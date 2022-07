'മണിയുടെ വാക്കുകളിലെ ലൈംഗികച്ചുവയ്ക്ക് കാരണമുണ്ട്; ഇടതു നിശബ്ദത അതിശയകരം'

കെ.കെ.രമയും ആനി രാജയും ഉയർത്തിയ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങളോട് മുൻ മന്ത്രിയും മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവുമായ എം.എം. മണി നടത്തിയ പ്രതികരണങ്ങൾക്കു നേരെ പല കോണുകളിൽ നിന്നും വിമർശനം ഉയരുകയാണ്. അത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രതികരണമല്ലെന്നും പൊതുവേ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള‌ മുഖ്യ ധാര അധികാര രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണെന്നും എഴുത്തുകാരിയും സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞയുമായ ഡോ.സി.എസ്. ചന്ദ്രിക പറയുന്നു. ‘അദ്ദേഹത്തിന്റേത് ലൈംഗികച്ചുവയുള്ള ഭാഷയും പ്രയോഗങ്ങളുമാണ്. അതിനെ കേവലം ഗ്രാമ്യഭാഷയായി ന്യായീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ നിലപാടുകളുടെ ഭാഗമായി ഇടതുപക്ഷത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഞങ്ങളെയൊക്കെ ധർമസങ്കടത്തിലാക്കുന്ന സമീപനങ്ങളാണിത്. ഇടതുപക്ഷത്തിന് സ്ത്രീപക്ഷത്തു നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ചിലര്‍ നൽകി വരുന്നത് നിരുപാധിക പിന്തുണയല്ല. ലിംഗനീതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് കൂടിയാണ് ഇടതുപക്ഷതിനെ പിന്തുണക്കുന്നത്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ എം.എം മണിയെയും സൈബർ ഇടങ്ങളിലുൾപ്പെടെ സ്ത്രീകളെ അവഹേളിക്കുന്ന അണികളെയും നിലയ്ക്കു നിർത്താൻ സിപിഎമ്മും ഇടതുപക്ഷവും തയാറാകണം. ചില സിപിഎം നേതാക്കളുടെയും സിപിഐ നേതാവ് കാനം രാജേന്ദ്രന്റെയും‌ സമീപനം നിരാശയുണ്ടാക്കുന്നു. മണിയെ തിരുത്തേണ്ടത് ഇവരായിരുന്നു. ഇതൊന്നും ശരിയല്ലെന്ന് സ്വന്തം നേതാക്കളോടു പറയാൻ ഇടതുപക്ഷത്തെ വനിതകളും സാമാജികരും തയാറാകാത്തത് അതിശയിപ്പിക്കുന്നു’– അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘സ്ത്രീ, സമൂഹം, രാഷ്ട്രീയം’ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോ.സി.എസ്.ചന്ദ്രിക മനോരമ ഓൺലൈൻ അഭിമുഖ പരമ്പരയായ ‘ദി ഇൻസൈഡറി’നോട് സംവദിക്കുന്നു.

ഡോ.സി.എസ്.ചന്ദ്രിക. ചിത്രം: ഫെയ്സ്‌ബുക്

∙ രമയുടെ വിമർശനങ്ങളെ കാണേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയമായി

സ്ത്രീകൾ അടുക്കളയിലും വീട്ടിലുമിരിക്കണം, എന്ന സങ്കൽപത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വം. അതിനു കാരണം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും നേതൃത്വത്തെ ഭരിക്കുന്നത് പഴയ കാലത്തെ പുരുഷ മേധാവിത്വ മാനസികാവസ്ഥയാണ് എന്നതാണ്. ഏതു സ്ത്രീയാണെങ്കിലും ഒന്ന് ശബ്ദമുയര്‍ത്തി‌ സംസാരിച്ചാൽ, കൈ ചൂണ്ടിയാൽ അത്‌ അവർക്ക് അസഹ്യമാണ്. കെ.കെ. രമ നിയമസഭയില്‍ വിമർശിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടാണ്. അതിനെ നേരിടേണ്ടതും അതിനോടു പ്രതികരിക്കേണ്ടതും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. അവർക്കെതിരെ എം.എം.മണിയും തുടര്‍ന്ന് സൈബർ ഇടങ്ങളില്‍ അനുയായികളും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടല്ല പ്രതികരിക്കുന്നത്. സമ്പൂർണമായ വ്യക്തിഹത്യയാണു നടക്കുന്നത്. അത് തിരുത്തണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടിവി ചർച്ചയിൽ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നതു കേട്ടു മഹതിയെന്ന വിശേഷണം തെറ്റാണോയെന്ന്. എന്തു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുവെന്നതല്ല, വിഷയം ആരോട്, എപ്പോൾ, എങ്ങനെ പറയുന്നുവെന്നതാണ്.

