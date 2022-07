2018ലെ ട്വീറ്റ്: മുഹമ്മദ് സുബൈറിന് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം

ന്യൂഡൽഹി∙ മതവിദ്വേഷം ആരോപിച്ച് 2018-ലെ ട്വീറ്റിന്റെ പേരിൽ ഡൽഹി പൊലീസെടുത്ത കേസിൽ ഫാക്ട് ചെക്കിങ് വെബ്സൈറ്റ് ഓൾട്ട് ന്യൂസ് സഹസ്ഥാപകനും മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ മുഹമ്മദ് സുബൈറിന് ഡൽഹി പട്യാലഹൗസ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. 50,000 രൂപ കെട്ടിവയ്ക്കണം, രാജ്യം വിടരുത് എന്നീ ഉപാധികളോടെയാണ് ജാമ്യം.



ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസെടുത്ത രണ്ടു കേസില്‍ റിമാൻഡിൽ ആയതിനാൽ സുബൈർ ജയിൽ മോചിതനാവില്ല. നാല് വർഷം പഴക്കമുള്ള ട്വീറ്റിന്റെ പേരിൽ ജൂൺ 27 നാണ് മുഹമ്മദ് സുബൈറിനെ ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ജാമ്യത്തിനായി നീങ്ങിയതോടെ യുപിയിലും കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു.

പ്രവാചക വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളിൽ ബിജെപി മുൻ വക്താവ് നൂപുർ ശർമയ്ക്കെതിരെ വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുവരും തമ്മിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പഴയ ട്വീറ്റിന്റെ പേരിൽ കേസെടുത്ത് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്.

English Summary: Fact-Checker Mohammed Zubair Gets Bail In Case By Delhi Police