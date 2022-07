വളർത്തു മകളിൽ രണ്ടാമതൊരു കുഞ്ഞ് കൂടി ജനിച്ചു; വെളിപ്പെടുത്തി മസ്കിന്റെ പിതാവ്

സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ (യുഎസ്) ∙ വളർത്തുമകളായ ജാന ബെസുയിഡൻഹൗട്ടി(35) ൽ തനിക്കു രണ്ടാമത്തൊരു കുട്ടി കൂടി ജനിച്ചതായി ടെസ്‌ല മേധാവി ഇലോൺ മസ്കിന്റെ പിതാവ് ഇറോള്‍ മസ്‌ക് (76). 2019ലാണ് കുട്ടി ജനിച്ചതെന്നും വിവരം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ ഇറോള്‍ മസ്‌ക് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ വരവ് അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നുവെന്നും നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യുത്പാദനത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നും അഭിമുഖത്തിൽ ഇറോള്‍ മസ്‌ക് പറഞ്ഞു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ എൻജിനീയറാണ് ഇറോള്‍ മസ്‌ക്.

ജാനയിൽ 2017 ൽ ഇറോള്‍ മസ്‌ക്കിന് എലിയറ്റ് റഷ് എന്നൊരു കുട്ടി ജനിച്ചിരുന്നു. ടെസ്‌ല മേധാവി ഇലോൺ മസ്‌ക് ഉൾപ്പെടെ ഏഴു കുട്ടികളുടെ അച്ഛനാണ് ഇറോള്‍ മസ്‌ക്. ഇറോള്‍ മസ്‌ക്കിന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയായ ഹൈഡ ബെസുയിഡൻഹൗട്ടിന്റെ മറ്റൊരു വിവാഹബന്ധത്തിലുള്ള മകളാണ് ജാന. ഹൈഡയുമായുള്ള വിവാഹബന്ധത്തിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് മക്കൾ ഉണ്ട്. ജാന തന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ചത് കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചുവെന്നും ആർക്കും ഈ ബന്ധത്തിൽ താ‌ത്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഇറോൾ മസ്‌ക് പറഞ്ഞു.

ഇലോൺ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ തന്നെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ന്യൂറാലിങ്കിന്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഷിവോൺ സിലിസ്, തന്റെ ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ പേരിനൊപ്പം ഇലോൺ മസ്കിന്റെ പേരുകൂടി ചേർക്കാൻ ട‌െക്സസ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയത് വൻ കോലാഹലം സൃഷ്ടിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പിതാവും രംഗത്തെത്തിയത്.

2021 നവംബറിൽ ജനിച്ച കുട്ടികളുടെ പേരിനൊപ്പം മസ്കിന്റെ പേരുകൂടി ചേർക്കാൻ കോടതി അനുമതി നൽകിയതോടെയാണ് ഇലോൺ മസ്‌ക് ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ അച്ഛനായ വിവരം ലോകമറിയുന്നത്. ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ പിതാവായതോടെ മസ്കിന്റെ ആകെ മക്കളുടെ എണ്ണം 9 ആയി. ആദ്യഭാര്യയും കനേഡിയൻ എഴുത്തുകാരിയുമായ ജസ്റ്റിൻ വിൽസണിൽ 5 മക്കളുണ്ട്. കനേഡിയൻ ഗായിക ഗ്രൈമ്സുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ 2 കുട്ടികൾ ജനിച്ചു. വാടകഗർഭധാരണം വഴി ജനിച്ച രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിന് എക്സ് ആഷ് എ ട്വൽവ് എന്നു പേരിട്ടത് വാർത്തയായിരുന്നു.

