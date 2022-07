മഴദേവന്റെ പ്രീതി വേണം; യുപിയിൽ എംഎൽഎയെ ചെളിയിൽ കുളിപ്പിച്ച് സ്ത്രീകൾ– വിഡിയോ

ലക്നൗ ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഹാരാജ്ഗഞ്ചിലെ പിപ്രദേവറയില്‍ മഴദേവനായ ഇന്ദ്രനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പ്രദേശത്തെ സ്ത്രീകൾ ബിജെപി എംഎൽഎ ജയ് മംഗൾ കനോജിയയെയും മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണ ഗോപാൽ ജയ്‌സ്വാളിനെയും ചെളിവെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ സന്തോഷവാനായിരിക്കുമെന്നും നഗരത്തെ മഴയിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നും ഇരുവരെയും ചെളിയിൽ കുളിപ്പിച്ചശേഷം സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു.

കനത്ത ചൂടു കാരണം ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്നും അതിനാൽ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൻ സമ്മതിച്ചെന്നുമാണ് എംഎൽഎയുടെ പ്രതികരണം. ‘‘ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. വിളകൾ ഉണങ്ങുന്നു. ഇതൊരു പഴയ വിശ്വാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആചാരമാണ്. ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ തീരുമാനിച്ചു’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒരാളുടെമേൽ ചെളി വാരിയെറിയുകയോ ചെളിയിൽ കുളിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മഴദേവനായ ഇന്ദ്രനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താമെന്നാണ് കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം.



English Summary: In UP, women give mud bath to BJP MLA to please rain god