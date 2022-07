മൂന്നാർ ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റിൽ വീടിനു മുകളിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞുവീണ് ഒരു മരണം

മൂന്നാർ∙ മൂന്നാർ ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റിൽ വീടിനു മുകളിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് ഒരാൾ മരിച്ചു. ആർ.കെ.ഭണ്ഡാരം (75) ആണ് മരിച്ചത്. കനത്ത മഴയ്ക്കിടെ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് അപകടം. വീടിനു പുറത്തെ ശുചിമുറിയിലേക്കു പോകുന്നതിനിടെ ഭണ്ഡാരത്തിന്റെ ദേഹത്തേക്കു മണ്ണിടിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു.



ഭണ്ഡാരം ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ച് മകനെത്തിയപ്പോഴാണു മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണതു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് അടിമാടി ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി മൂന്നാർ, ദേവികുളം മേഖലയിൽ ശക്തമായ മഴയാണ്.

