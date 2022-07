വെറും കയ്യോടെ ബൈഡൻ; പണപ്പെരുപ്പ പനിയിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണി: കരകയറുമോ രൂപ?

കൊച്ചി∙ അമേരിക്കൻ വിപണിയിലെ പണപ്പെരുപ്പ ‘പനി’യിൽപെട്ട് മറ്റ്‌ ഏഷ്യൻ വിപണികൾക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞ വാരം വിൽ‌പന സമ്മർദ്ദത്തിൽപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വിപണി വെള്ളിയാഴ്ച തിരിച്ചു കയറി തുടങ്ങി. അമേരിക്കൻ വിപണിയുടെ വെളിയാഴ്ചത്തെ തിരിച്ചുവരവിന്റെ പിന്തുണയിൽ എസ്ജിഎക്സ് നിഫ്റ്റി വീണ്ടും 16,200 പോയിന്റ് കടന്നതും ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കും പ്രതീക്ഷയാണ്. ടിസിഎസ്സിന്റെയും എച്ച്സിഎൽ ടെക്കിന്റെയും മാർജിൻ കുറഞ്ഞത് ടെക് സെക്ടറിന് ക്ഷീണമായതും, എച്ച്ഡിഎഫ്സി റിസൾട്ടിന് മുന്നോടിയായി ബാങ്കിങ് സെക്ടർ മുന്നേറാതെ പോയതുമാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇന്ത്യൻ വിപണിയുടെ മുന്നേറ്റം തടഞ്ഞ ആഭ്യന്തര ഘടകങ്ങൾ. വിപണിയുടെ പുതിയ പ്രതീക്ഷകളും സാധ്യതകളും വിലയിരുത്തുകയാണ് ബഡ്സിങ് പോർട് ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് അഭിലാഷ് പുറവൻതുരുത്തിൽ.

വീണ്ടും 15,800 പോയിന്റിലെ പിന്തുണ പരീക്ഷിച്ച ശേഷം 16049 പോയിന്റിൽ വ്യാപാരമവസാനിപ്പിച്ച നിഫ്റ്റി 16250 പോയിന്റിലും 16400 പോയിന്റിലും ആദ്യ വിൽ‌പന സമ്മർദങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 16800 പോയിന്റിലാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ അതിശക്തമായ റെസിസ്റ്റൻസ്. 15800 പോയിന്റിലെ ശക്തമായ പിന്തുണ നഷ്ടമായാൽ നിഫ്റ്റിയുടെ ഡീപ് സപ്പോർട്ട് 15400 പോയിന്റിലാണ്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഇൻഫ്രാ, ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്‌സ്, കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസ്, എഫ്എംസിജി, ഫാർമ, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, ടെക്സ്റ്റൈൽ, കെമിക്കൽ, ഓട്ടോ, പൊതുമേഖല ഓഹരികൾക്ക് മുന്നേറ്റ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. രൂപ വീണതോടെ വിദേശ ഫണ്ടുകളുടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ വിൽ‌പന കുറയുന്നതും, ആദ്യ പാദ റിസൾട്ടുകളും തന്നെയാവും അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ അമേരിക്കൻ വിപണി ചലനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യൻ വിപണിയുടെ ഗതി നിയന്ത്രിക്കുക.

ബൈഡൻ വെറുംകയ്യോടെ മടങ്ങി

അമേരിക്കൻ പണപ്പെരുപ്പം ജൂണിൽ വീണ്ടും 41 വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയായ 9.1%ൽ എത്തിയതിനാൽ ഫെഡ് റിസർവ് ഈ മാസാവസാനം നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ നിരക്ക് വർധന 0.75%ൽ നിർത്തിയേക്കില്ല എന്ന അനുമാനത്തിൽ വിപണിയെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും മോർഗൻ സ്റ്റാൻലിയുടെയും ജെപി മോർഗന്റെയും മോശം റിസൾട്ടുകൾക്ക് പിന്നാലെ വെള്ളിയാഴ്‌ച പുറത്തുവന്ന സിറ്റിയുടെ മികച്ച റിസൾട്ടിന്റെയും ജൂണിലെ അമേരിക്കൻ റീറ്റെയ്ൽ വിൽ‌പന കണക്കുകൾ മെച്ചപ്പെട്ടതിന്റെയും ആവേശത്തിൽ അമേരിക്കൻ സൂചികകൾ നേട്ടത്തോടെ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു.

