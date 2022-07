ലങ്കയിൽ കെണിയൊരുക്കിയ 'ട്വിൻ ഡെഫിസിറ്റ്'; 'ജനപ്രിയ' പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ദുരന്തം

ദീർഘനാളായി തുടരുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടം തിരിഞ്ഞ ശ്രീലങ്കൻ ജനത പ്രതിഷേധം തെരുവുകളിൽനിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും പ്രസിഡന്റിന്റെയും വസതികളിലേക്കു വ്യാപിപ്പിച്ചതോടെ നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്‌സെയ്ക്ക് നാടുവിടേണ്ടി വന്നു പ്രധാനമന്ത്രി റനിൽ വിക്രമസിംഗെ രാജി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. താൽക്കാലിക സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഇടക്കാല സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകാനായിരുന്നു സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ തീരുമാനം. പക്ഷേ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ റനിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാനാണു സാധ്യത. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സജിത് പ്രേമദാസയും മത്സരിക്കാനുണ്ടാകും. അതേസമയം, താൽക്കാലികമായ ഭരണ മാറ്റം കൊണ്ടോ, ഭരണപക്ഷം മാറി പ്രതിപക്ഷം ഭരണം ഏറ്റെടുത്തതു കൊണ്ടോ, പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തിയോ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലഘുവായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണോ ശ്രീലങ്ക നേരിടുന്നത്? എന്താണ് ശ്രീലങ്കൻ പ്രതിസന്ധിക്കു പിന്നിലെ യഥാർഥ ഘടകങ്ങൾ? ഇതിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ലങ്കയ്ക്കു മുന്നിൽ വഴി തെളിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് എത്ര വർഷമെടുക്കും? വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് കേരള സർവകലാശാല മാനേജ്മെന്റ് പഠന വകുപ്പായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ് ഇൻ കേരളയിൽ (ഐഎംകെ) ഗവേഷകനായ ഹരീഷ് കുമാർ യു.ആർ.

∙ ട്വിൻ ഡെഫിസിറ്റിനു പിന്നാലെ ഗുരുതര ‘കെണി’

ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതിയേക്കാൾ കൂടി നിൽക്കുകയും, ചെലവ് വരുമാനത്തേക്കാൾ കൂടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ശ്രീലങ്കൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ നേരിടുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം. ‘ട്വിൻ ഡെഫിസിറ്റ്’ എന്നാണ് ഈ അവസ്ഥ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇറക്കുമതി ഉയർന്നു നിൽക്കുകയും കയറ്റുമതി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് രൂപപ്പെടും. ഇതൊരു സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒട്ടും ആശാസ്യമല്ല. രാജ്യത്തെ റവന്യു ചെലവ് കൂടുകയും അതേ സമയം വരവ് കുറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയുന്നത് വഴി ഫിസ്കൽ ഡെഫിസിറ്റും വർധിക്കുന്നു. ഇതാണ് ട്വിൻ ഡെഫിസിറ്റിലേക്കു നയിക്കുന്നത്.

സാധാരണ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ട്വിൻ ഡെഫിസിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണു പോംവഴി. എന്നാൽ ശ്രീലങ്കൻ ഭരണകൂടം ചെയ്തത് കൂടുതൽ കടമെടുക്കുക എന്നതാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും ആഗോള സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും കടം കൂടുതലായി എടുത്തതോടെ ശ്രീലങ്കയുടെ ഡെബ്റ്റ്- ജിഡിപി ആനുപാതം 111 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. അതായത് രാജ്യത്തിൻറെ മൊത്തം ആഭ്യന്തര വളർച്ച 100 രൂപ ആണെങ്കിൽ 111 രൂപ പൊതുകടം തിരിച്ചു നൽകേണ്ട അതീവ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക കെണിയിലേക്ക് ശ്രീലങ്ക കൂപ്പുകുത്തി എന്നർഥം. ഇതിന്റെ ഫലമായി ആഭ്യന്തര ഉൽപാദന രംഗത്തും സേവന രംഗത്തും കുറവുണ്ടായി. ഇതാണ് കയറ്റുമതി കുറയുന്നതിലേക്കും ഇറക്കുമതി കൂടുന്നതിലേക്കും രാജ്യത്തെ കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിച്ചത്.

