂലധനം. പഴയ കേസുകൾ നടത്താനുള്ള പണം സ്വരൂപിക്കാനാണു പലരും കഞ്ചാവു കടത്തുന്നത്. 100 വണ്ടികൾ കഞ്ചാവുമായി സംസ്ഥാന അതിർത്തി കടന്നാലും പിടിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ വണ്ടി മാത്രമാകുമെന്നതാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ പ്രതീക്ഷ.

∙ വീട്ടിൽ ബോംബും മരപ്പട്ടിയും

അടുത്തിടെ കുന്നംകുളത്ത് 2 ഗുണ്ടകളുടെ വീടുകളിൽ പൊലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയപ്പോൾ കണ്ടതു വിചിത്ര കാഴ്ചകൾ. ഇതിലൊരാളുടെ വീട്ടിൽ കൂട്ടിലിട്ടു മരപ്പട്ടിയെ വളർത്തിയിരുന്നു. നല്ല വില തരുന്നവർക്ക് ഇറച്ചിയാക്കി നൽകാൻ വളർത്തിയതായിരുന്നു മരപ്പട്ടിയെ. ചെറുതും വലുതുമായ പൊതികളിൽ ഒരു കിലോയോളം കഞ്ചാവുമുണ്ടായിര‍ുന്നു. കഞ്ചാവു തൂക്കി വിൽക്കാൻ ഇലക്ട്രോണിക് ത്രാസ് ആണു വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഗുണ്ടയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 8 കിലോ തൂക്കമുള്ള പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹവും നാടൻ ബോംബുകളുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഏതാനും പന്നിപ്പടക്കങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു. മറ്റുള്ളവരെ വിരട്ടാൻ പന്നിപ്പടക്കം കത്തിച്ചെറിയൽ ആണ് ഇയാളുടെ വിനോദം.

നാടൻ ബോംബ് (ഫയൽ ചിത്രം)

കൊടകരയിലെ ഗുണ്ടാത്തലവൻ അടുത്തിടെ പൊലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതു വൈറലായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ തലവൻ അറസ്റ്റിലാകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, അറസ്റ്റിനിടെ സംഭവിച്ചത് ‘ആരാധകരിൽ’ പലരുമറിഞ്ഞില്ല. പൊലീസ് പിടിച്ചപ്പോൾ റോഡരികിൽ നാട്ടുകാർ നോക്കിനിൽക്കെ തലവൻ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. ‘തല്ലല്ലേ’ എന്നപേക്ഷിച്ചു പൊലീസിന്റെ കാൽക്കൽ വീണു!

∙ പൊലീസിലുമുണ്ട് ‘തോഴന്മാർ’

ഏതാനും മാസം മുൻപു കുന്നംകുളത്ത് 2 എസ്ഐമാര്‍ അടക്കം 7 പൊലീസുകാരെ കമ്മിഷണർ ഒന്നിച്ചു സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. കാരണമാണു രസകരം. മണ്ണുകടത്തിന്റെ പേരിൽ കുന്നംകുളത്തെ ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒരു ലോറി പിടിച്ചെടുത്തു. ലോറിയുടെ കാബിനുള്ളിൽ കണ്ട മൊബൈൽ ഫോണും പിടിച്ചെടുത്തു. ഈ ഫോൺ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് 7 പൊല‍ീസുകാരുമായി നിരന്തര ഫോൺ വിളിയുടെ വിവരങ്ങൾ! പൊലീസിന്റെ വാഹനപരിശോധനയില്ലാത്ത റൂട്ടുകൾ മണ്ണുലോറിക്കു കൈമാറിയിരുന്നത് ഈ പൊല‍ീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നത്രേ! പണംവാങ്ങിയായിരുന്നു ഏർപ്പാടെന്നു സൂചനയുണ്ട്. വിവരം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കൃത്യമായി മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചു. നടപടിക്കു ശുപാർശ ചെയ്ത് കുന്നംകുളം എസിപി കമ്മിഷണർക്കു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതോടെ 7 പേരുടെ തൊപ്പി തെറിച്ചു.

Representative Image: ChameleonsEye/Shutterstock

∙ ‘മാസാണ്’ സ്പെഷൽ ആക്‌ഷൻ ഗ്രൂപ്പ്

ഏതാനും വർഷം മുൻപു വരെ ഒന്നിലേറെ ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾ വിലസിയിരുന്ന ജില്ലയാണു തൃശൂർ. ഇപ്പോൾ ഗുണ്ടാത്തലവന്മാരും പ്രധാന അനുയായികളുമെല്ലാം ജയിലിലാണ്. ഇതോടെ കുറ്റകൃത്യനിരക്കു കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. കമ്മിഷണർ ആർ. ആദിത്യയുടെ നിരന്തര മേൽനോട്ടത്തിൽ തൃശൂർ സിറ്റി പൊലീസ് നടപ്പിലാക്കിയ ‘ആന്റി ഗുണ്ടാ സ്ട്രാറ്റജി’ ആണ് ഇതു സാധ്യമാക്കിയതെന്ന് എസ്ഐ കെ.ബി. ജയപ്രകാശൻ പറയുന്നു . മറ്റു ജില്ലകളിലെ പൊലീസിനും ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്ന ആ മാതൃക ഇങ്ങനെ:

∙ പലവട്ടം കുറ്റകൃതങ്ങളിലേ‍ർപ്പെട്ട ആയിരത്തോളം പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കി. ഇവരെ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഗൗരവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എ,ബി,സി എന്നിങ്ങനെ 3 ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ചു.

∙ ഈ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ടവർ മുൻപു ജാമ്യമെടുത്ത കേസുകള്‍ ഇനംതിരിച്ചെടുത്തു.

∙ മറ്റു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെടില്ലെന്ന ജാമ്യവ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ചാകും കോടതി ഇവർക്കു ജാമ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടാകുക. ഈ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ച് ഇവർ വേറെ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താൽ അക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ കോടതിയിൽ പൊലീസ് അപേക്ഷ നൽകും.

∙ ഇത്തരം അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചു കോടതി ഗുണ്ടയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കി വീണ്ടും റിമാൻഡ് ചെയ്യും. ഒന്നിലേറെ കേസുകളിൽ ജാമ്യം റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നതോടെ ഗുണ്ട തുടർച്ചയായി രണ്ടു വർഷം വരെ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സ്ഥിതി വരും. ഇതിനു പുറമെയാണു ശിക്ഷാകാലാവധി.

∙ ഗുണ്ടകളെ അമർച്ച ചെയ്യാനും കാപ്പ ചുമത്തി കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കാനുമായി സാഗോക് (സ്പെഷൽ ആക്‌ഷൻ ഗ്രൂപ്പ്) ടീമിനെ നിയോഗിച്ചു.

∙ എസ്എച്ച്ഒമാർ, എസിപിമാർ എന്നിവർക്കു ഗുണ്ടാവിളയാട്ടം തടയുന്നതിൽ പ്രത്യേക ചുമതല നൽകി.

English Summary: Gangs of Kerala: Kadavi, Kurudi, Pallan, Pullan and Kaykkuru... Still Roaming in the State