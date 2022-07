നോട്ട് മുതൽ വാക്കുവരെ നിരോധിക്കുന്നു; രൂപയുടെ മൂല്യം കുത്തനെ താഴോട്ടും: പരിഹസിച്ച് റഹിം

തിരുവവന്തപുരം ∙ ‘അൺപാർലമെന്ററി’ എന്ന പേരിൽ പാർലമെന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽനിന്ന് 65 വാക്കുകൾ വിലക്കിയതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് എ.എ.റഹീം. നോട്ട് നിരോധിച്ചതു പോലെ തികച്ചും ലാഘവത്തോടെയാണ് വാക്കുകൾ നിരോധിക്കുന്നതെന്നും ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രെഷൻ പാർലമെന്റിനുള്ളിൽത്തന്നെ റദ്ദാക്കാനുളള ഈ നീക്കം അങ്ങേയറ്റം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്നും റഹിം തുറന്നടിച്ചു. സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് റഹിം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

‘ഇതിനകം തന്നെ നിരോധിക്കപ്പെട്ടത് എത്രയോ മനുഷ്യരുടെ സ്വാതന്ത്യമാണെ’ന്ന് സമകാലിക സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം റഹിം കുറിച്ചു. ഫാ. സ്റ്റാൻ സ്വാമി, ടീസ്റ്റ, ആർ.ബി.ശ്രീകുമാർ, ആൾട്ട് ന്യൂസിന്റെ മുഹമ്മദ് സുബൈർ, ബുൾഡോസർ രാജിന്റെ ഇരകളായ പേരറിയാത്ത ഇന്ത്യക്കാർ, നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷികൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് റഹിം ഉദാഹരണങ്ങൾ കുറിച്ചത്.

റഹിമിന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ രൂപം

നോട്ട് നിരോധിച്ചത് പോൽ എത്ര ലാഘവത്തോടെയാണ് വാക്കുകൾ നിരോധിക്കുന്നത്. ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രെഷൻ പാർലമെന്റിനുള്ളിൽ തന്നെ റദ്ദാക്കാനുളള ഈ നീക്കം അങ്ങേയറ്റം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്. കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പദങ്ങൾക്ക് നിരോധനം. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ തങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണോ അതൊക്കെയും നിരോധിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ പട്ടികയിൽ കാണാം. മറുവാക്കുകളെ ഭയപ്പെടുന്നവരുടെ ഭ്രാന്തമായ തീരുമാനം മാത്രമല്ല, നാളെകളിൽ, മറ്റു മൗലികാവകാശങ്ങളും ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ റദ്ദാക്കപ്പെടും എന്നതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണിത്.

ഇതിനകം തന്നെ നിരോധിക്കപ്പെട്ട എത്രയോ മനുഷ്യരുടെ സ്വാതന്ത്യം... സ്റ്റാൻ സ്വാമി, ടീസ്റ്റ, ആർ.ബി.ശ്രീകുമാർ, ആൾട്ട് ന്യൂസിന്റെ മുഹമ്മദ് സുബൈർ, ബുൾഡോസർ രാജിന്റെ ഇരകളായ പേരറിയാത്ത ഇന്ത്യക്കാർ, നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷികൾ... നോട്ട് മുതൽ വാക്കുകൾ വരെ നിരോധിക്കുന്നവരുടെ രാജ്യത്ത് രൂപയുടെ മൂല്യം റെക്കോർഡ് വേഗതയിൽ ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

വിലക്കയറ്റവും തൊഴിലില്ലായ്മയും സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം തന്നെ മറ്റൊരുതരത്തിൽ റദ്ദാക്കുകയാണ്. ഇനിയും കൂടുതൽ വാക്കുകൾക്ക് മരണവാറണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം... സെക്കുലറിസം, ജനാധിപത്യം, സോഷ്യലിസം, സ്വാതന്ത്ര്യം...

English Summary: AA Rahim MP Responds To The Ban On Certain Words In Parliament