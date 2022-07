ലണ്ടൻ ∙ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാർഗരറ്റ് താച്ചറെപ്പോലെ ബ്രിട്ടിഷ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പദം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രചാരണം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ഋഷി സുനക്. പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യമായി മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാഗ്ദാനം ഋഷി നൽകിയത്. 1979 മുതൽ 1990 വരെ ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു മാർഗരറ്റ് താച്ചർ.

‘‘ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നികുതി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കും. അതാണ് എന്റെ സാമ്പത്തിക നീക്കം. താച്ചറിസം എന്ന സാമാന്യബോധമായി ഞാനതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കും. അവരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാവും നടപ്പാക്കുകയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളും മറ്റും പരിശോധിച്ചാൽ ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാകും. ഒരു രാജ്യം എത്ര ചെലവഴിക്കുന്നോ അത്രയും വരുമാനമായി നേടണമെന്ന തരത്തിലാണ് അവർ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത്’ – സുനക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ബ്രിട്ടനിലെ ജീവിതച്ചെലവ് വലിയതോതിൽ ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സുനകിന്റെ പ്രസ്താവന വരുന്നത്. സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ രാജ്യത്ത് മാന്ദ്യവും പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാൻ നികുതികൾ ഉയർത്തുകയാണ് നിലവിൽ ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ ബോറിസ് ജോൺസൺ ചെയ്തത്. ദേശീയ കടം കുറയുന്നതുവരെ നികുതി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നാൽ, സുനക് അടക്കം പ്രധാനമന്ത്രി പദം ലക്ഷ്യമിട്ടു പ്രചാരണം നടത്തുന്നവരെല്ലാം നികുതികൾ കുറയ്ക്കണമെന്ന പക്ഷക്കാരാണ്.

അതേസമയം, കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി അംഗങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പദം ലക്ഷ്യമിട്ട് നീങ്ങിയവരിൽ നാലുപേർ പിന്മാറി. ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി പ്രീതി പട്ടേൽ, ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ഗ്രാന്റ് ഷാപ്പ്സ്, മുൻ ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി സാജിദ് ജാവിദ്, വിദേശകാര്യ ഓഫിസിലെ ജൂനിയർ മിനിസ്റ്റർ റഹ്മാൻ ചിസ്തി എന്നിവരാണ് പിന്മാറിയത്.



English Summary: I will run the economy like Margaret Thatcher: Rishi Sunak