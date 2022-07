കണ്ണൂര്‍∙ ആറളം ഫാമില്‍ കാട്ടാന ആദിവാസി കര്‍ഷകനെ ചവിട്ടിക്കൊന്നു. ഫാം ബ്ലോക്ക് 7ല്‍ ദാമു(45) എന്ന കര്‍ഷകനെയാണ് കാട്ടാന ചവിട്ടിക്കൊന്നത്. വാഴത്തോപ്പില്‍ വച്ചാണ് ആന ദാമുവിനെ ആക്രമിച്ചത്.



English Summary: Farmer trampled to death by elephant at Aralam farm