മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിലെ ദേശീയ പതാകയ്ക്കു സല്യൂട്ട്; പൊലീസ് ഓഫിസർക്ക് അഭിനന്ദനം

കൊച്ചി∙ മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിലെ ദേശീയ പതാകയ്ക്കു സല്യൂട്ടു നൽകി ആദരിച്ച സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ ടി.കെ.അമലിന് എറണാകുളം സിറ്റി പൊലീസിന്റെ അഭിനന്ദനം. ഇന്നു രാവിലെയാണ് ഡിസിപി പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത്. ദേശീയ പതാക ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരം അറിഞ്ഞു സ്ഥലത്തെത്തി ജീപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഉടൻ സല്യൂട്ടു നൽകി ശ്രദ്ധാപൂർവം മടക്കി എടുക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു.



മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അല്ലാതെയും വാർത്തയറിഞ്ഞ് അമലിന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ്. മേജർ രവി ഉൾപ്പടെ പലരും ഇന്നു രാവിലെ നേരിട്ടെത്തി അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചിരുന്നു. അതേ സമയം ഈ വിവരം ഇന്നലെ രാവിലെ ഒമ്പതു മണിയോടെ പൊലീസിൽ അറിയിച്ചിട്ടും വൈകിയാണ് സ്ഥലത്തെത്തിയത് എന്ന വിമർശനം പ്രദേശവാസികൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ്, കോസ്റ്റ്ഗാർഡ്, നേവി സംയുക്ത അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ മാലിന്യത്തിനൊപ്പം ദേശീയ പതാക വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

ഉപേക്ഷിച്ച ദേശീയ പതാകകൾ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ അമൽ മടക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു.

ഇന്നലെ രാവിലെ ഇരുമ്പനം കടത്തുകടവ് നഗരസഭയുടെ ശ്മശാനത്തിന് അടുത്താണ് കോസ്റ്റ്ഗാർഡ് മാലിന്യത്തിനൊപ്പം ദേശീയ പതാകകളും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ടിപ്പറിലെത്തി ഇവിടെ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നെന്നു പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. കോസ്റ്റ്ഗാർഡിന്റെ പതാകയും ചിഹ്നങ്ങളും ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകളുമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പെട്ടെന്നു തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു. ഇതേ തുടർന്നു നാട്ടുകാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നു ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Indian flag in garbage; Police officer gives salute at Kochi