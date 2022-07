മണി സഭ്യമല്ലാത്തത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു സാംസ്കാരിക മന്ത്രി; വിമർശിച്ച് സതീശന്‍

കോട്ടയം ∙ നിയമസഭയിൽ കെ.കെ.രമ എംഎൽഎയ്‌ക്കെതിരെ മുൻമന്ത്രി എം.എം.മണി നടത്തിയ ‘വിധവയായത് വിധി’ പരാമർശത്തെ ന്യായീകരിച്ച് സാംസ്കാരിക മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവൻ. മണി സഭ്യമല്ലാത്ത ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും വിധവയെന്ന് പറഞ്ഞത് നാടൻ പ്രയോഗമെന്ന രീതിയിലെന്നും വാസവൻ പറഞ്ഞു.



അതേസമയം, മണിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ വിധവയാകുന്നത് വിധിയാണ് എന്ന് സിപിഎം നേതൃത്വം പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ‘പിന്തിരിപ്പൻ ആശയങ്ങളാണോ സിപിഎമ്മിന്റേത്?. യുഡിഎഫ് നാലു ചുറ്റും കാവൽ നിന്ന് കെ.കെ.രമയെ സംരക്ഷിക്കും. നയതന്ത്ര സ്വർണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധതിരിക്കാനാണോ മണിയുടെ പ്രസംഗം എന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്തുചെയ്താലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരായ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് തുടരും’– സതീശൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: VN Vasavan and VD Satheesan's response on MM Mani's remarks on KK Rema