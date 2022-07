ഇവർ ജയിംസ് വെബിനു പിന്നിലെ മലയാളികൾ; ‘പ്രപഞ്ചരഹസ്യം തേടിയ ചിത്രങ്ങൾ അദ്ഭുതം’

പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളിലേക്കു മിഴി തുറന്ന് ജയിംസ് വെബ് ടെലിസ്കോപ് പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി നാസ പുറത്തുവിട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. ലോകത്തെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഈ വലിയ ശാസ്ത്ര നേട്ടത്തിൽ രണ്ടു മലയാളികളും പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്. ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് സിസ്റ്റം എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ജോൺ ഏബ്രഹാം, ടെസ്റ്റ് എൻജിനീയറായ റിജോയ് കാക്കനാട്ട് എന്നിവരാണവർ. നാട്ടിൽ കോട്ടയത്തു കുടുംബവേരുകളുള്ള ജോൺ ഏബ്രഹാമും പത്തനംതിട്ടയുമായി ബന്ധമുള്ള റിജോയിയും ജയിംസ് വെബ് വിക്ഷേപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ മനോരമ ഓൺലൈനുമായി പങ്കിടുന്നു. എങ്ങിനെയാണ് ജയിംസ് വെബിലേക്ക് ഇരുവരും എത്തിപ്പെട്ടത്? എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ടെലിസ്കോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ? പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കു മിഴി തുറന്ന ജയിംസ് വെബ് പുറത്തുവിട്ട ചിത്രങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിന് എങ്ങനെയെല്ലാം സഹായകമാകും? ഇരുവരുടെയും അനുഭവങ്ങളിലേക്ക്...

∙ ജയിംസ് വെബിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

പുതിയൊരു പ്രപഞ്ചത്തെയും അവിടുത്തെ കാണാക്കാഴ്ചകളെയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ജയിംസ് വെബിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ജോൺ ഏബ്രഹാം എത്തുന്നത് ഏഴു വർഷം മുൻപാണ്. ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് സിസ്റ്റം എൻഡിനീയറിങ്ങ് വിഭാഗത്തിൽ ആയിരുന്നു പ്രവർത്തനം. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നതും മൊഡ്യൂൾ ടെസ്റ്റിങ്ങും മുതൽ റോക്കറ്റിൽനിന്ന് അതു വേർപെടുന്നതു വരെയുള്ള സമയത്ത് പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ജോൺ.

ഹൂസ്റ്റണിലെ പ്രത്യേക കേന്ദ്രത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ട പരിശോധനകളും ടെസ്റ്റിങ്ങും. അതിന്റെയും ഭാഗമായിരുന്നു ജോൺ. ബഹിരാകാശത്ത് ടെലിസ്കോപ്പ് എത്തുമ്പോഴുള്ള അതേ അവസ്ഥ ഹൂസ്റ്റണിലെ പ്രത്യേക കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരുക്കിയായിരുന്നു നിരീക്ഷണങ്ങൾ. വളരെ വലിയ അനുഭവമാണ് ആ കാലം സമ്മാനിച്ചതെന്നു പറയുന്നു അദ്ദേഹം. ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിൽനിന്ന് ജയിംസ് വെബ് വിക്ഷേപിക്കുന്നതു വരെ സജീവമായി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാനും സാധിച്ചു.

അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് ജോൺ ഏബ്രഹാമും റിജോയിയും. മൂന്നു വർഷം മുൻപാണ് റിജോയ് ജയിംസ് വെബ് പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. തുടക്കത്തിൽ മറ്റൊരു മേഖലയിൽ ആയിരുന്നു പ്രവർത്തനം. പിന്നീട്, കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഐടി വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറി. പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഐടി കാര്യങ്ങളിലും സഹായവുമായി റിജോയിയും സംഘവും കലിഫോർണിയയിലെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അധികം വൈകാതെ ടെസ്റ്റിങ്ങ് വിഭാഗത്തിലേക്കു മാറി. വൈകാതെ ടെസ്റ്റ് എൻജിനീയർ എന്ന രീതിയിൽ വളർന്നുവെന്ന് റിജോയ് പറയുന്നു.

