ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കെ ഭാര്യ താലി അഴിച്ചു മാറ്റുന്നത് ക്രൂരത; വിവാഹമോചനം അനുവദിച്ച്‌ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി

ചെന്നൈ∙ ഭാര്യ താലി അഴിച്ചു മാറ്റുന്നത് ഭർത്താവിനെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിവാഹമോചനം അനുവദിച്ച് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. ജസ്റ്റിസ് വി.എം. വേലുമണി, എസ്. സൗന്ദർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെതാണ് വിധി. ഈറോഡ് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പ്രഫസർ സി. ശിവകുമാറിനു വിവാഹമോചനം അനുവദിച്ചു കൊണ്ടാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. 2016 ജൂൺ 15 ന് കുടുംബകോടതി വിവാഹമോചനം നിഷേധിച്ചതിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് സി. ശിവകുമാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് വിധി. ശിവകുമാറുമായി അകന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താലി ചെയിൻ അഴിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നുവെന്നു ശിവകുമാറിന്റെ ഭാര്യ കോടതിയിൽ സമ്മതിച്ചിരുന്നു.

ചെയിൻ മാത്രമാണു മാറ്റിയതെന്നും ഒരു ഘട്ടത്തിലും താലി അഴിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നില്ലെന്നും യുവതി വിശദീകരിച്ചു. ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഏഴ് പ്രകാരം താലി കെട്ടുക നിർബന്ധമല്ലെന്നും താലി അഴിച്ചുമാറ്റി എന്ന ശിവകുമാറിന്റെ വാദം ശരിയാണെങ്കിൽത്തന്നെ വിവാഹ ബന്ധത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്നും യുവതിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ കോടതി ഈ വാദം അംഗീകരിച്ചില്ല. ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കേ ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ താലി അഴിച്ചു മാറ്റില്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെന്നും ഭാര്യയുടെ കഴുത്തിലെ താലി വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന്റെ തുടർച്ചയെയാണ് വിവക്ഷിക്കുന്നതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

വിവാഹ ചടങ്ങുകളിലെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആചാരമാണ് താലികെട്ട്. ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷമാണു താലി നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കെ താലി നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ക്രൂരതയാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. വിവാഹബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ താലി നീക്കം ചെയ്താൽ മതിയെന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ പ്രവൃത്തി അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്തെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാണ്ടി. യുവതി താലി ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായി സമ്മതിച്ചിരുന്നതും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

2011 മുതൽ ദമ്പതികൾ അകന്നു കഴിയുകയാണെന്നും ഇന്നേ വരെ അനുരഞ്ജനത്തിനുള്ള യാതൊരു ശ്രമവും യുവതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. സി. ശിവകുമാറിനെതിരെ പരസ്യമായി പരസ്ത്രീ ബന്ധം യുവതി ആരോപിച്ചിരുന്നു. വനിതാ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും പൊലീസിന്റെയും മുൻപിൽ വച്ചു പോലും പരാതിക്കാരനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടായി. യുവതിയുടെ ചെയ്‌തികൾ എല്ലാം തന്നെ പരാതിക്കാരനെ അങ്ങേയേറ്റം അവഹേളിക്കുന്നതും മാനസികമായി അങ്ങേയറ്റം വേദനിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ഈ കാരണങ്ങളാൽ വിവാഹമോചനം അനുവദിക്കുകയാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

