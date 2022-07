നാണ്യപ്പെരുപ്പം പിടിവിട്ട് യുഎസ് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക്?; ഇന്ത്യയില്‍ വിലക്കയറ്റം താഴുന്നു

വാഷിങ്ടൻ ∙ നാണ്യപ്പെരുപ്പം നാലു പതിറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിയ അമേരിക്ക സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്കെന്ന സൂചന നൽകി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ. രാജ്യത്ത് ഇന്ധനം, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, വീട്ടുവാടക എന്നിവയിൽ വിലവർധന കുതിച്ചപ്പോൾ ഉപഭോക്തൃ സൂചിക അനുസരിച്ചുള്ള നാണ്യപ്പെരുപ്പം 9.1 ശതമാനത്തിലെത്തി. മേയിൽ ഇത് 8.6% ആയിരുന്നു. 1981നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വർധനയാണിത്. ഇതോടെ, ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്ക് വീണ്ടും ഉയർത്തിയേക്കുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമായി.

കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാരായ കുടുംബങ്ങൾ നാണ്യപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ ഞെരുക്കം ശരിക്കും അറിഞ്ഞുതുടങ്ങി. സമ്പത്തിന്റെ വിതരണത്തിൽ വൻ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഉള്ളതിനാൽ സമൂഹത്തിൽ അസ്വസ്ഥത പ്രകടമാകാനും ഇതിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷ്യധാന്യ വിലയിൽ 12.2% വർധന. വാടകയിൽ 5.8%. പുതിയ കാറുകളുടെ വില 11.4% ഉയർന്നു. വിമാന യാത്രക്കൂലിയിൽ മുൻ വർഷത്തെക്കാൾ 34% വർധന. വീടുകളുടെ വിലയും കുതിച്ചുയരുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾക്കു വിപണിയിലുള്ള വിശ്വാസ്യതയ്ക്കു കോട്ടം തട്ടും വിധം നാണ്യപ്പെരുപ്പം ഉയരുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ സമ്മതിയെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നാണ്യപ്പെരുപ്പം പാരമ്യത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ഏറെ. വൈകാതെ വില കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഇന്ധന വിലയിൽ അൽപം കുറവുവന്നിട്ടുണ്ട്. പെട്രോൾ വില ഗാലന് 5 ഡോളറിൽ നിന്ന 4.36 ഡോളറായി കുറഞ്ഞു. ഉൽപന്ന വിലയിലും കുറവുണ്ട്. കപ്പലിൽ കടത്തുകൂലിയും കുറഞ്ഞുതുടങ്ങി. തൊഴിൽരംഗത്ത് നല്ല വളർച്ചയുള്ളതുകൊണ്ട് സമ്പദ് രംഗം വികസനപാതയിലാണെന്നതിന്റെ സൂചനകൾ ശക്തമാണ്.

∙ ഇന്ത്യയിൽ വിലക്കയറ്റം താഴേക്ക്?

അതേസമയം, ഇന്ത്യയിൽ വിലക്കയറ്റം താഴ്ന്നു തുടങ്ങിയെന്നാണ് വിദഗ്ധ ഭാഷ്യം. രാജ്യത്തെ വിലക്കയറ്റത്തോത് അതിന്റെ ഉയർന്ന ഘട്ടം പിന്നിട്ടതായി എസ്ബിഐ ഗവേഷണ വിഭാഗമാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. ഉപഭോക്തൃ വിലസൂചിക അനുസരിച്ചുള്ള നാണ്യപ്പെരുപ്പനിരക്ക് ഏപ്രിലിൽ 7.79% എന്ന റെക്കോർഡിലെത്തിയെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള 2 മാസവും നേരിയ കുറവുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗവേഷകരുടെ നിരീക്ഷണം. ജൂണിലെ കണക്കനുസരിച്ച് 7.01 ശതമാനമാണ് നാണ്യപ്പെരുപ്പം.

നിരക്കിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടെങ്കിലും വിലക്കയറ്റതോത് കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ സഹനപരിധിയായ 6 ശതമാനത്തിനും മുകളിലാണ്. 2023 മാർച്ചിൽ നിരക്ക് 5 ശതമാനമായി കുറയുമെന്നാണ് എസ്ബിഐ വിലയിരുത്തൽ. ഗസ്റ്റ് 2ന് ആരംഭിക്കുന്ന ആർബിഐ പണനയ സമിതി യോഗത്തിൽ അടുത്ത പലിശവർധനയുമുണ്ടായേക്കും. 0.35 മുതൽ 0.5 ശതമാനത്തിന്റെ വരെ വർധന ഇത്തവണയുണ്ടാകാമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ജിഎസ്ടി നിരക്കുകളിൽ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ബാധകമാകാനിരിക്കുന്ന വർധന മൊത്തത്തിലുള്ള വിലക്കയറ്റതോതിൽ കാര്യമായ വർധനയുണ്ടാക്കില്ലെന്നാണ് എസ്ബിഐ വിലയിരുത്തൽ. ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക അനുസരിച്ചുള്ള നാണ്യപ്പെരുപ്പ സൂചികയിൽ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് വർധന പരമാവധി 0.2 ശതമാനത്തിന്റെ വർധന മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കൂ.

∙ കേരളത്തിൽ വർധന

ഏപ്രിലിലെ റെക്കോർഡ് വർധനയ്ക്കു ശേഷം രാജ്യത്തെ നാണ്യപ്പെരുപ്പത്തോത് ജൂണിൽ കുറഞ്ഞുതുടങ്ങിയപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നേരിയ വർധന. ഏപ്രിലിൽ 5.08 ശതമാനമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ നാണ്യപ്പെരുപ്പം. ഇത് മേയിൽ 4.82 ആയി കുറഞ്ഞെങ്കിലും ജൂണിൽ 5.41 ശതമാനമായി വർധിച്ചു. രാജ്യത്ത് നാണ്യപ്പെരുപ്പം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കേരളമെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തിനിടയുള്ള ഉയർന്ന നിരക്കാണ് 5.41%.

മുൻ മാസങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി നാണ്യപ്പെരുപ്പ നിരക്കിലെ നഗര–ഗ്രാമ വ്യത്യാസവും കുറഞ്ഞു. നഗരമേഖലകളിലെ വിലക്കയറ്റം മിക്കപ്പോഴും കേരളത്തിൽ ഉയർന്ന തോതിലാണ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ നഗര–ഗ്രാമ വ്യത്യാസം 0.4 ശതമാനമായി ചുരുങ്ങി. ഗ്രാമീണമേഖലയിൽ 5.32 ശതമാനവും നഗരമേഖലയിൽ 5.72 ശതമാനവുമാണ് നിരക്ക്.

