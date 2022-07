കവളപ്പാറ: ഈ അനാസ്ഥ ഇനിയും കണ്ട് നിൽക്കാനാവില്ല; വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ കവളപ്പാറ ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിന്റെ പുനരധിവാസത്തിൽ സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി. സർക്കാരിന്‍റെ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൃപ്തികരമല്ല. ദുരന്തഭൂമി പഴയ നിലയിലാക്കാനായി സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ അനാസ്ഥ ഇനിയും കണ്ട് നിൽക്കാനാവില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

ദുരന്തഭൂമി പഴയ നിലയിലാക്കാൻ ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തു, ദുരന്തത്തിനിരയായവരുടെ പുനരധിവാസത്തിന് എന്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു, ഭൂമി പഴയ നിലയിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും തുടങ്ങി മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഉത്തരം നൽകണമെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. റവന്യു വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ കേസിൽ കോടതി കക്ഷി ചേർത്തു. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 8നായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ കവളപ്പാറ ദുരന്തം.

English Summary: Kavalappara rehabilitation work is not satisfactory, says High court