ജയിംസ് വെബിന്റെ വിവിധ ടെസ്റ്റിങ്ങ് ഘട്ടങ്ങളിൽ സജീവ പങ്കാളിയായിരുന്നു റിജോയ്. വിക്ഷേപണ സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവസാനത്തെ മൂന്നു മാസം അവിടെയായിരുന്നു ജീവിതം. ശരിക്കും ആസ്വദിച്ച സമയം. വലിയ അനുഭവങ്ങളാണ് നൽകിയത്. കണ്ണിനു മുന്നിലൂടെ ജയിംസ് വെബിന്റെ കുതിപ്പ് കാണാൻ സാധിച്ചത് അപൂർവ മൂഹൂർത്തമായി കാണുന്നുവെന്നും റിജോയ് പറയുന്നു.

∙ ‘വെബി’ലേക്ക് വന്ന വഴി

നാസയുടെ ഈ പദ്ധതിയിലേക്കു വരുന്നതിന് മുൻപ് ഹൂസ്റ്റൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്വന്തമായി ചെറിയൊരു കമ്പനി നടത്തുകയായിരുന്നു ജോൺ ഏബ്രഹാം. നാസ ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രോജക്ടിലേക്ക് അപേക്ഷ അയക്കുകയും സിലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുൻപരിചയവും വിഷയത്തിലെ താൽപര്യവും ഏബ്രഹാമിനു ഗുണമായി. ഇപ്പോൾ പൂർണമായും നാസയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ജയിംസ് വെബിനൊപ്പം നാസയുടെ തന്നെ പുതിയ ഭൗമ നിരീക്ഷണ സാറ്റലൈറ്റ് പ്രോജക്ട് ആയ PACEലും (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) ജോൺ ഏബ്രഹാം ഇപ്പോൾ പങ്കാളിയാണ്.

ജയിംസ് വെബ് ടെലിസ്കോപ് പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞാണ് റിജോയ് അറിഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം വഴി അപേക്ഷ‌ അയയ്ക്കുകയും വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ കടന്ന് പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്തു. ഇനിയും നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ജയിംസ് വെബ് ടെലിസ്കോപ്പിനു ചെയ്യാനുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും അതിനു വേണ്ട പിന്തുണ നൽകണം. ആ ജോലികളാണ് ഇപ്പോൾ തുടരുന്നത്. ഓഗസ്റ്റിൽ വീണ്ടും നാസയുടെ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പോകുകയാണ്. വേറെയും ചില പ്രോജക്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നും റിജോയ് പറഞ്ഞു.

ജയിംസ് വെബിന്റെ ലോഞ്ചിനു ശേഷം റിജോയ് ഒരു മാസത്തെ ഇടവേളയെടുത്തു. പിന്നീട് ടെലിസ്കോപ്പിൽനിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചു. ടെലിസ്കോപ്പിനെ ബഹിരാകാശത്തുനിന്നു ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ‌ തയാറാക്കിയെടുക്കുക എന്ന വലിയ ദൗത്യവും ഗവേഷകർക്കു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലും പങ്കാളിയായി. ഏതാണ്ട് ആറു മാസത്തെ ജോലിയായിരുന്നു അത്. ടെലിസ്കോപ്പിൽനിന്ന് ചിത്രങ്ങൾ വന്നതോടെ അത് കഴിഞ്ഞെന്നും റിജോയ് പറയുന്നു. അവ പ്രോസസ് ചെയ്തു ലോകത്തിനു മുന്നിലെത്തിച്ചതോടെ പിറന്നത് പുതു ചരിത്രം.

