ഇതരജാതിക്കാരനുമായി പ്രണയം; ഉറങ്ങിക്കിടന്ന മകളെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന് അച്ഛൻ

ലക്നൗ∙ ഇതരജാതിക്കാരനായ യുവാവിനെ പ്രണയിച്ചതിന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫിറോസാബാദിൽ അച്ഛൻ മകളെ കൊലപ്പെടുത്തി. അറക്കവാള്‍ കൊണ്ട് കഴുത്തറുത്താണ് പത്തൊൻപതുകാരിയായ മകൾ രുചി റാത്തോഡിനെ മനോജ് റാത്തോഡ് (42) കൊലപ്പെടുത്തിയത്. തന്റെ തീരുമാനത്തിനു വിപരീതമായി ഇതര ജാതിക്കാരനായ യുവാവിനെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള മകളുടെ തീരുമാനമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്ന് മനോജ് പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു.

രുചി റാത്തോഡ് സുധീർ കുമാർ(21) എന്ന യുവാവുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഇതര ജാതിക്കാരനായി യുവാവുമായുള്ള ബന്ധം മനോജ് എതിർത്തിരുന്നു. എന്നാൽ പിതാവിന്റെ എതിർപ്പു മറികടന്നും സുധീറുമായുള്ള ബന്ധം രുചി തുടർന്നു. ഇരുവരും തമ്മിൽ കാണുന്നതും തുടർന്നു. ഇതറിഞ്ഞ സുധീർ മകൾ ഉറങ്ങി കിടന്നപ്പോൾ അറക്കവാൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലുകയായിരുന്നു.

മനോജ്– നഗീന ദമ്പതികളുടെ നാലു മക്കളിൽ മൂത്ത ആളാണ് രുചി. മുകൾനിലയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ മകളെ രാവിലെ താഴേക്കു കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് തിരക്കിയ ഭാര്യയോട് മനോജ് തന്നെയാണ് മകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ വിവരം അറിയിച്ചത്. നഗീനയുടെ പരാതിയിലാണ് മനോജിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. മനോജ് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സുധീറുമായുള്ള ബന്ധം തുടർന്നാൽ ഇരുവരെയും കൊല്ലുമെന്ന് മനോജ് നേരത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം സുധീറിന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുവരെയും ഒന്നിച്ചു കണ്ടത് മനോജിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച മകളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

English Summary: Uttar Pradesh: Father saws off daughter's neck in Firozabad over inter-caste-affair