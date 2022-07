കൊല്ലം ∙ മങ്കിപോക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊല്ലം ജില്ലാ കലക്ടര്‍ അഫ്‌സാന പർവീൺ നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനം മാധ്യമങ്ങള്‍ നല്‍കരുതെന്ന വിചിത്ര നിര്‍ദേശവുമായി പിആര്‍ഡി. കലക്ടറുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് പിആര്‍ഡിയുടെ നിര്‍ദേശം. മങ്കിപോക്സ് സ്ഥിരീകരിച്ച രോഗിയുടെ വിവരങ്ങള്‍ അറിയിക്കുന്നതില്‍ എന്‍എസ് സഹകരണ ആശുപത്രിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്നാണ് കലക്ടര്‍ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം നിഷേധിച്ച് ആശുപത്രി രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് വാർത്താസമ്മേളനം വാർത്തയാക്കരുതെന്ന് പിആർഡി നിർദേശം വന്നത്.

രോഗി ചികിത്സ തേടിയപ്പോള്‍തന്നെ മങ്കിപോക്സ് സംശയിച്ചെന്നും ഡപ്യൂട്ടി ഡിഎംഒയെ അറിയിച്ചെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം, മങ്കിപോക്സ് ബാധിതന്റെ വിമാന സഹയാത്രികരുള്ള അഞ്ചു ജില്ലകളില്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം നൽകി. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളിലാണ് ജാഗ്രതാനിർദേശം. 12–ാം തീയതി യുഎഇ സമയം വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട ഷാര്‍ജ, തിരുവനന്തപുരം 6E 1402 നമ്പര്‍ വിമാനത്തിലാണ് രോഗബാധിതനെത്തിയത്. എല്ലാ യാത്രക്കാരും സ്വയം നിരീക്ഷണം നടത്തണം.

ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ വിവരമറിയിക്കണം. സ്ഥിതി വിലയിരുത്താന്‍ കേന്ദ്ര സംഘം സംസ്ഥാനത്തെത്തും. മങ്കിപോക്സ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ രാജ്യാന്തര യാത്രികര്‍ക്കു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം നൽകി. അസുഖ ബാധിതരായ ആളുകളുമായി അടുത്ത് ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ജീവനുള്ളതോ ഇല്ലാത്തോ ആയ എലി, മലയണ്ണാന്‍, കുരങ്ങ് തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളെ സ്പര്‍ശിക്കരുതെന്നും മാര്‍ഗനിര്‍ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.

ആഫ്രിക്കന്‍ വന്യമൃഗങ്ങളെ പാചകം ചെയ്യാനോ ഭക്ഷിക്കാനോ പാടില്ല. ആഫ്രിക്കന്‍ വന്യമൃഗങ്ങളില്‍നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ക്രീമുകള്‍, ലോഷന്‍സ്, പൗഡര്‍ തുടങ്ങിയ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കരുത്. തൊലിയില്‍ തടിപ്പ്, പനി തുടങ്ങിയ ലക്ഷണമുള്ളവര്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണം. മങ്കിപോക്സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാവുകയോ, രോഗം സംശയിക്കുന്നവരുമായി ഇടപഴകുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെ ബന്ധപ്പെടണെന്ന് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.

English Summary: Monkeypox: Strange suggesions from kollam collector after report out on serious failure of health department officials