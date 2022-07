പാർട്ടി പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് ആനി രാജ; നിലപാടെടുക്കാതെ ജെ.ചിഞ്ചുറാണി

ന്യൂഡൽഹി ∙ സിപിഎം നേതാവ് എം.എം.മണിയുടെ പരാമര്‍ശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഭിന്നതയില്ലെന്ന് സിപിഐ നേതാവ് ആനി രാജ. ഇക്കാര്യത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. കെ.സി.വേണുഗോപാല്‍ സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമന്നും ആനി രാജ പറഞ്ഞു.

നേതൃത്വ ക്യാംപിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. സിപിഐയെ ഓർത്ത് കെ.സി.വേണുഗോപാൽ കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ആനി രാജ വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാൽ, വിവാദത്തിൽ സിപിഐ മന്ത്രിയായ ജെ.ചിഞ്ചുറാണി നിലപാടെടുത്തില്ല. വിവാദമാരംഭിച്ചത് നിയമസഭയിലാണെന്നും പരിഹരിക്കേണ്ടത് സഭയ്ക്ക് അകത്ത് ആണെന്നുമായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ മറുപടി. നിലപാട് അറിയിക്കേണ്ട വേദിയില്‍ അറിയിക്കുമെന്നും ചിഞ്ചുറാണി പറഞ്ഞു.

English Summary: MM Mani ramarks against Annie Raja: Minister Chinchu Rani says she will clearly make her statement on correct place