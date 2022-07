കെ.കെ.രമയെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല; വിധവ എന്ന് പറഞ്ഞത് യുഡിഎഫ്: എം.എം.മണി

കട്ടപ്പന∙ കെ.കെ.രമ എംഎൽഎയെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എം.എം.മണി. വിധവ എന്നു പറഞ്ഞത് യുഡിഫ് ആണെന്നും സിപിഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ.കെ ശിവരാമനു മറുപടിയില്ലെന്നും എം.എം.മണി പറഞ്ഞു. സിപി‌ഐ നേതാവ് ആനി രാജയെയും അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല. നിയമസഭയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആനി രാജയ്ക്ക് തന്റെ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളോടോ തന്നോടോ ചോദിക്കാമായിരുന്നെന്നും മണി പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞദിവസം നിയമസഭയിലാണ് എം.എം.മണി കെ.കെ.രമയ്ക്കെതിരെ വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. ‘വിധവ ആയത് അവരുടെ വിധി’യെന്നായിരുന്നു മണിയുടെ അധിക്ഷേപം. ‘ഒരു മഹതി ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ, എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെ. ഞാൻ പറയാം, ആ മഹതി വിധവയായിപ്പോയി, അവരുടേതായ വിധി. അതിനു ഞങ്ങളാരും ഉത്തരവാദികളല്ല’– എന്നായിരുന്നു മണിയുടെ വാക്കുകൾ.

കെ.കെ.രമയ്ക്കെതിരായ എം.എം.മണിയുടെ പരാമര്‍ശം തെറ്റാണെന്ന നിലപാടെടുത്ത സിപിഐ നേതാവ് ആനി രാജയെയും എം.എം.മണി അവഹേളിച്ചിരുന്നു. ആനി രാജ ഡല്‍ഹിയിലാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു എം.എം.മണിയുടെ പുതിയ പരാമര്‍ശം. എം.എം.മണിയുടെ അവഹേളനം ശരിയോ എന്ന് സിപിഎം അലോചിക്കണമെന്ന് ആനി രാജ തിരിച്ചടിച്ചു. സിപിഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ നേതൃത്വവും മണിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

