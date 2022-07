പേടിപ്പിക്കുന്നത് ലങ്കൻ ദുരിതം? സാമ്പത്തിക രക്ഷ തേടി കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർണായക നീക്കം

രാജ്യാന്തര വ്യാപാരത്തിന് ഇന്ത്യൻ രൂപ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ). ഇറക്കുമതിക്കായി വൻതോതിൽ ഡോളർ ആവശ്യമായി വരുന്ന രാജ്യത്തിന് ഈ നിർണായക തീരുമാനം സമീപ ഭാവിയിൽ നൽകുന്ന ആശ്വാസം ചെറുതായിരിക്കില്ല. രൂപയുടെ മൂല്യം ഓരോ ദിവസവും റെക്കോർഡ് താഴ്ചയിലേക്ക് ഇടിയുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ആർബിഐ ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നത്. എന്താണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കംകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്? വിദേശ നാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം കുറഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീലങ്ക നേരിട്ട പ്രതിസന്ധിയാണോ ആർബിഐയുടെ ഈ തീരുമാനത്തിനു പിന്നിൽ? റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഈ നിർണായക തീരുമാനം വന്നിട്ടുപോലും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച തുടരുകയാണ്. അതേസമയം, തീരുമാനം നടപ്പാകുന്നതോടെ ഡോളറിനെതിരെ രൂപ നില മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വിപണി. ഇത്തരത്തിൽ, രാജ്യാന്തര വ്യാപാരത്തിന് ഇന്ത്യൻ രൂപ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഡോളറിലെ വ്യാപാരം ഇന്ത്യയിൽ കുറയുമോയെന്ന ചോദ്യവും ഇതോടൊപ്പം ഉയരുന്നുണ്ട്; പ്രതിസന്ധികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ആകുമോയെന്നും. വിഷയം വിശദമായിത്തന്നെ പരിശോധിക്കാം...

ചിത്രം: AFP

നിലവിൽ ഭൂട്ടാൻ, നേപ്പാൾ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇടപാടുകൾക്കേ രൂപ അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളു. ഡോളർ (യുഎസ്), പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് (യുകെ), യൂറോ (യൂറോ സോൺ രാജ്യങ്ങൾ), യെൻ (ജപ്പാൻ) തുടങ്ങിയ കറൻസികളിലാണ് ആർബിഐ രാജ്യാന്തര വ്യാപാരം അനുവദിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ ഉത്തരവു പ്രകാരം ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും നടത്തുന്നവർക്ക് രൂപയിൽ തന്നെ വ്യാപാരം നടത്താനാകും. രൂപയിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളും ആർബിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ റഷ്യൻ എണ്ണയോ ലക്ഷ്യം?

നിലവിൽ എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്ക് ഇന്ത്യ ഡോളറാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റഷ്യ– യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധത്തെത്തുടർന്ന് റഷ്യ ഇന്ത്യയ്ക്കു വില കുറച്ച് എണ്ണ നൽകിയിരുന്നു. റഷ്യയുമായുള്ള എണ്ണ വ്യാപാരം അധികം വൈകാതെ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിലാകാനും ആർബിഐ തീരുമാനം ഇടയാക്കിയേക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്കാവശ്യമായ ഡോളറിൽ കാര്യമായ കുറവു വരും. റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതിയിൽ ഇന്ത്യ കാര്യമായ വർധന വരുത്തിയിരുന്നു. രാജ്യത്ത് ഡോളർ ഡിമാൻഡിൽ അൽപമെങ്കിലും ഇളവു വരുന്നത് രൂപയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും നൽകുക.

ഇറക്കുമതിക്കും കയറ്റുമതിക്കും ഇന്ത്യൻ രൂപ അനുവദിക്കാനുള്ള ആർബിഐയുടെ തീരുമാനം ഇന്ത്യയുടെ റഷ്യയിൽനിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുമെന്നാണു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഇന്ത്യയുടെ അയൽക്കാരായ തെക്കനേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സുഗമ വ്യാപാരവും ഈ തീരുമാനം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ രൂപയെ ഒരു രാജ്യാന്തര വ്യാപാരത്തിനുള്ള, രാജ്യാന്തര കറൻസിയാക്കി ഉയർത്തുകയെന്ന ദീർഘകാല ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആർബിഐയുടെ പുതിയ നീക്കം. രാജ്യാന്തര വ്യാപാര സമൂഹത്തിന് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലുള്ള താൽപര്യം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടി കൂടിയാണിത്.

