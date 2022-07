ബോംബുണ്ടാക്കുന്ന ഇറാൻ, എണ്ണവില കൂട്ടുന്ന യുദ്ധം; ബൈഡന്റെ കീഴടങ്ങലിന് പിന്നിലെന്ത്?

2018 ല്‍, വാഷിങ്ടന്‍ പോസ്റ്റ് കോളമിസ്റ്റായിരുന്ന സൗദി വിമതന്‍ ജമാല്‍ ഖഷോഗിയുടെ വധമാണ് സൗദി-യുഎസ് ബന്ധം ഉലയാൻ കാരണമായത്. ഖഷോഗിയുടെ കൊലപാതകം സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സല്‍മാന്റെ അറിവോടെയാണു നടന്നതെന്ന് അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ സിഐഎ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ സൗദി ഇക്കാര്യം ആവർത്തിച്ചു നിഷേധിച്ചു. സൗദി ഭരണകൂടത്തെ രാജ്യാന്തരതലത്തില്‍ ഒറ്റപ്പെടുത്തുമെന്നായിരുന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്ത് ജോ ബൈഡന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷവും സൗദി കിരീടാവകാശിയുമായി സംസാരിക്കാന്‍ പോലും ബൈഡൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ബൈഡന്റെ അകല്‍ച്ച സംബന്ധിച്ച് ഒരു യുഎസ് മാഗസിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ സല്‍മാന്‍ രാജകുമാരന്‍ പ്രതികരിച്ചത്, താനതു കൂട്ടാക്കുന്നില്ല എന്നാണ്, കാരണം യുഎസിന് സൗദിയെ ആവശ്യമുള്ള സമയം വരുമ്പോള്‍ അവര്‍ തിരിച്ചുവന്നുകൊള്ളും എന്നാണ്. ഇപ്പോള്‍ ആ സമയം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് സൗദി അറേബ്യ സന്ദർശിക്കുകയാണിപ്പോൾ. പക്ഷേ അമേരിക്കയിൽ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയതിനാൽ മേഖലയിലെ സുരക്ഷാവിഷയങ്ങളിലുള്ള ചർച്ചകൾക്കായി മധ്യപൂര്‍വ ദേശത്തേക്കു പര്യടനത്തിനു പോകുന്നുവെന്നാണു മാധ്യമങ്ങളെ വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചത്; ഇസ്രയേൽ സന്ദർശനത്തിനുശേഷം സൗദിയിലേക്കുള്ള ബൈഡന്റെ യാത്ര ജിസിസി ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനാണെന്നും. എന്താണ് സൗദി സന്ദർശനത്തിലൂടെ യുഎസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്? സൗദിക്കു മുന്നിൽ ബൈഡൻ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നോ? മധ്യപൂർവദേശത്ത് ചൈനയുടെ സാന്നിധ്യം വർധിക്കുകയാണെന്നത് യുഎസിനു വ്യക്തമാണ്. അതു മാത്രമല്ല, ബൈഡന്റെ സന്ദർശനം അനിവാര്യമാക്കിയ മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട്.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ജിദ്ദയിൽ. ചിത്രം: MANDEL NGAN / AFP

∙ എണ്ണയ്ക്കു മുന്നിൽ എല്ലാം മറന്ന് യുഎസ്

വാസ്തവത്തില്‍ സൗദി-യുഎസ് ബന്ധത്തിലെ ഉലച്ചിലുകള്‍ പരിഹരിച്ച് അതു പഴയ നിലയിലാക്കാനുള്ള ബൈഡന്‍ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നയതന്ത്ര താല്‍പര്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. എന്നാൽ ഖഷോഗി വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച തത്വാധിഷ്ഠിത നിലപാടിനെ റദ്ദു ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സന്ദർശനമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ മാത്രമല്ല ബൈഡന്റെ കക്ഷിയിലെ നേതാക്കൾ വരെ പരസ്യവിമർശനം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സൗദി സര്‍ക്കാരാകട്ടെ ഇത് അവരുടെ വിജയമായി കാണുന്നു. യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന്റേത് ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾക്കായുള്ള സന്ദര്‍ശനമായിരുന്നുവെന്നതും സല്‍മാന്‍ രാജകുമാരനുമായി ബൈഡൻ ചർച്ച നടത്തിയതും അവർക്കു നയതന്ത്രപരമായ വലിയ നേട്ടമാകുകയും ചെയ്തു. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഖഷോഗി വധത്തിന്റെ പേരിൽ പടിക്കു പുറത്തുനിർത്തിയിരുന്ന സൗദി കിരീടാവകാശിക്കു അമേരിക്കയുടെ നയതന്ത്രധാരയിലേക്ക് പുനഃപ്രവേശം നൽകുന്ന മുഹൂർത്തം കൂടിയായിരുന്നു അത്.

