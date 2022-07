നിഘണ്ടുവിലെ അൺപാർലമെന്ററി: മോദിയെ പരിഹസിച്ച് രാഹുലിന്റെ പുതിയ നിർവചനം

ന്യൂഡൽഹി∙ പാർലമെന്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വാക്കുകളുടെ പുതിയ പട്ടികയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി എംപിമാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പരിഹാസിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ കുറിപ്പ്.

നിഘണ്ടുവിൽ വാക്കുകളുടെ അർഥം വിവരിക്കുന്നതിനെ അനുകരിച്ച് ‘അണ്‍പാർലമെന്ററി’ എന്ന പദത്തിന് പുതിയ അർഥം നൽകുകയാണ് രാഹുൽ. ‘പ്രധാനമന്ത്രി സർക്കാരിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയെ ശരിയായി വിവരിക്കുന്നതിന് ചർച്ചകളിലും സംവാദങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ തടഞ്ഞതുമായ വാക്കുകൾ’ എന്നാണ് രാഹുൽ അൺപാർലമെന്ററിയെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇതിന്റെ ഉദാഹരണമായി – പാർലമെന്റിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വാചകത്തിന് ഉദാഹരണമായി ‘തന്റെ നുണകളും കഴിവുകേടും വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ജുംജുലജീവിയായ ഏകാധിപതി മുതലക്കണ്ണീർ പൊഴിച്ചു’ എന്നും രാഹുൽ കുറിച്ചു.

English Summary: Rahul Gandhi's Definition Of "Unparliamentary" And A Dig At PM Amid Row