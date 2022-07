കണ്ണൂർ∙ തലശേരിയിൽ ദമ്പതിമാർക്കുനേരെ പൊലീസുകാർ സദാചാര ഗുണ്ടായിസം നടത്തിയെന്ന് ആക്ഷേപം തള്ളി പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസിനു വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നു തലശേരി എസി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാം തീയതി രാത്രി പത്തരയോടെ തലശേരി കടൽപ്പാലത്തിൽ നിന്നിരുന്ന പ്രത്യുഷ് - മേഘ ദമ്പതികൾക്കെതിരെ പൊലീസ് അതിക്രമം നടത്തിയെന്നാണു പരാതി. പൊലീസ് പ്രത്യുഷിനെ മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിലെ സിസിടിവിയിൽ ഇല്ലെന്നും മേഘയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വനിതാ പൊലീസ് സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി പ്രത്യുഷ് പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ചുവെന്നും, അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനു ശേഷവും ഉള്ളത് ഒരേ മുറിവാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയതിനു ശേഷം ബൂട്ടിട്ട് ദേഹത്തെ ചവിട്ടിയെന്ന ദമ്പതികളുടെ ആരോപണം തെറ്റാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. റിപ്പോർട്ട് കണ്ണൂർ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ആർ.ഇളങ്കോ ഡിഐജിക്കു കൈമാറി.

കടൽപ്പാലത്ത് ഈ വർഷം തന്നെ 61ഓളം ലഹരിക്കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‍തത്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് പൊലീസ് അതീവ ജാഗ്രതയിലാണെന്നും രാത്രി സമയങ്ങളിൽ പട്രോളിങ് പതിവാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പ്രത്യുഷിനോട് വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞപ്പോൾ സഹകരിച്ചില്ലെന്നും പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ചു എന്നും ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്നും കാണിച്ച് പ്രത്യുഷ് - മേഘ ദമ്പതികൾക്കെതിരെ തലശേരി പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ദമ്പതികളുടെ പരാതിയിൽ കണ്ണൂർ എസ്പി വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിനും ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

തലശേരി കടൽപ്പാലത്തിൽ നിന്നിരുന്ന പ്രത്യുഷിനോടും ഭാര്യ മേഘയോടും സ്ഥലത്തുനിന്നു പോകണമെന്നു പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാരണം തിരക്കിയപ്പോൾ തലശേരി സ്റ്റേഷനിലെ സിഐ ബിജുവും എസ്ഐ മനുവും മറ്റു പൊലീസുകാരും ചേർന്ന് മര്‍ദിച്ചതായാണ് പരാതി. സംഭവത്തിൽ നിർണായക മെഡിക്കൽ രേഖകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു. പ്രത്യുഷിന് ദേഹമാസകലം പരുക്കേറ്റതായി വൂണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വ്യക്‌തമായിരുന്നു. പൊലീസുകാർ പ്രത്യുഷിനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ഇടിച്ചെന്നും ബൂട്ട് കൊണ്ട് ചവിട്ടിയെന്നുമാണ് ദമ്പതികളുടെ പരാതി. പൊലീസ് അകാരണമായി മർദിക്കുകയും അസഭ്യ വർഷം നടത്തിയെന്നും ആരോപിച്ച് പ്രത്യുഷിന്റെ ഭാര്യ മേഖ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനും വനിതാ കമ്മിഷനും പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

