ന്യൂഡൽഹി∙ പാർലമെന്റിന്റെ മൺസൂൺ സമ്മേളനം അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങാനിരിക്കെ പാര്‍ലമെന്റ് പരിസരത്ത് ധര്‍ണയ്ക്കും പ്രകടനങ്ങള്‍ക്കും വിലക്ക് എർപ്പെടുത്തി. രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ വൈ.സി.മോദിയാണ് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്. അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ധര്‍ണയ്ക്കോ സമരത്തിനോ പാര്‍ലമെന്റ് വളപ്പ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. കൂടാതെ ഉപവാസത്തിനോ ഏതെങ്കിലും മതപരമായ ചടങ്ങുകള്‍ക്കോ പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ പരിസരം ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശാണ് ഉത്തരവ് ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവച്ചത്. ‘വിശ്വഗുരുവിന്റെ പുതിയ നടപടി’യെന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ഉത്തരവ് ജയറാം രമേശ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചത്.

‘അഴിമതി’യും ‘മുതലക്കണ്ണീരും’ ‘നിയമവിരുദ്ധ’വും അടക്കമുള്ള പല വാക്കുകളും ‘അൺ പാർലമെന്ററി’ (സഭ്യേതരം) ആക്കി ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കൈപ്പുസ്തകം ഇറക്കിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പാര്‍ലമെന്റ് പരിസരത്ത് ധര്‍ണയ്ക്കും പ്രകടനങ്ങള്‍ക്കും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഇനി സഭയിലുച്ചരിച്ചാൽ അവ നീക്കം ചെയ്യും.ഇത് കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാതിരിക്കാനാണെന്ന ആക്ഷേപവുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇന്ത്യയിലും പല കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിലും ജനസഭകളിൽ ഇപ്പോൾതന്നെ നിരോധിച്ച വാക്കുകൾ പട്ടികയാക്കി എന്നേയുള്ളൂവെന്നു സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു.

മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിനു മുന്നോടിയായാണ് പാർലമെന്റിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വാക്കുകളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ചില ഇംഗ്ലിഷ്, ഹിന്ദി വാക്കുകൾ കൂടി ചേർത്ത് കൈപ്പുസ്തകം പുതുക്കിയത്. പാർലമെന്റിൽ സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ വാക്കുകൾ പട്ടികയിലുണ്ട്. മുൻ സർക്കാരുകളെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും വിമർശിക്കാൻ ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളുമുണ്ട്.

English Summary: No Dharna, Strikes By MPs In Parliament Complex, Says New Rajya Sabha Rule