മധ്യപൂര്‍വദേശത്ത് ഇറാന്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന ഭീഷണിക്കെതിരെ ഇസ്രയേല്‍-അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ബലപ്പെടുത്തുക എന്നതാണു തന്റെ പര്യടനത്തിന്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യമെന്നാണു ബൈഡൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. ജിദ്ദ ഉച്ചകോടിയില്‍ ഗള്‍ഫ് ഭരണാധികാരികള്‍ക്കു പുറമേ ഇറാഖ്, ജോര്‍ദാന്‍, ഈജിപ്ത് എന്നീ രാഷ്ട്രനേതാക്കളുടെയും സാന്നിധ്യം ഈ സുരക്ഷാപ്രശ്നത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുമാണ്. എന്നാൽ ഇറാൻ വിഷയം അമേരിക്കയിലെ പൊതുജനങ്ങളോടു പറയാനുള്ള ഒരു വിഷയം മാത്രമാണെന്നാണ് യുഎസ് നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

യുക്രെയ്ന്‍ സംഘര്‍ഷം നീണ്ടുപോകുകയും റഷ്യയ്ക്കെതിരായ ഉപരോധങ്ങള്‍ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ യൂറോപ്പില്‍ മാത്രമല്ല യുഎസിലും ഇന്ധനവിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമാണ്. കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടിനിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ധനവിലക്കയറ്റമാണ് യുഎസ് നേരിടുന്നത്. ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനായി ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള ഇന്ധന കയറ്റുമതി വര്‍ധിപ്പിക്കേണ്ടതും യുഎസിന്റെ ആവശ്യമാണ്. മിതമായ നിരക്കിൽ കൂടുതൽ ഇന്ധനം ലഭ്യമാക്കിയാലേ യുഎസിലെ പമ്പുകളില്‍ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാനാവൂ.

യുഎസിലെ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലൊന്ന്. ഫയൽ ചിത്രം: AFP

യുഎസിന്റെ ഊര്‍ജരംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വസ്തുതകള്‍ കൂടി നാം ഈ അവസരത്തില്‍ ഓര്‍ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ഉൽപാദകരാജ്യമാണ് യുഎസ് (ആകെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ 20 ശതമാനം). പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയിലും സമീപവർഷങ്ങളിലായി ഇന്ധനക്കയറ്റുമതിയിലും യുഎസ് മുൻനിരയിലാണ്. ലാറ്റിനമേരിക്കയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കുമാണു പ്രധാന കയറ്റുമതി. അതേസമയം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും വൻതോതിൽ ഇന്ധനം യുഎസ് ഇറക്കുമതി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ഇന്ധനം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് യുഎസാണ്. ഇതിനുള്ള പ്രധാനകാരണം യുഎസ് റിഫൈനറികളിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ധനം യുഎസിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണെന്നതാണ്. ഇതു വീണ്ടും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുക ചെലവേറിയതാണ്. കൂടാതെ തങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിലേറെയാണ് യുഎസിലെ ഇന്ധനച്ചെലവും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മിതമായ നിരക്കിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒഴിവാക്കാനാവില്ല. അതാണ് അവർക്കു ലാഭകരവും.

റഷ്യയാണു ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ എണ്ണ ഉൽപാദക രാജ്യം (ഒപ്പം സൗദിയും). റഷ്യയുടെ ആഗോള മാർക്കറ്റിലെ വിഹിതം ആകട്ടെ പത്ത് ബാരലിന് ഒന്ന് എന്ന കണക്കിലും. യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണത്തിനു മുൻപു റഷ്യയുടെ കയറ്റുമതിയുടെ പകുതിയും യൂറോപ്പിലേക്കായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം യുഎസിന്റെ ക്രൂഡ് ഇറക്കുമതിയുടെ 8% റഷ്യയിൽനിന്നായിരുന്നു. യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം ഈ സ്ഥിതിയെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചു. റഷ്യയുടെ ഇന്ധനം വിലക്കുന്ന ഉപരോധം യൂറോപ്പിലെ ഊർജരംഗത്തെ കനത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. അമേരിക്കയിലും ഇത് ഇന്ധനലഭ്യതയെ ബാധിച്ചു. സൗദി അടക്കം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണ ഉൽപാദനം കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ യുഎസിന് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ ലഭ്യത ഉയർത്തി വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാനാവൂ.

