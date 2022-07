അഴിമതിക്കാരെ പൂട്ടാൻ വിജിലൻസ്; സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ അഴിമതിക്കാരായ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടിക തയാറാക്കാൻ വിജിലൻസ്. പുതിയതായി തുടക്കമിടുന്ന അഴിമതി രഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കാൻ വിജിലൻസ് മേധാവി മനോജ് എബ്രഹാം മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി.

വിജിലൻസ് കേസുകളുകളിൽ കുറ്റപത്രം വൈകരുതെന്ന് നിർദേശം നൽകി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപക മിന്നൽ പരിശോധനകൾ നടത്തും. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ അഴിമതി കേസിലുൾപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെയുള്ള പ്രാഥമിക, ത്വരിതാന്വേഷണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും. വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്തു സമ്പാദനം കണ്ടെത്താനും കർശന നിർദേശം നൽകി. സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ പൂർണമായും ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറിയാൽ അഴിമതി കുറയുമെന്നും വിജിലൻസ് അറിയിച്ചു.

English Summary : Vigilance to take action against government officers involved in corruption