ഇറക്കുമതിയുടെയും കയറ്റുമതിയുടെയും ഇൻവോയ്സുകളും ബില്ലിങ്ങും സെറ്റിൽമെന്റുമെല്ലാം രൂപയിലാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ബാങ്കുകൾ ഉടൻ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നിർദേശം. റഷ്യയും ഇറാനും നിലവിൽ അമേരിക്കയുടെ ഉപരോധം നേരിടുകയാണ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാരം സുഗമമാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഉടൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകൾ. യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് റഷ്യയെ സ്വിഫ്റ്റിൽനിന്നു (സൊസൈറ്റി ഫോർ വേൾഡ് വൈഡ് ഇന്റർബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻസ്) പുറത്താക്കിയിരുന്നു. യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതോടെ ഇന്ത്യയും റഷ്യയുമായുള്ള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൽ കാര്യമായ വർധനവും വന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് 9.5 ലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണയാണ് പ്രതിദിനം ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്. ഇത് എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കാണ്. ജൂണിലാകെ 48 ലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണ ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്നു വാങ്ങി. മേയിലെ വാങ്ങലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 3.8 ശതമാനം കുറവാണിത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ മാസവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 23 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി 15.5 ശതമാനം ഉയർന്നപ്പോൾ സൗദിയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വാങ്ങലിൽ 13.5 ശതമാനം കുറവുണ്ടായി. ഇറാഖിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിയിൽ 10.5 ശതമാനവും കുറവ് വന്നു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ രാജ്യമായി റഷ്യ മാറി. ഇറാഖ് ആണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മാസവും സൗദി അറേബ്യയുടെ സ്ഥാനം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തു തുടരുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ആകെ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയിൽ 19.8 ശതമാനമാണ് റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ളത്.

∙ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തീരുമാനം?

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ രാജ്യാന്തര വ്യാപാരത്തിന് ഇന്ത്യൻ രൂപ അനുവദിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. സ്വിഫ്റ്റിൽനിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട റഷ്യയുമായുള്ള വ്യാപാര ഇടപാടുകൾ സുഗമമാക്കാൻ മാത്രമല്ല, ആർബിഐയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി. നിലവിട്ട് താഴുന്ന ഇന്ത്യൻ രൂപയെ പിടിച്ചു നി‍ർത്തുകയെന്നതും അനിവാര്യമാണ്. 588.3 ബില്യൻ (1 ബില്യൻ=100 കോടി) ഡോളറായിരുന്നു ജൂലൈ 8ന് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ ശേഖരം. ഇന്ത്യയുടെ 10 മാസത്തെ ഇറക്കുമതിക്കു വേണ്ടത്ര തുകയാണിത്. രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരോഗ്യകരമായ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരമാണിതെന്നു പറയാം.

ചിത്രം: AFP

എന്നാൽ രൂപയുടെ മൂല്യം 80 ലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരത്തിലെ ഡോളർ എടുത്ത് ചെലവഴിച്ച് വിപണിയിൽ കൂടുതൽ ഡോളറെത്തിച്ച്, ഡിമാൻഡ് കുറയ്ക്കുകയും അതുവഴി രൂപയെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, റിസർവ് ബാങ്കിന്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വൻതോതിൽ ഡോളർ വിറ്റ് രൂപയുടെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ദോഷം ചെയ്യുമെന്നുള്ള വിലയിരുത്തലുകളും വന്നിരുന്നു. വിദേശ നിക്ഷേപകർ വലിയ തോതിൽ ഓഹരി വിപണികളിൽ നിന്നും മറ്റും പണം പിൻവലിക്കുന്നതിനാൽ ഡോളറിന്റെ ഡിമാൻഡ് വൻതോതിൽ ഉയരുകയാണ്. രൂപ ഇടിയാനുള്ള കാരണവും ഇതുതന്നെയാണ്.

ജൂണിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ. വ്യാപാരക്കമ്മിയാണ് രാജ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 2563 കോടി ഡോളറാണ് ജൂണിലെ വ്യാപാരക്കമ്മി. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇതേ സമയത്തേക്കാൾ രണ്ടര ഇരട്ടിയിലധികമാണ്. 2021 ജൂണിൽ കമ്മി 960 കോടി ഡോളറായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പരിധിവിട്ട് രൂപയെ പിടിച്ചു നിർത്താനായി ഡോളർ വിൽക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്കിനു കഴിയുകയുമില്ല. ഇതു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികാരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും.

ചിത്രം: AFP

രൂപയെ രക്ഷിക്കാൻ പല മാർഗങ്ങളും റിസർവ് ബാങ്ക് തേടുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദേശ കറൻസി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന എൻആർഐ അക്കൗണ്ടുകളുടെ പലിശ കൂട്ടാനും റിസർവ് ബാങ്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പുറത്തുനിന്നുള്ള വാണിജ്യ വായ്പകളുടെ (എക്സ്റ്റേണൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ബോറോവിങ്സ്) പരിധി ഇരട്ടിയാക്കുകയും ചെയ്തു. ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിക്ഷേപകർക്ക് കൂടുതൽ കടപ്പത്രനിക്ഷേപത്തിനുള്ള അനുമതിയും നൽകി. ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതാണ് വിദേശ ഇടപാടുകൾക്ക് രൂപ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം. കയറ്റുമതി രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ രൂപയിലുള്ള വ്യാപാരം അംഗീകരിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ ശേഖരത്തിന്റെ കരുത്തു കൂടും.

∙ ഇടപാടുകൾ എങ്ങനെ?