ഇസ്രയേലിലെത്തിയ ജോ ബൈഡൻ പ്രസിഡന്റ് യിസാക് ഹെർസോഗിനും കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രി യയ്‌ർ ലപീദിനുമൊപ്പം. ചിത്രം: GIL COHEN-MAGEN / AFP

∙ ഇസ്രയേലും ഇറാനും ‘ഒരുമിക്കുമ്പോൾ’...

ബൈഡന്റെ സന്ദർശനം അനിവാര്യമാക്കിയ മറ്റൊരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട്. അത് മധ്യപൂർവദേശത്തെ ചൈനയുടെ വർധിക്കുന്ന വ്യാപാര താൽപര്യങ്ങളാണ്. ബൈഡന്റെ സന്ദർശനത്തിനു മുന്നോടിയായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ റിയാദും വാഷിങ്ടനും തമ്മിൽ നിശബ്ദമായി ഒരു കരാറൊപ്പിട്ടിരുന്നു. അടുത്ത തലമുറ 5ജി സെല്ലുലർ ശൃംഖല സൗദിയിൽ സ്ഥാപിക്കാനാണിത്. ചൈനയുടെ 5ജി ചാംപ്യരായ വാവെയ് കമ്പനിയെ മാറ്റിനിർത്തിയാണ് ഈ കരാർ സാധ്യമാക്കിയത്,

യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം പലതലത്തിലാണു ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തെ അലട്ടുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇസ്രയേലിന് റഷ്യയുമായി നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത്. പുട്ടിനെ അലോസരപ്പെടുത്താൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായും യുക്രെയ്ൻ വിഷയത്തിൽ നിഷ്പക്ഷ നിലപാടാണു ഇസ്രയേൽ സ്വീകരിച്ചത്. ഇത് യുഎസിനെ നിരാശപ്പെടുത്തി. ഇസ്രയേലിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങും മുൻപേ യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ജയ്ക് സള്ളിവൻ ബൈഡന് ഒരു ഇന്റലിജൻസ് വിവരം കൈമാറി– ഇസ്രയേലിന്റെ മുഖ്യ എതിരാളിയായ ഇറാൻ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ പുട്ടിനെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇതുവഴി റഷ്യയ്ക്കു നൂറുകണക്കിനു ഡ്രോണുകളും ആക്രമണ സജ്ജമായ യുഎവികളും കൈമാറുമത്രേ. ഈ ഇടപാട് യഥാർഥത്തിൽ നടന്നതാണോ എന്നു വ്യക്തതയില്ല. എന്നാൽ ബൈഡന്റെ ഇസ്രയേൽ സന്ദർശനത്തിനു തൊട്ടുമുൻപുള്ള ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ, ഇസ്രയേൽ ആരെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതെന്നതിനു നൽകിയ സൂചനയാണ്.

യുദ്ധത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രോൺ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ പരീക്ഷിക്കുന്ന ഇറാനിയൻ നാവികസേന. ജൂലൈ 15ലെ ദൃശ്യം: Iranian Army office / AFP

2015 ൽ ഇറാനുമായി വൻശക്തികളുണ്ടാക്കിയ ആണവക്കരാറിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർത്തത് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ബെന്യമിൻ നെതന്യാഹുവാണ്. 2018 ൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ആണവക്കരാറിൽനിന്നു പിന്മാറിയത് ഇറാനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. ആണവപദ്ധതി വീണ്ടും സജീവമാക്കാൻ അതു ടെഹ്റാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ബോംബുണ്ടാക്കാൻ പ്രാപ്തമായ അളവിലും നിലവാരത്തിലും യുറേനിയം ഇപ്പോൾ ഇറാൻ ഉൽപാദിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. 2015 നു മുൻപു പോലും ഇറാൻ ഇത്രത്തോളം പോയിരുന്നില്ലെന്നാണു യുഎസ് സുരക്ഷാവിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

