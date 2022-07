നിർബന്ധിത ഗർഭഛിദ്രത്തിന് വിധേയയായത് 14 തവണ; ഡൽഹിയിൽ 33കാരി തൂങ്ങിമരിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലിവിങ് ടുഗദർ ബന്ധത്തിനിടെ പങ്കാളിയിൽനിന്ന് 14 തവണ ഗർഭം ധരിക്കുകയും 14 തവണയും നിർബന്ധിത ഗർഭഛിദ്രത്തിന് വിധേയയാകുകയും ചെയ്ത മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. തെക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ജയ്ട്പുർ പ്രദേശത്താണ് സംഭവം. ജൂലൈ അഞ്ചിനാണ് യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

മുൻപ് വിവാഹിതയായിരുന്ന യുവതി ആ ബന്ധം പിരിഞ്ഞ് മറ്റൊരാളുമായി ലിവിങ് ടുഗദർ ബന്ധത്തിലായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ഇയാൾ യുവതിയെ പലതവണ ലൈംഗികബന്ധത്തിന് നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വർഷങ്ങളോളം ഒരുമിച്ചു താമസിച്ചശേഷം ഇയാൾ ബന്ധത്തിൽനിന്ന് പിൻമാറിയതാണ് ആത്മഹത്യയ്‌ക്കു കാരണമെന്നാണ് കുറിപ്പിലെ സൂചന. ഇയാൾ വിവാഹ വാഗ്ദാനത്തിൽനിന്ന് പിൻമാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ തനിക്കു മുന്നിൽ മരണമല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലെന്ന് യുവതി ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു സ്ത്രീ തൂങ്ങിമരിച്ചതായി വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയത്. യുവതിയെ ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആത്മഹത്യ പ്രേരണാക്കുറ്റം ചുമത്തി യുവതിയുടെ പങ്കാളിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനാണ് ഇയാളെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 7–8 വർഷമായി യുവതി ഭർത്താവിൽനിന്ന് പിരിഞ്ഞായിരുന്നു താമസമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Delhi woman kills herself after being forced to abort pregnancy 14 times by partner: Cops