∙ എം.എം. മണിയുടേത് ഗ്രാമ്യമായ പ്രയോഗമല്ല‌

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള നിലപാടും സമീപനങ്ങളും‌ പ്രയോഗങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ അത്ര നിഷ്കളങ്കമായിട്ടോ ഗ്രാമ്യഭാഷയായിട്ടോ കരുതാൻ കഴിയില്ല. ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് സ്ത്രീകളെ സമൂഹത്തിലെയും രാഷ്ട്രീയത്തിലെയും വലിയൊരു വിഭാഗം പുരുഷന്മാരും നേതാക്കളും ഇപ്പോഴും കാണുന്നത്.‌ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് എം.എം ,മണി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലൈംഗികച്ചുവയും ദ്വയാർഥവുമൊക്കെ വരുന്നതിനു പിന്നിലെ മനഃശാസ്ത്രവും ഇതാണ്. ഇതിനു മുൻപും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു സ്ത്രീവിരുദ്ധ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്. അതിനു ഗ്രാമ - നഗര വ്യത്യാസമില്ല. ചില ഭാഷാഭേദങ്ങളും ശൈലിയിലെ വ്യത്യാസങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേയുള്ളൂ. പക്ഷേ, നേതാക്കൾ പറയുന്നത് അണികളും ഏറ്റുപിടിക്കുമെന്നു മറന്നു പോകരുത്.. എം.എം മണി പല സ്ത്രീകൾക്കുമെതിരെ സഭ്യമല്ലാത്ത പ്രയോഗം നടത്തിയപ്പോൾ‌ സൈബർ ലോകത്തിലെ എണ്ണമറ്റ അണികൾ അതിൽ നിന്ന് ആവേശമുൾക്കൊള്ളുന്നതു നാം കണ്ടതാണ്. നേതാക്കൾ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയണ്ടേ?

എം.എം.മണി

അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ കാലവും ഭാഷയുമൊക്കെ മാറി. ആ ശൈലി പിന്തുടരാനാകിലെന്ന്‌ അദ്ദേഹത്തോട് ഇനിയെങ്കിലും പറയണ്ടേ? അത് ആരു പറയും? പാർട്ടി പറയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. കാരണം പല നേതാക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം രാഷട്രീയ നേതാക്കളെ‌ തിരുത്താൻ എഴുത്തുകാർക്കും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്കും സ്ത്രീപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തോട് അവരുടെ ഭാഷയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ എഴുത്തുകാര്‍, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ടു വരണം. ഭാഷയെന്നത് ഒരു നാടിന്റെ സംസ്കാരമാണ്. അതിനെ മലിനമാക്കാതെ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കുമുണ്ട്.‌ ഒരു പ്രയോഗം തെറ്റാണെന്നു തോന്നുമ്പോൾ തിരുത്തുകയെന്നതാണ് നവീകരണം. അല്ലാതെ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുകയല്ല.

∙ ജോസഫൈനും മണിക്കും ഇരട്ടനീതി

ഒരു കാലത്ത് സിപി എമ്മിന്റെ താഴെത്തട്ടു മുതൽ ഉറച്ച ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന നേതാവാണ് എം.സി. ജോസഫൈൻ. വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ എന്ന നിലയിൽ അവരിൽനിന്ന് ഒരു മോശം പരാമർശമുണ്ടായി.അവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അൽപവും വൈകാത്തവർക്ക് എം.എം.മണിയുടെ കാര്യത്തിലും അത് ചെയ്യാനാകണ്ടേ? ആനി രാജയെക്കുറിച്ച് എത്ര മോശം അർഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം വന്നത്!‌ സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പോലും അതിനെതിരെ മൗനം പാലിക്കുകയല്ലേ?

എം.സി. ജോസഫൈൻ.