ബൈഡന്റെ ഗൾഫ് സന്ദർശനം 2027ൽ സൗദിയുടെ എണ്ണ ഉത്പാദനം ദിവസേന 13 മില്യൻ ബാരലിന്റേതായിരിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം കേൾക്കാനും, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യ-സൈനിക സംരക്ഷണങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകാനും വേണ്ടി മാത്രമായി. ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിലെ ഒപെക് പ്ലസ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ യോഗത്തിൽ സൗദിയും യുഎഇക്കൊപ്പം ഉത്പാദന വർധനവിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടേക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതല്ലാത്തപക്ഷം സൗദി-ഇസ്രായേൽ എന്നീ ഇറാൻ വിരുദ്ധരുടെ അടുത്ത് പോയി ഇറാനെ വീണ്ടുമകറ്റുക മാത്രമാണ് ബൈഡൻ ചെയ്തത്.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം. Photo Credit: Feylite /Shutterstock

വ്യാപാരക്കമ്മിയും പണപ്പെരുപ്പവും

ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതി വളർച്ച നേടുമ്പോഴും, ഇറക്കുമതി കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നത് ജൂണിലും ഇന്ത്യൻ വ്യാപാരക്കമ്മിയുടെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചു. ഡോളർ ശക്തിപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം ഇറക്കുമതിക്കായി കൂടുതൽ ഡോളർ വാങ്ങൽ നടക്കുന്നതും ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യ ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്നത് വിപണിക്ക് ക്ഷീണമാണ്. ഭക്ഷ്യ വിലക്കയറ്റം ജൂണിലും വർധിച്ചെങ്കിലും ഇന്ധന നികുതി കുറച്ച് ഇന്ധനവില ക്രമമായി നിർത്തി ജൂണിലും ഇന്ത്യൻ പണപ്പെരുപ്പം ക്രമമായ വീഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തിയത് നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തി.

എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പാദങ്ങളിലും 10000 കോടി രൂപക്ക് മേൽ അറ്റാദായം സ്വന്തമാക്കിയ എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിന്റെ ആദ്യപാദ ലാഭം 9196 കോടി മാത്രമാണ്. മുൻ വർഷത്തിൽനിന്നും ലാഭവളർച്ച സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാങ്കിന് 9800 കോടിയെങ്കിലും ലാഭം വിപണി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും ബാങ്കിന്റെ വരുമാനം മുൻ പാദത്തിലെ 41085 കോടിയിൽ നിന്നും മുൻ വർഷത്തിലെ 36771 കോടിയിൽനിന്നും 41560 കോടിയിലേക്ക് വളർന്നത് പ്രതീക്ഷയാണ്. ബാങ്കിന്റെ കരുതൽ ധനാനുപാതം കുറയുകയും, കിട്ടാക്കട അനുപാതം മുൻ പാദത്തിൽനിന്നു വർധിക്കുകയും ചെയ്തു,

ഓഹരിയും സെക്ടറുകളും

ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറയുന്നതിനാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജൂലൈ ഒന്നിന് കൊണ്ട് വന്ന ‘വിൻഡ് ഫാൾ’ ടാക്സിൽ ഇളവ് വരുത്തിയേക്കാമെന്ന് ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് റിലയൻസിനും, ഒഎൻജിസിക്കും, ഓയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും നേരിയ തിരിച്ചുവരവ് നൽകി. 2300 രൂപയിലാണ് റിലയൻസിന്റെ അടുത്ത സപ്പോർട്ട്. 118 രൂപയിലാണ് ഒഎൻജിസി തങ്ങി നിന്നേക്കാവുന്നത്.

ജൂണിൽ ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി കണക്കുകളിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് നേടിയ മുന്നേറ്റം ഇന്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്‌സ് സെക്ടറിന്റെ പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു. സീമെൻസ്, എൽ ആൻഡ് ടി, എബിബി, കമ്മിൻസ് ഇന്ത്യ, ബോഷ് മുതലായ ഓഹരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം. Photo Credit: SFIO CRACHO /Shutterstock

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സെക്ടർ മികച്ച റിസൾട്ടുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഏറ്റവും മികച്ച വിലകളിൽനിന്ന് വളരെ താഴെ നിൽക്കുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഓഹരികൾ ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് അനുകൂലമാണ്. ഡിഎൽഎഫ്, ഗോദ്‌റെജ്‌ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ശോഭ, ഒബ്‌റോയ് റിയൽറ്റി, ബ്രിഗേഡ്, അജ്‌മീര മുതലായ ഓഹരികൾ പരിഗണിക്കുക.

