കാസർകോട്‌ ∙ ശക്തമായ കാറ്റിൽ ദേഹത്തേയ്‌ക്കു തെങ്ങു വീണ് വിദ്യാർഥി മരിച്ചു. കന്നഡ ഓൺലൈൻ മാധ്യമമായ ‘ഡൈജിവേൾഡ്‌’ റിപ്പോർട്ടർ ചേവാർ കൊന്തളക്കാട്ടെ സ്‌റ്റീഫൻ ക്രാസ്‌റ്റയുടെ മകൻ ഷോൺ ആറോൺ ക്രാസ്‌റ്റ(13) ആണ്‌ മരിച്ചത്‌. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2ന് വീട്ടുപറമ്പിലാണ്‌ സംഭവം.

അച്ഛനൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള കമുകിൻ തോട്ടത്തിലേക്ക്‌ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിൽ പറമ്പിലെ തെങ്ങുകൾ മറിഞ്ഞു വീണു. ഷോണിനെ കാണാതെ തിരച്ചിൽ നടത്തിയപ്പോൾ തെങ്ങുകൾക്കടിയിൽ കിടക്കുന്നതാണ്‌ കണ്ടത്‌.

