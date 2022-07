റെയിൽവേയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ്: ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്∙ റെയിൽവേയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയ കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. തിരുവമ്പാടി പൊന്നാങ്കയം പേണ്ടാനത്ത് സ്വദേശി ജനീഷ് ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. തിരുവമ്പാടി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ.കെ. രമ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മുഖ്യപ്രതി മലപ്പുറം എടപ്പാൾ വട്ടക്കുളം കാവുംപ്ര സ്വദേശി അശ്വതി വാര്യരെ കോയമ്പത്തൂരിൽനിന്ന് മുക്കം പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു.



കേസിലെ മറ്റു പ്രതികളായ മുക്കം വല്ലാത്തായ്പ്പാറ സ്വദേശി ഷിജു, സഹോദരൻ ഷിജിൻ, എടപ്പാൾ സ്വദേശി ബാബുമോൻ എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുക്കം പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. വഞ്ചനാകുറ്റം ആരോപിച്ചാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. അറസ്റ്റിലായ ജനീഷിനെ താമരശേരി മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.