ഇൻഫ്രാ സെക്ടർ മുന്നേറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പ്രസ് വേ വിപ്ലവം ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്രാ സെക്ടറിന് വരും പാദങ്ങളിൽ മികച്ച റിസൾട്ടുകൾ നൽകിയേക്കും. എൽ ആൻഡ് ടി മികച്ച റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2020ലും, 2021ലും തുടർച്ചയായി മുന്നേറിയ കോപ്പർവില കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മുതൽ കുത്തനെവീണ് നേട്ടത്തിൽ പകുതിയും കൈവിട്ടത് കോപ്പർ ഓഹരികൾക്കും വീഴ്ച നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. കോപ്പർ വില മുന്നേറ്റം നേടിയേക്കാവുന്നത് ഹിൻഡാൽകോ, ഹിന്ദ് കോപ്പർ, വേദാന്ത മുതലായ ഓഹരികൾക്കും അനുകൂലമാണ്.

വീഴുന്ന മെറ്റൽ വില മെറ്റൽ ഓഹരികൾക്ക് ക്ഷീണമാണ്. സ്റ്റീലിന്റെ കയറ്റുമതി നികുതി സ്റ്റീൽ ഓഹരികളുടെ വരുംപാദ റിസൾട്ടുകൾ മോശമാക്കിയേക്കാമെന്നതും വിപണി കണക്കിലെടുത്തേക്കാം. ഡെൽറ്റ കോർപിന്റെ മികച്ച ആദ്യ പാദ റിസൾട്ട് ഇന്ത്യൻ ഹോട്ടൽ സെക്ടറിനും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഹോട്ടൽ, ഷാലെറ്റ് ഹോട്ടൽ മുതലായ ഓഹരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

മെറ്റൽ വില വീഴ്ച ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്‌സ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, വാഹന മേഖലകൾക്ക് അനുകൂലമാണ്. വാഹന ഓഹരികൾ മികച്ച റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷയിൽ ഇനിയും മുന്നേറ്റം നേടിയേക്കാം. മഹിന്ദ്ര, ടിവിഎസ്, അശോക് ലെയ്‌ലാൻഡ്, ഐഷർ, ഹീറോ എന്നിവ മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണ്. മികച്ച ട്രാക്ടർ വിൽപന എസ്കോർട്സിനും അനുകൂലമാണ്. കുബോട്ട എന്ന ആഗോള ഭീമന്റെ പിന്തുണയും അനുകൂലമാണ്.

ക്രൂഡ് ഓയിൽ

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ചെന്നാലുടൻ സൗദി അറേബ്യ ഉൽപാദന വർധന പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കില്ല എന്ന ധാരണയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് 100 ഡോളറിന് മുകളിൽ വ്യാപാരമവസാനിപ്പിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് നടക്കുന്ന റഷ്യ കൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒപെക് പ്ലസ് യോഗത്തിലാണ് ഇനി വിപണിയുടെ പ്രതീക്ഷ.

സ്വർണം

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം. Photo Credit: pan demin /Shutterstock

പണപ്പെരുപ്പ വർധനയ്ക്കൊപ്പം സ്വർണവും വീഴുന്ന കൗതുകകരമായ പ്രതിഭാസമാണ് നടക്കുന്നത്. 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ 1700 ഡോളറിൽനിന്നും മുന്നേറി 2000 ഡോളറിലെ റെസിസ്റ്റൻസിൽ തട്ടി വീണ് വീണ്ടും 1700 ഡോളറിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യാന്തര സ്വർണ വില 1680 ഡോളറിൽ പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓഹരി വിപണി വീണ്ടും ആകർഷകമാകുകയാണെങ്കിൽ സ്വർണം വീണ്ടും വീണേക്കാം. കോവിഡും, പിന്നീടു വന്ന യുദ്ധവുമാണ് 2019 ആദ്യ പാദത്തിൽ 1400 ഡോളറിൽ താഴെ നിന്ന സ്വർണത്തിന് മുന്നേറ്റം നൽകിയത്.

ഓഹരി വിദഗ്ധനായ ലേഖകന്റെ വാട്സാപ്: 8606666722

English Summary: Indicators show inflation may be peaking: Market review by Abhilash Puravanthuruthil

Disclaimer : ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപം നഷ്ടസാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായ സൂചകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലേഖകൻ തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. സ്വന്തം റിസ്കിൽ നിക്ഷേപ തീരുമാനം കൈകൊള്ളുക.