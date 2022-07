‘എങ്കിൽ മോദി പൂജ നടത്തിയത് എന്തിനാണ്?’; പാർലമെന്റ് സമരവിവാദത്തിലെ സത്യമെന്ത്?

രാജ്യത്തിനു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നതൊഴികെ, എല്ലാം തങ്ങളാണ് ആദ്യം െചയ്യുന്നതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന രീതിയുണ്ട് മോദി സർക്കാരിന്. മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മന്ത്രിമാർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാറുള്ളത് ‘ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം’ എന്നാണ്. വന്നുവന്ന്, ആദ്യത്തേതെന്ന് മോദി സർക്കാർ അവകാശപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽപോലും, എന്തും ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നത് മോദി സർക്കാർ എന്നു പ്രതിപക്ഷംപോലും വിശ്വസിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് പാർലമെന്റ് വളപ്പിൽ ധർണയും സമരങ്ങളും പാടില്ലെന്ന അറിയിപ്പിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയ ബഹളത്തിൽ വ്യക്തമായത്. അംഗങ്ങൾ സഭകളിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പദങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്കുള്ള പുതിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിവാദമായിരുന്നു. അഴിമതി, നിയമവിരുദ്ധമായി, നാടകം, അപവാദം തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ഇംഗ്ലിഷ് പദങ്ങളും ചാണകം, മുതലക്കണ്ണീർ, ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ഹിന്ദി പദങ്ങളും ഉൾ‍പ്പെടുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറക്കിയ സഭ്യേതര പദങ്ങളുടെ പട്ടിക. സർക്കാരിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതു തടയാനുള്ള തന്ത്രമായാണ് ഈ പട്ടികയെ പ്രതിപക്ഷം വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. പാർലമെന്റിൽ എന്തു പറയാൻ പാടില്ല എന്നതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദത്തിന്റെ ചൂടാറും മുൻപേയാണ് പാർലമെന്റിനു പുറത്ത് എന്തു പാടില്ലെന്ന അറിയിപ്പ് പുറത്തുവന്നതും പുതിയ വിവാദമായതും. എന്നാൽ എന്താണ് ഇതിനു പിന്നിലെ യാഥാർഥ്യം? വിശദമാക്കുകയാണ് മലയാള മനോരമ ഡൽഹി ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോ ജോമി തോമസ്.

പാർലമെന്റ് മന്ദിര പരിസരത്ത് ധർണയും നിരാഹരസമരവും പ്രകടനവും മതചടങ്ങളും പാടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പി.സി.മോദി അറിയിപ്പു പുറത്തിറക്കിയത് ജൂലൈ 14നാണ്. അതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയ്റാം രമേശ് ഇന്ന്, ജൂലൈ 15നു, രാവിലെ 10.08ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ രംഗത്തുവന്നു. വിഷ്ഗുരുവിന്റെ (വിശ്വഗുരു എന്നു മോദിയെ ബിജെപിക്കാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ജയ്റാം നൽകിയിട്ടുള്ള പാഠഭേദം) പുതിയ നടപടിയാണ് ധർണ നിരോധനം എന്നാണ് ജയ്റാം അവകാശപ്പെട്ടത്.

പല മാധ്യമങ്ങളും ധർണ നിരോധനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കോൺഗ്രസിലെതന്നെ മനീഷ് തിവാരിയും 10.45ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ ക്ഷുഭിതനായി. സഭാംഗങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിനു വഴിവയ്ക്കുന്നതാണ് നടപടിയെന്നും നിർഭാഗ്യകരമെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി. തന്റെ ട്വീറ്റിൽ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഒാം ബിർലയെയും രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷനായ ഉപരാഷ്ട്രപതി എം.വെങ്കയ്യ നായിഡുവിനെയും ടാഗ് ചെയ്തു.

തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽനിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗം മഹുവ മൊയ്ത്രയും ധർണ നിരോധന നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെ ട്വിറ്ററിലൂടെ രംഗത്തുവന്നു. എന്നാൽ, മഹുവയുടെ പ്രതികരണം പക്വതയോടെയുള്ളതായിരുന്നു. മതചടങ്ങുകൾക്കു നിരോധനമുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വാരാണസിയിൽനിന്നുള്ള പാർലമെന്റ് അംഗം നാലു ദിവസം മുൻപ് പാർലമെന്റ് വളപ്പിൽ പൂജ നടത്തിയത് എന്ന ചോദ്യമാണ് മഹുവ ഉന്നയിച്ചത്. നിർമാണത്തിലുള്ള പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിനു മുകളിൽ ദേശീയ ചിഹ്നം അനാഛാദനം ചെയ്തപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന പൂജയാണ് മഹുവ ഉദ്ദേശിച്ചത്.

മഹുവ മൊയ്ത്ര

ധർണയും മറ്റും പാടില്ലെന്നത് തുഗ്ലക്കിയൻ നിർദ്ദേശമാണെന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ ആർജെഡിയുടെ രാജ്യസഭാംഗം മനോജ് കുമാർ ഝായും വിമർശിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്നു മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ പ്രസ്താവനയെത്തി. പാർലമെന്റിനുമേലുള്ള സ്വേഛാധിപത്യപരമായ കടന്നാക്രമണമാണ് നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഏകപക്ഷീയവും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവുമായ നടപടി ഉടനെ പിൻവലിക്കണമെന്നും പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ വ്യക്തമാക്കി.

മഴക്കാല സമ്മേളനം മുതൽ പാർലമെന്റ് വളപ്പിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ, സമരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ഉത്തരവിറക്കിയ കേന്ദ്ര സർ‍ക്കാർ നടപടി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുമാണെന്ന് സിപിഎം രാജ്യസഭാ കക്ഷി നേതാവ് എളമരം കരീം പറഞ്ഞു.

