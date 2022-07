‘എല്ലാ മതങ്ങളോടും ബഹുമാനം; ലക്നൗ ലുലുവിൽ മതപരമായ ചടങ്ങുകളും പ്രാർഥനകളും അനുവദിക്കില്ല’

ലക്നൗ ∙ ഉത്തർപ്രദേശ് തലസ്ഥാനമായ ലക്നൗവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ലുലു മാളിൽ എല്ലാ മതപരമായ ചടങ്ങുകളും പ്രാർഥനകളും അനുവദിക്കില്ല. മാളിനുള്ളിൽ ചിലർ പ്രാർഥന നടത്തുന്ന വിഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നത് വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി.

എല്ലാ മതങ്ങളേയും ബഹുമാനിക്കുവെന്നു വ്യക്തമാക്കിയാണ് മതപരമായ ചടങ്ങുകളും പ്രാർഥനകളും മാളിനുള്ളിൽ വിലക്കിയത്. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ മാളിലെ ജീവനക്കാർക്കും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി മാൾ ജനറൽ മാനേജർ സമീർ വർമ അറിയിച്ചു. ഈ മാസം 10നാണ് ലക്നൗവിലെ മാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.

ഒരു മാളിൽ എങ്ങനെ മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന ചോദ്യമുയർത്തി ഹിന്ദു സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് വിവാദം ഉടലെടുത്തത്. പള്ളിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മാളുകൾക്കെതിരെയും നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇനി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ഹിന്ദു മഹാസഭ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

അതേസമയം, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിഡിയോ പ്രചരിച്ച സംഭവത്തിൽ ലുലു അധികൃതർ നൽകിയ പരാതിയിൽ ലക്നൗ പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. മതവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ ശത്രുത വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചു, മതവികാരം ആളിക്കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്.

കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങള്‍ക്കു പിന്നാലെയാണ് ലക്നൗവിലും ലുലു ഗ്രൂപ്പ് പുതിയ മാൾ ആരംഭിച്ചത്. ജൂലൈ പത്തിന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥാണ് ഈ മാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ.യൂസഫലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം.

English Summary: Lucknow LuLu Mall says 'religious work not allowed' after namaz video goes viral, FIR lodged