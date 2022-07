തിരുവനന്തപുരത്ത് തൊഴിൽസ്ഥലത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം∙ തൊഴിൽസ്ഥലത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു. കാട്ടാക്കട ഊരൂട്ടമ്പലം സ്വദേശികളായ ഷിബു, വിമൽകുമാർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കരകുളം കെൽട്രോൺ ജംഗ്ഷനു സമീപമാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. സ്വകാര്യ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന് തറ കെട്ടാനായി കുഴിയെടുത്തത് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ മുകളിൽനിന്ന് മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ 4 തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെ നാട്ടുകാരും ആശുപത്രി അധികൃതരും ചേർന്ന് പേരൂർക്കടയിലെയും നെടുമങ്ങാട്ടെയും ആശുപത്രികളിലെത്തിച്ചു. ആശുപത്രിയില്‍വച്ചാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.



English Summary: Two killed in Landslides at Thiruvananthapuram