ജയ്റാം രമേശ് നല്ല ഒാർമശക്തിയുളള വ്യക്തിയാണ്. രാജ്യസഭാ നടപടികാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല ധാരണയുള്ള വ്യക്തിയുമാണ്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ രാവിലെ സമയം മെനക്കെടുത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് വ്യക്തമാകാത്തത്. ജയ്റാം രമേശ് കോൺഗ്രസിന്റെ മാധ്യമകാര്യങ്ങളുടെ ചുമതലയേറ്റത് ഒരു മാസം മുൻപാണ്. അതിൽപിന്നെ, സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നതിന് മാധ്യമങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പാർട്ടി ഏറെ മുന്നോട്ടുപോയിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇന്നലെ ജയ്റാമിനു പാളി. ധർണ നിരോധനം പുതിയ കാര്യമെന്ന് കരുതിയവർക്കും പാളി.

ജയ്‌റാം രമേശ്

എന്താണ് വസ്തുത?

പാർലമെന്റ് വളപ്പിൽ‍ ധർണയും പ്രകടനവും മതചടങ്ങളുകളുമൊന്നും നടത്തരുതെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നും പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് രാജ്യസഭയുടെയും ലോക്സഭയുടെയും സെക്രട്ടറി ജനറൽമാർ അറിയിപ്പ് ഇറക്കുകയെന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനകാലത്തും അതിനു മുൻപുമൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ അറിയിപ്പ് ഇറക്കിയിരുന്നു. ജയ്റാം രമേശ് മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്തും, സിപിഎം യുപിഎ സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്ന കാലത്തുമൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ അറിയിപ്പുകൾ ഇറക്കിയിരുന്നു. ഇത്തരം അറിയിപ്പുകൾ രാജ്യസഭയുടെയും ലോക്സഭയുടെയും ബുള്ളറ്റിനുകളിലൂടെയാണ് പരസ്യപ്പെടുത്താറുള്ളത്. ഇത് എംപിമാർക്കു മാത്രമല്ല, ഇരുസഭകളുടെയും വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നവർക്കും വായനയ്ക്കു ലഭ്യമാണ്.

ഇങ്ങനെ ബുള്ളറ്റിനുകളിൽ മാത്രമല്ല ധർണ നിരോധനം പറയുന്നത്. ഇരുസഭകളിലെയും അംഗങ്ങൾക്ക് ഇരുസഭകളുടെയും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽനിന്ന് ‘ഹാൻഡ്ബുക്ക് ഫോർ മെംബേഴ്സ്’ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യസഭാംഗങ്ങൾക്കുള്ള കൈപ്പുസ്തകത്തിന്റെ 2022ലെ പതിപ്പെടുത്താൽ 98–ാം പേജിൽ‍ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം:

2.17.16 Demonstration, Dharna, Strike, Fast, etc. within the precincts of the Parliament Complex–Members cannot use the precincts of the Parliament Complex for any demonstration, dharna, strike, fast or for the purpose of performing any religious ceremony.

ഇപ്പോൾ, പാർലമെന്റിന്റെ മഴക്കാല സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്നോടിയായി രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പതിവുപോലെ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. അത്ര മാത്രം. ഈ അറിയിപ്പു പ്രകാരമാണോ പാർലമെന്റ് വളപ്പിൽ മിക്കപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ നടക്കാറുള്ളത്? അല്ല. ഇത്തരമൊരു പെരുമാറ്റ വ്യവസ്ഥ നിലവിലുള്ളപ്പോഴും, പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിനു മുന്നിലും, കവാടത്തിന് എതിർവശമുള്ള ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്കു മുന്നിലുമൊക്കെ അംഗങ്ങൾ ധർണ നടത്താറുണ്ട്. ഇവരെ പാർലമെന്റ് സുരക്ഷാ വിഭാഗം നീക്കം ചെയ്യാറുമില്ല.

അടുത്ത കാലത്ത് വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ രാജ്യസഭയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് സഭയിൽനിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ രാവും പകലും സമരം ചെയ്തതും പാർലമെന്റ് വളപ്പിനുള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ, ധർണ നിരോധന അറിയിപ്പ് മിക്കപ്പോഴും പാലിക്കപ്പെടാത്ത പതിവു പരിപാടിയാണ്. ധർണ പാടില്ലെന്ന അറിയിപ്പ് സർക്കാരിന്റേതല്ല, ഭരണഘടനാപരമായ സങ്കൽപത്തിലെങ്കിലും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് നടത്തിപ്പു സംവിധാനത്തിൽനിന്നുള്ളതാണ്. എങ്കിലുമത് കേന്ദ്ര സർ‍ക്കാരിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ടു.

പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിനു മുന്നോടിയായി വരാറുള്ള പതിവ് അറിയിപ്പാണെന്നും യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തും ഇതേകാര്യം ഇന്നത്തെ അതേ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും രേഖകൾ സഹിതം പലരും പ്രതിഷേധക്കാർക്കു മറുപടി നൽകി. എന്നാൽ, വിമർശന ട്വീറ്റുകൾ പിൻവലിക്കാൻ എംപിമാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല. തയ്യാറാകുമായിരിക്കും. പാർലമെന്റിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന കൈപ്പുസ്തകം വായിക്കുന്നില്ലെന്നും മുൻകാല ബുള്ളറ്റിനുകൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കൂടി വ്യക്തമാക്കിയാലാവും പ്രതിഷേധക്കാരുടെ പിൻവാങ്ങൽ പൂർണമാകുക.