ഇറാനുമായി ആണവക്കരാർ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാണു ബൈഡൻ ഭരണകൂടം താൽപര്യപ്പെടുന്നത്. ഇതിലൂടെ അവർ അണ്വായുധം ഉണ്ടാക്കുന്നതു തടയാനാകുമെന്നും കണക്കുകൂട്ടുന്നു. അതേസമയം ഇറാൻ റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ് കോറിനെ ഭീകരസംഘടനാ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന ഇറാന്റെ ആവശ്യം ബൈഡൻ തള്ളുകയും ചെയ്തു. ഇറാന്റെ ആണവപദ്ധതിയിൽ ഇസ്രയേലിനു മാത്രമല്ല സൗദിക്കും ആശങ്കയുണ്ട്. ഇറാൻ ബോംബുണ്ടാക്കിയാൽ, തങ്ങൾക്കും ബോംബുണ്ടാക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് സൗദിയുടെ നിലപാട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സൗദിയും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സാധാരണനിലയിലാക്കുക എന്ന നയതന്ത്രമാണ് ബൈഡൻ പിന്തുടരുന്നത്.

ജിസിസി ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ലോകനേതാക്കൾ. ചിത്രം: Yousef ALLAN / Jordanian Royal Palace / AFP

സൗദി-യുഎസ് ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകള്‍ അണിയറകളില്‍ കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി സജീവമായിരുന്നു. ജൂലൈ 14ന് സുപ്രധാനമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം സൗദി അറേബ്യ നടത്തി. തങ്ങളുടെ വ്യോമമേഖല ഇസ്രയേല്‍ കൊമേഴ്‌സ്യല്‍ ഫ്‌ളൈറ്റുകള്‍ക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കും. ഇപ്രകാരം തുറന്ന വ്യോമപാതയിലൂടെയാണു വെള്ളിയാഴ്ച ഇസ്രയേലിൽനിന്നു നേരിട്ടു സൗദിയിലേക്കു ബൈഡൻ പറന്നത്. പലസ്തീന്‍ ഐക്യദാര്‍ഢ്യത്തിനായി ദശകങ്ങള്‍ നീണ്ട സൗദിയുടെ ഇസ്രയേല്‍ ബഹിഷ്‌കരണം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാകുന്നതാണു നാം കാണുന്നത്.

∙ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പും ബൈഡന്റെ ലക്ഷ്യം

സൗദി ഭരണാധികാരി സല്‍മാന്‍ രാജാവുമായി മാത്രമാണു കൂടിക്കാഴ്ച, സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സല്‍മാനുമായി മുഖാമുഖമില്ലെന്നാണു നേരത്തേ വൈറ്റ് ഹൗസ് അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ സൽമാൻ രാജകുമാരനുമായും വെള്ളിയാഴ്ച ബൈഡൻ സ്വകാര്യ ചർച്ച നടത്തിയതു മാറുന്ന ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന്റെ നില വ്യക്തമാക്കുന്നു. സൗദി കിരീടാവകാശിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ മനുഷ്യാവകാശലംഘനങ്ങള്‍ ബൈഡന്‍ ഉന്നയിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഡമോക്രാറ്റ് നേതാക്കളിൽ ചിലരുടെ ആവശ്യം. സൽമാൻ രാജകുമാരനുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്കുശേഷം ഖഷോഗി വിഷയം താൻ ഉന്നയിച്ചുവെന്ന അവകാശവാദം ബൈഡൻ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ തനിക്കു പങ്കില്ലെന്നു കിരീടാവകാശി പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ പങ്കുണ്ടെന്നാണു താൻ കരുതിയതെന്നു താൻ വ്യക്തമാക്കിയെന്നാണ് ബൈഡൻ പറ‍ഞ്ഞത്. അതേസമയം ബൈഡന്റെ ഈ അവകാശവാദം സൗദി ഭരണകൂടം ഉടൻ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇരുവരുടെയും സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിനിടെ ഖഷോഗി വിഷയം ഉന്നയിച്ചതു താൻ കേട്ടില്ലെന്നാണു സൗദി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയും പിന്നീടു പ്രസ്താവിച്ചത്. മിതമായ നിരക്കിലുള്ള ഇന്ധന ഇറക്കുമതിക്കുവേണ്ടി ഖഷോഗി വിഷയത്തിലെ തത്വധിഷ്ഠിത നിലപാടു തൽക്കാലം വിസ്മരിക്കാമെന്നാണു ബൈഡന്‍ ഭരണകൂട തീരുമാനമെന്നു തോന്നുന്നു.

സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും ജിദ്ദയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു. ചിത്രം: Bandar AL-JALOUD / Saudi Royal Palace / AFP

ജനാധിപത്യവും സ്വേച്ഛാധികാരവും തമ്മിലുളള പോരാട്ടമാണ് ഇക്കാലത്തെ മുഖ്യവിഷയമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് ഈയിടെ ലൊസാഞ്ചലസിൽ നടന്ന ലാറ്റിനമേരിക്കൻ-കരീബിയൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉച്ചകോടിയിൽനിന്ന് ബൈഡൻ ഭരണകൂടം വെനസ്വേലയെയും ക്യൂബയെയും ഒഴിവാക്കിയത്. ഇതേ മാനദണ്ഡം വച്ച് സൗദിയോടും വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ലെന്നു ഡമോക്രാറ്റുകളിലെ ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വേച്ഛാധികാര ഭരണകൂടങ്ങളുമായി യുഎസിനുള്ള ബന്ധം അസാധാരണമല്ലെന്നും സൗദി ഭരണാധികാരികളുമായി അമേരിക്ക എക്കാലവും നല്ല അടുപ്പം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായും എതിർപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

സൗദി കിരീടാവകാശിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന വിവാദങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാനായി പല മുൻകരുതലുകളും വൈറ്റ് ഹൗസ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അതിലൊന്നാണു കോവിഡ് ഭീഷണി മൂലം ബൈഡൻ രാഷ്ട്ര നേതാക്കളുമായി ഹസ്തദാനമോ അടുത്തിടപഴകലോ ഗൾഫ് സന്ദർശനവേളയിൽ നടത്തില്ലെന്ന വൈറ്റ് ഹ‌ൗസ് അറിയിപ്പ്. ഇത് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

മറ്റൊരു മുൻകരുതൽ, എണ്ണ ഉല്‍പാദനം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ സൗദിയുമായി ധാരണയായത് ബൈഡൻ ഭരണകൂടം തല്‍ക്കാലം പ്രഖ്യാപിക്കില്ലെന്നാണ് യുഎസ് മാധ്യമങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തല്‍. നിലവിലെ ക്വോട്ടയുടെ കാലാവധി സെപ്റ്റംബറിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബറിനുശേഷം ഉല്‍പാദനം വര്‍ധിപ്പിക്കാമെന്ന് സൗദി സമ്മതിച്ചുകഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണു ബൈഡന്റെ യാത്രയെന്നു ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. സെപ്റ്റംബറിലാണ് യുഎസില്‍ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണം ശക്തമാകുന്നതും. സെപ്റ്റംബറിനുശേഷം സൗദി യുഎസിനായി പ്രതിദിനം 7.5 ലക്ഷം ബാരല്‍ അധികം ഉല്‍പാദിപ്പിക്കും. യുഎഇയും പ്രതിദിനം യുഎസിനായി അരലക്ഷം ബാരല്‍ അധികം ഉല്‍പാദിപ്പിക്കും. ഇതോടെ യുഎസിലെ പമ്പുകളില്‍ വില കുറഞ്ഞേക്കുമെന്നാണു കണക്കുകൂട്ടല്‍.

കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലില്‍ സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു, സൗദിയെ അവഗണിക്കുന്നതു യുഎസിനു ദോഷകരമായി വരും. ചൈനയ്ക്കു വൻ നേട്ടമായും. സൗദിയും ചൈനയുമായി നിര്‍മാണമേഖലയില്‍ വ്യാപകമായ കരാറുകളാണു നിലവിലുള്ളത്. ഇതു മനസ്സിലാക്കുന്ന ജോ ബൈഡനാണു ഭിന്നതകൾ മറന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടതും സൗദി കിരീടാവകാശിയുമായി മുഖാമുഖ ചർച്ച നടത്തിയതും.

English Summary: Biden to Meet Saudi Crown Prince to Rebuild the Ties between Two Countries