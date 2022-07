തിരുവനന്തപുരം∙ വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കർ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച കേസ് പുനരന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം നൽകിയ ഹർജിയിൽ സിജെഎം കോടതി 22ന് വിധി പറയും. കേസിൽ വാദം പൂർത്തിയായി.

പഴുതുകളില്ലാതെയാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതെന്നു സിബിഐ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഫോൺ രേഖകൾ സിബിഐ പരിശോധിച്ചില്ലെന്ന് മാതാപിതാക്കളും വാഹനാപകട സമയത്തെ ദൃക്‌സാക്ഷിയുമായ സോബി ജോർജും പറയുന്നത് അസത്യമാണ്. എല്ലാ രേഖകളും പരിശോധിച്ചാണ് കുറ്റപത്രം സമർപിച്ചത്. ഡയറക്ട്രേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് (ഡിആർഐ) ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഫോൺ സിഡാക്കിൽ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സിബിഐ ശേഖരിച്ചെങ്കിലും കുറ്റപത്രത്തോടൊപ്പം ചേർത്തിരുന്നില്ല. ഡിആർഐ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളതിനാൽ വീണ്ടും ഫോൺ ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. കേസിൽ സംശയമുള്ളവരുടെയെല്ലാം ഫോണ്‍ രേഖകൾ ടെലഫോൺ സേവന ദാതാക്കളിൽനിന്ന് സിബിഐ ശേഖരിച്ചിരുന്നു.

കൃത്രിമമായി സാക്ഷികളെ ചേർത്തെന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണവും സിബിഐ നിഷേധിച്ചു. ഇത്തരം ആരോപണം ഉയർത്തുന്നതല്ലാതെ ഒരു തെളിവും ഹാജരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കുടുംബത്തിന് എന്തു തെളിവുകളും ഹാജരാക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. കൃത്യമായ അന്വേഷണമാണ് നടത്തിയെന്നും ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണം അപകടത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണെന്നും സിബിഐ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Balabhaskar death: Judgment on further inquiry petition on July 22