∙ ജയിംസ് വെബും പ്രതീക്ഷകളും

ജയിംസ് വെബിന്റെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ ആദ്യ ഘട്ടം മാത്രമാണ്. ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കാനായുള്ള അതിന്റെ നിരീക്ഷണം ഇനിയും തുടരും. പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വൈകാതെ തന്നെ ഈ ടെലിസ്കോപ്പിലെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ലോകമറിയുമെന്നും ജോൺ ഏബ്രഹാം പറയുന്നു. ജയിംസ് വെബിനു പുറമേ റോമൻ സ്പെയ്സ് ടെലിസ്കോപ്പും നാസ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കും. ബഹിരാകാശത്തെ ഡാർക്ക് എനർജി, ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്നിവയെപ്പറ്റി പഠിക്കാനും സൗരയൂഥത്തിനു പുറത്തുള്ള ‘എക്സോപ്ലാനറ്റുകളെ’പ്പറ്റിയുള്ള വിവരം തേടാനുമാണ് ഈ ടെലിസ്കോപ് ഉപയോഗിക്കുക. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഇതും ജയിംസ് വെബിനൊപ്പം ചേരും.

ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള ലോകത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ജയിംസ് വെബിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്ന ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് റിജോയ് പറയുന്നു. ഏതാണ്ട് 20,000 പേരാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായത്. നാസയാണ് വലിയൊരു ശതമാനം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതെങ്കിലും യുറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി, കനേഡിയൻ സ്പേസ് ഏജൻസി എന്നിവയുടെ സഹായം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്ന ചിത്രങ്ങൾ മുൻപ് കണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇത്രയും കൃത്യമായി കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. സാറ്റലൈറ്റിൽനിന്നു ലഭിച്ച പ്രോസസ് ചെയ്യാത്ത ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അവയെല്ലാം. ഇപ്പോഴത്തെ ചിത്രങ്ങൾ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയും ശാസ്ത്രവും എത്രത്തോളം വളർന്നുവെന്ന് ആ ചിത്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കും.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകാനും പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരാനും ഈ പ്രോജക്ട് കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നും റിജോയ് പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്രലോകം കൗതുകത്തോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും നോക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അധികം വൈകാതെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. പുറത്തു വന്ന ചിത്രങ്ങൾ പ്രകാരം ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല, അതിനു പുറത്തും ജലാംശവും പൊടിപടലങ്ങളുമെല്ലാം (Space Dust) ഉണ്ടെന്നാണു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ സ്പേസ് ഡസ്റ്റിന്റെ വിശകലനത്തിലൂടെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഗാലക്സികളുടെയും രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇൻഫ്രാറെഡ് ടെക്നോളജിയുള്ളതിനാൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ വ്യക്തമായി കാണാം. ബഹിരാകാശ ദൃശ്യങ്ങളെ ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് രശ്മിയുടെ സഹായത്തോടെ പകർത്തുന്നതാണ് ഈ രീതി. അത് വലിയ ഗുണം ചെയ്തെന്നും റിജോയ് പറഞ്ഞു.

∙ കേരളവുമായി എന്നും അടുപ്പം

ദുബായിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ജോൺ ഏബ്രഹാം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിനു ശേഷമാണ് യുഎസിലേക്ക് പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പോയത്. ജോർജ് തെക്കേടത്തും നാൻസി ജോർജുമാണ് മാതാപിതാക്കൾ. എയ്റോ സ്പേസ് അസിസ്റ്റൻസ് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് സ്വന്തമാക്കിയ ജോണിന് രണ്ടു വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദവുമുണ്ട്.

യുഎസിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന റിജോയ് കാക്കനാട്ട്, ഹൂസ്റ്റണിലാണ് താമസം. ഡോ. ജോർജ് എം.കാക്കനാട്ട് -സാലി ജോർജ് ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്. 1992ലാണ് ജോർജ് എം.കാക്കനാട്ട് യുഎസിലേക്കെത്തിയത്. ആദ്യം ന്യൂയോർക്കിലും പിന്നെ ഹൂസ്റ്റണിലും താമസമായി. ആറു വർഷം മുൻപാണ് അവസാനമായി റിജോയ് നാട്ടിലേക്കു വന്നത്. രണ്ടു സഹോദരങ്ങളുണ്ട്–റിച്ചിയും റെൻജിയും. ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസിൽ ബിരുദധാരിയാണ് റിജോയ്.

English Summary: John Abraham and Rijoy Kakkannattu, the Malayali Faces behind James Webb Telescope's Historic Achievement