2019 ൽ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരർ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിൽ നടത്തിയ ഭീകരാക്രമണവും കോവിഡ് മഹാമാരിയും രാജ്യത്തെ ടൂറിസം രംഗത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെയെല്ലാം ഫലമായി ഉണ്ടായ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് രാജ്യത്തെ ‘ഫോറെക്സ് റിസർവ്’ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശനാണ്യ ശേഖരത്തിന്റെ അളവിൽ വരുത്തിയ വൻ കുറവാണു നിലവിലെ ശ്രീലങ്കൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം .

∙ ‘ജനപ്രിയ’ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ദുരിതം

2019 നവംബറിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗോട്ടബയ രാജപക്‌സെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശ്രീലങ്ക പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യ വാഗ്ദാനം, നികുതി ഇളവുകൾ നൽകും എന്നതായിരുന്നു. 52 ശതമാനം വോട്ടോടെ അധികാരത്തിൽ എത്തിയ ഭരണകൂടം നിലവിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുക്കാതെ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി നികുതി ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്ത് നികുതി സ്ലാബുകൾ പുനഃക്രമീകരിച്ചു. അതോടെ നികുതിദായകരുടെ എണ്ണത്തിൽ 33.5 % കുറവ് വന്നു.

വാറ്റ് നികുതി എട്ടു ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുകയും ഗവണ്മെന്റിന്റെ നികുതി സ്രോതസ്സുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്ന പേ അസ് യു ഏൺ (PAYE) നികുതി പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയ ‘നേഷൻ ബിൽഡിങ് ടാക്സും’ പിൻവലിച്ചു. കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി 28 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 24 ശതമാനത്തിലേക്കു കുറച്ചു. കൊളംബോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനു മേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്‌സും ബാങ്കുകൾക്കു മേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡെബ്റ്റ് ടാക്‌സും പുതിയ ഭരണകൂടം എടുത്തുകളഞ്ഞു. നിലവിലെ ധന കമ്മിയെ രൂക്ഷമാക്കിയ ഈ നടപടികൾ മൂലം അന്താരാഷ്ട്ര ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ് ഏജൻസികൾ ശ്രീലങ്കയുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ് താഴ്ത്തുകയും പരിണിതഫലമായി അന്താരാഷ്ട്ര ധനസഹായ ലഭ്യത പ്രതിസന്ധിയിലാകുകയും ചെയ്തു.

54.6 ശതമാനമാണ് നിലവിലെ ശ്രീലങ്കയിലെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക്. അതേ സമയം ഇന്ത്യയിലെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ആകട്ടെ വെറും 7.04 ശതമാനവും!

ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാൻ ശ്രീലങ്കൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കണ്ടെത്തിയത് ഒരേ ഒരു പോം വഴി ആണ്. കൂടുതൽ കറൻസി നോട്ടുകൾ അച്ചടിച്ച് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുക. എന്നാൽ ഈ നടപടി ഗുരുതരമായ പണപ്പെരുപ്പത്തിലേക്കു വഴിവയ്ക്കും എന്ന രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധിയുടെ (ഐഎംഎഫ്) മുന്നറിയിപ്പ് ഗൗരവത്തിലെടുക്കാതെ ശ്രീലങ്കൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൂടുതൽ കറൻസി നോട്ടുകൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തു വിപണിയിൽ ഇറക്കി. ഇതിനെ തുടർന്ന് ശ്രീലങ്കയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ ‘ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്‌ളേഷൻ’ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പണപ്പെരുപ്പം ഉയർന്നു. 54.6 ശതമാനമാണ് നിലവിലെ ശ്രീലങ്കയിലെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക്. അതേ സമയം ഇന്ത്യയിലെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ആകട്ടെ വെറും 7.04 ശതമാനവും!

∙ പച്ചപിടിക്കാതെ ജൈവകൃഷി തന്ത്രവും!

ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലെ ഭീകരാക്രമണവും കോവിഡ് മഹാമാരി സൃഷ്‌ടിച്ച പ്രതിസന്ധികളും ശ്രീലങ്കയുടെ ടൂറിസം മേഖലയെ സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഈ ലേഖനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതു പോലെ കയറ്റുമതി-ഇറക്കുമതി അന്തരത്തെ തുടർന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റിനെ ടൂറിസം മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കി. ഈ അവസ്ഥയിൽ 2021 സെപ്റ്റംബറിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെയെല്ലാം ആകെ തുകയെന്നോണം രാജ്യത്തെ വിദേശ നാണ്യ ശേഖരം വെറും 190 കോടി ഡോളർ മാത്രമായി ചുരുങ്ങി. അതോടെ വിദേശത്തു നിന്നുള്ള പെട്രോളിയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് ശ്രീലങ്ക എത്തി. ശ്രീലങ്കയിലെ പെട്രോൾ പമ്പുകൾക്കു മുന്നിൽ രൂപപ്പെട്ട നീണ്ട ക്യൂവിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതാണ്.

പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തേക്കുള്ള രാസവളങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ നിർത്തി, ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ എന്ന പേരിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ സമ്പൂർണമായും ജൈവകൃഷി വ്യാപകമാക്കാൻ ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ ദീർഘ വീക്ഷണമില്ലാതെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ നടപടി രാജ്യത്തെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ശ്രീലങ്കയിൽനിന്നു കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപന്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തേയില. ശ്രീലങ്കയിലെ തേയില ഉൽപാദനത്തെയും അരി ഉൽപാദനത്തെയും തീരുമാനം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിനും ഈ തീരുമാനം കാരണമായി. അതോടെ ശ്രീലങ്കൻ ഭരണകൂടം ജൈവകൃഷിയെ സംബന്ധിച്ച മണ്ടൻ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറി.

∙ യുദ്ധവും ചതിച്ചു ലങ്കയെ!

ശ്രീലങ്കൻ തേയിലയുടെ ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിപണികളാണ് റഷ്യയും യുക്രെയ്നും. അതേസമയംതന്നെ ശ്രീലങ്കയിലേക്കുള്ള ഗോതമ്പ് ഇറക്കുമതിയുടെ പ്രധാന സ്രോതസ്സുകൾ റഷ്യയും യുക്രെയ്നുമാണ്. കൂടാതെ സോയാബീൻ, സൂര്യകാന്തി എണ്ണ, പയർ എന്നിവയും റഷ്യയിൽനിന്നും യുക്രെയ്‌നിൽ നിന്നും ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയുന്നു. റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ശ്രീലങ്കയിലെ തേയില കയറ്റുമതിയിൽ വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. ഒപ്പം ശ്രീലങ്കയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയെയും യുദ്ധം ദോഷകരമായി ബാധിച്ചു. ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുള്ള തുണിത്തരങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയിലും വലിയ കുറവുണ്ടായി. ഇതും ശ്രീലങ്കൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കി .

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ (യുഎൻ) കണക്കു പ്രകാരം, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശ്രീലങ്കൻ ജനതയുടെ 22 ശതമാനം വരുന്നവർക്ക് അടിയന്തരമായി ഭക്ഷണവും ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന അവശ്യ മരുന്നുകൾക്ക് നിലവിൽ വലിയ ക്ഷാമമാണ് രാജ്യത്തു നേരിടുന്നത്. വരുന്ന മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ മരുന്നുകളുടെ ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുമെന്ന് യുഎന്ന്നിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുമുണ്ട്. രാജ്യം നേരിടുന്ന വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി മൂലം ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും താളം തെറ്റിയ അവസ്ഥയിലാണ്. ഇത്തരം മാനുഷിക പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ട സഹായമാണ് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് അടിയന്തരമായി ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് .

ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീലങ്ക ലക്ഷ്യമിടേണ്ടത്, ഈ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിച്ച ‘ട്വിൻ ഡെഫിസിറ്റിനെ’ കുറച്ചുകൊണ്ടു വരിക എന്നതാണ്. അതിനായി രാജ്യത്തെ ഉൽപാദന-സേവന മേഖലകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ക്രമമായി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ഒപ്പം വർധിച്ചു വരുന്ന ധനക്കമ്മി കുറയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ നികുതി പരിഷ്കരണ നടപടികളും കൈക്കൊള്ളണം. നിലവിൽ ഐഎംഎഫ് ശ്രീലങ്കയ്ക്കു നൽകാൻ ആലോചിക്കുന്ന ‘എക്സറ്റന്റഡ്‌ ഫണ്ട് ഫെസിലിറ്റി’ വായ്പയുടെ ശരിയായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ശ്രീലങ്കൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ സ്ഥിരതയിലേക്കു കൊണ്ടുവരാനാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കൊണ്ടല്ലാതെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽനിന്നു കരകയറാൻ ശ്രീലങ്കയ്ക്കു കഴിയില്ലെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.

English Summary: What Political and Economical Factors Contributed to Sri Lanka's Worst Economic Crisis?