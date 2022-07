മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ശരണ്യ പറഞ്ഞു; തെളിവ് ഉണ്ട്: പ്രജീവ്

പാലക്കാട്∙ മഹിളാ മോർച്ച പാലക്കാട് മണ്ഡലം ട്രഷറർ ശരണ്യ രമേഷിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ ബിജെപിയിലെ സംസ്ഥാന, ജില്ലാ നേതാക്കൾക്കും പങ്കുണ്ടെന്നു കേസിൽ പ്രതിയായ പി.പ്രജീവ്. വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പാർട്ടി ഓഫിസിൽ ഉൾപ്പെടെ വിളിച്ച് വരുത്തി നേതാക്കൾ ശരണ്യയെ നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി ശരണ്യ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നതായും പ്രജീവ് മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റം ചുമത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ കീഴടങ്ങിയ പ്രജീവിനെ കോടതി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

15 പേജുള്ള ശരണ്യയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പില്‍ പ്രജീവിന്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നാലെ നോര്‍ത്ത് പൊലീസ് ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റത്തിന് പ്രജീവിനെതിരെ കേസെടുത്തു. നാല് ദിവസം ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രജീവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങി. തനിക്ക് ശരണ്യയുമായി നല്ല സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ബിജെപിയുടെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കാര്യം ശരണ്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രജീവ് പറഞ്ഞു. ഇതിന് കൃത്യമായ തെളിവുകളുണ്ട്. ആത്മഹത്യയില്‍ ആര്‍ക്കെല്ലാം പങ്കുണ്ടെന്ന കാര്യം വൈകാതെ പുറത്ത് വരുമെന്നും പ്രജീവ് മനോരമ ന്യൂസിനോട്.

പ്രാദേശിക ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകനായ പ്രജീവ് റെയില്‍വേ ജീവനക്കാരനാണ്. വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രജീവിനെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് കേസില്‍ പങ്കുണ്ടെങ്കില്‍ അവരെ സംരക്ഷിക്കില്ലെന്നാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കെ.സുരേന്ദ്രന്റെ നിലപാട്. കഴിഞ്ഞദിവസം ശരണ്യയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ സുരേന്ദ്രനോട് അച്ഛനും ബന്ധുക്കളും നിരവധി സംശയങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. കുടുംബത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും പാര്‍ട്ടി നല്‍കുമെന്നു സുരേന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധിപേരെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോണ്‍ രേഖകള്‍ പിന്തുടര്‍ന്നുള്ള അന്വേഷണം വിപുലമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ചയാണ് മാട്ടുമന്തയിലെ വാടക വീട്ടില്‍ ശരണ്യയെ തൂങ്ങിമരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