ഇൻവോയിസിങ്, പേയ്മെന്റ്, സെറ്റിൽമെന്റ് എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം രൂപ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ആർബിഐ പുതിയ ഉത്തരവിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. കയറ്റുമതിക്കാരും ഇറക്കുമതിക്കാരും ഏതു രാജ്യവുമായാണോ ഇടപാട് നടത്തുന്നത്, ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിശ്ചിത ബാങ്കുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച വോസ്ട്രോ അക്കൗണ്ടുവഴിയുള്ള (Vostro account) പണമിടപാടുകൾക്ക് രൂപ ഉപയോഗിക്കാം. പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾക്കും നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഈ സ്പെഷൽ വോസ്ട്രോ അക്കൗണ്ടിലൂടെ ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഉപയോഗിക്കാം. വ്യാപാരം നടത്തുന്ന രാജ്യത്തെ കറൻസിയുമായുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് വിപണിയിലെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും കണക്കാക്കുക. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ബാങ്കുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വോസ്ട്രോ അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങാൻ ആർബിഐ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഉത്തരവിലൂടെ ബാങ്കുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ രൂപ രാജ്യാന്തര വ്യാപാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കു പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകും.

ചിത്രം: AFP

∙ ഡോളറിലെ വ്യാപാരം കുറയുമോ?

ഡോളറിനെതിരെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസികളിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഡോളർ–യൂറോ നിരക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുല്യതയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ പലിശ ഉയർത്തലും ആഗോള മാന്ദ്യവും യുദ്ധവുമെല്ലാം ഡോളറിന്റെ കരുത്തു കൂട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഡോളർ നൽകി എണ്ണയും മറ്റ് അവശ്യ സാധനങ്ങളും വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശ നാണ്യ കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ വലിയ ഇടിവാണുണ്ടാകുന്നത്. ഇന്ത്യ, യുഎഇ, ഇന്തൊനീഷ്യ, മ്യാൻമർ, ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാദേശിക കറൻസികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വ്യാപാരത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോളറിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ള വ്യാപാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള ആലോചനയുടെ ഭാഗമായാണിത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യാന്തര വ്യാപാരങ്ങൾ രൂപയിൽ നടത്താനുള്ള അനുമതി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകുന്നത്.

പ്രാദേശിക കറൻസികളുടെ വിനിമയത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകം, രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം അവരുടെ കറൻസികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നതാണ്. ഇതിനായുള്ള ധാരണയും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാകണം. ചൈനയും റഷ്യയും പരസ്പര വ്യാപാരത്തിനു പ്രാദേശിക കറൻസികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കാലത്ത് റൂബിൾ– രൂപ വ്യാപാരമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യ വീണ്ടും റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാൻ രൂപ–റൂബിൾ വ്യാപാരം നടപ്പാക്കുമെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും വന്നിരുന്നു. ഇതിനിടെ, രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ ഡോളറിന്റെ അളവിൽ കാര്യമായ കുറവു വരുന്നെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധിയും (ഐഎംഎഫ്) പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

ചിത്രം: AFP

∙ രൂപയ്ക്കു കരുത്താകുമോ?

രാജ്യാന്തര വ്യാപാരത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ചും എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്ക് ഡോളറിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ അൽപമെങ്കിലും കുറവുണ്ടായാൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശ നാണ്യ കരുതൽ ശേഖരത്തിൻമേലുള്ള സമ്മർദം കുറയും. ഇതു രൂപയുടെ കരുത്തു കൂട്ടുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. രൂപയിൽ രാജ്യാന്തര വ്യാപാരം അനുവദിച്ച ആർബിഐ നീക്കത്തിലൂടെ പ്രതിവർഷം 3600 കോടി ഡോളർ വരെ ലാഭിക്കാമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. പുതിയ തീരുമാനം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്നത് റഷ്യയുമായുള്ള എണ്ണ വാങ്ങലിലാണ്.

കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ഇറക്കുമതി ഇടപാട് 250 കോടി ഡോളറിന്റേതാണ്. ഇത് വരും മാസങ്ങളിൽ 300 കോടി ഡോളറിന്റേതാകുമെന്നും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട്. പ്രതിവർഷം 3600 കോടി ഡോളറിന്റെ നേട്ടം പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ കരുതൽ ധന ശേഖരത്തിനുണ്ടാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ കരുതുന്നത്, റഷ്യയുമായുള്ള ഈ ഇറക്കുമതി വർധന കണക്കിലെടുത്താണ്. ഡോളറിന്റെ പുറത്തേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് കുറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുടെ വലിയ തോതിലുള്ള മൂല്യശോഷണം തടയും. ജൂലൈ 14 വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം 79.70 എന്ന നിലവാരത്തിലാണ് രൂപ. തീരുമാനം നടപ്പായിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ രൂപ നില മെച്ചപ്പെടുത്തിയേക്കും.

English Summary: RBI's Decision On International Trade Settlement in Rupee: What it Means and Why RBI is Doing it?