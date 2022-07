മുർമുവിന്റെ സ്വീകരണച്ചടങ്ങിൽ കൊമ്പുകോർത്ത് ബിജെപി നേതാക്കൾ; ഇടപെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി

ജയ്പുർ ∙ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥി ദ്രൗപദി മുർമുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി രാജസ്ഥാനിൽ ഒരുക്കിയ പരിപാടിക്കിടെ ബിജെപി നേതാക്കൾ തമ്മിൽ കൊമ്പുകോർത്തു. ബിജെപി എംപി കിരോരി ലാൽ മീണയും രാജസ്ഥാനിലെ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് രാജേന്ദ്ര സിങ് റാത്തോഡും തമ്മിലാണ് വാക്കേറ്റമുണ്ടായത്. കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ് ശെഖാവത് ഇടപെട്ടതോടെയാണ് സംയമനം പാലിക്കാൻ ഇരുവരും തയാറായത്.

തന്നോടൊപ്പമുള്ള പ്രവർത്തകർക്ക് പരിപാടി നടക്കുന്ന ഹാളിലേക്കു പ്രവേശനാനുമതി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി കിരോരി ലാൽ രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് തർക്കം ഉടലെടുത്തത്. എംപി ഇടപെട്ടിട്ടും പ്രവർത്തകരെ കടത്തിവിടാൻ റാത്തോഡ് അനുമതി നൽകിയില്ല. ഇതോടെ, പാർട്ടിയോടു പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകൻ പോലും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെന്നും കൂടെ വന്നവരെല്ലാം സ്തുതിപാഠകർ മാത്രമാണെന്നും കിരോരി ലാൽ ആരോപിച്ചു.

രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജസ്ഥാനിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏജന്റായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജേന്ദ്ര റാത്തോഡിനെയാണ്. ഇവിടം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെ യാത്രാ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത് റാത്തോഡാണ്. ഹോട്ടൽ ക്ലാർക്സ് അമറിൽ നടന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ബിജെപിയുടെ എംപിമാരെയും എംഎൽഎമാരെയും ഗോത്ര വിഭാഗത്തിലെ നേതാക്കന്മാരെയുമാണ് ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്.



