യുവാവ് പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു, ഭാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചു: യുപിയിൽ ദമ്പതികൾ പിടിയിൽ

ലക്‌നൗ∙ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ യുവാവ് ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുകയും ഭാര്യ പീഡന ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌ത സംഭവത്തിൽ ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബദാവുൻ ജില്ലയിലെ ഫൈസ്ഗഞ്ച് ബേട്ടാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതായി ഫൈസ്ഗഞ്ച് ബേട്ടാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചുമതലയുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചരൺ സിങ് റാണ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ബലാത്സംഗം, പോക്സോ, ഐടി വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് ദമ്പതികളെ അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്‌തത്. ജൂലൈ 12 നു ഗ്രാമത്തിലുള്ള യുവാവ് വിട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി പീഡിപ്പിച്ചെന്നും പീഡന ദൃശ്യങ്ങൾ യുവാവിന്റെ ഭാര്യ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചിത്രീകരിച്ചെന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞാൽ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രതികൾ ഭീഷണി മുഴക്കിയെന്നും പെൺകുട്ടി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. പെൺകുട്ടി സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞതോടെയാണു പ്രതിയുടെ ഭാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചത്.

English Summary: Teenager Raped By Man, Wife Films It; Couple Arrested: UP Cops