കോഴിക്കോട് പിക്കപ്പ് ലോറിയിടിച്ച് കാൽനടയാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു

കോഴിക്കോട്∙ കോഴിക്കോട് നാദാപുരത്ത് പിക്കപ്പ് ലോറിയിടിച്ച് കാൽനടയാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു. കക്കട്ട് പാതിരപ്പറ്റ സ്വദേശി മാവുള്ള പറമ്പത്ത് അശോകൻ (56) ആണ് മരിച്ചത്. നാദാപുരം–കല്ലാച്ചി സംസ്ഥാന പാതയിൽ കസ്തൂരിക്കുളത്ത് വച്ച് ഇന്നു രാവിലെ 9 നാണ് അപകടം.



കുറ്റ്യാടിയിൽ നിന്ന് ചോമ്പാൽ ഹാർബറിലേക്ക് മത്സ്യവുമായി പോവുകയായിരുന്ന പിക്കപ്പ് ലോറിയാണ് ഇടിച്ചത്. ലോറി അമിത വേഗതയിലായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. കല്ലാച്ചിയിലെ ബാറ്ററി കടയിൽ ജീവനക്കാരനാണ് അശോകൻ. രാവിലെ കട തുറക്കാനായി വരുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