∙ വനിതാ നേതാക്കളുടെ നിശബ്ദത‌

നിയമസഭയിൽ 50 ശതമാനം വനിതാ സാമാജികരായിരുന്നെങ്കിൽ ആരും ഇങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കുമായിരുന്നില്ല. നീലലോഹിതദാസൻ നാടാർക്കെതിരെ സ്ത്രീപീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ ആ മന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ ഭരണ- പ്രതിപക്ഷത്തെ വനിതാ സാമാജികർ ഒന്നിച്ചതിനു കേരള നിയമസഭ സാക്ഷിയാണ്. വർഗ നീതിക്കുമപ്പുറത്ത് ഒരു ലിംഗനീതിയുണ്ടെന്ന ഉന്നതമായ ചിന്തയാണവരെ ഭരിച്ചത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഭരണപക്ഷത്തെ വനിതാ സാമാജികർ എം.എം.മണിയെപ്പോലെയുള്ളവർ നടത്തുന്ന പരാമർശങ്ങൾ നിശ്ശബ്ദമായി കേട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭരണപക്ഷത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിട്ടു കൂടി നീതിയുടെ പക്ഷത്തുനിന്നു സംസാരിക്കാൻ ആനി രാജയെന്ന മുതിർന്ന നേതാവ് മാത്രമാണ് തയാറായത്. അവർക്കെതിരായ അവഹേളനത്തിനെതിരെപോലും നിശബ്ദരാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാതെ എങ്ങനെയാണു ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ സ്ത്രീ സംഘടനകൾക്കു നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്? കെ.കെ. രമയെന്ന സ്ത്രീയെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തയച്ചതാണ്. അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. ജോസഫൈനെക്കാൾ എത്രവലിയ തെറ്റാണ് എം.എം മണി ചെയ്തത്. എന്നിട്ടും അത് ഒരു കുറ്റമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് തോന്നാത്തത്? ഏതു സ്ത്രീയും ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ‌ സ്ത്രീസമൂഹം മുഴുവനുമാണ് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇടതുപക്ഷത്തെ സ്ത്രീകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ പുരുഷ നേതാക്കളോട് ഇത്തരം നിലപാടുകൾ തിരുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടാത്തതെന്തെന്നത് എന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട സമയത്തുതന്നെ പറയണം.

കെ.കെ. രമ.

∙ ലിംഗനീതിയും ജനാധിപത്യവും നഷ്ടപ്പെട്ട് സൈബറിടങ്ങൾ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

നിയമസഭയിലും പൊതുവേദിയിലും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സംസ്കാരമുള്ള ഭാഷയാണു വേണ്ടത്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല പലപ്പോഴും കാണുന്നത്. നമ്മുടെ നേതാക്കളെല്ലാം ഫ്യുഡല്‍‌ പാട്രിയാർക്കിയുടെ (Feudal patriarchy) മനസ്സോടെ, ചിന്തയോടെ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. എംഎം മണിയും‌ം അതിന്റെ പ്രതീകമാണ്. സൈബർ ലോകം വിശാലമായതോടെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ആക്രമണവും കൂടിയിരിക്കുന്നു. പണ്ടൊക്കെ ‘ചരക്ക്’ എന്ന ഒരു വിശേഷണം മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ധാരാളം പുതിയ വാക്കുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതൊന്നും പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ പുരോഗമന പക്ഷത്തെ സൈബർ പോരാളികൾക്കുപോലും ജാള്യത തോന്നുന്നില്ല.

ആ രംഗത്തും ശാന്തമായി‌ ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വീകാര്യത കുറവാണ്. പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ ആക്രമണോത്സുകതയുള്ള‌ പ്രതികരണങ്ങൾക്കു മുതിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കു മാത്രമാണ് സൈബർ ലോകത്ത് പിടിച്ചു നില്‍ക്കാന്‍ പറ്റുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഭാഷ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ കൂടിയാണ്. പുരുഷന്റെ ഭാഷയിൽ എഴുതുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്കാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പിന്തുണ കിട്ടുന്നത്.

∙ ഇടതുപക്ഷത്തെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കണം

ഇടതുപക്ഷം മാത്രമല്ല, എല്ലാ മത നിരപേക്ഷ പാര്‍ട്ടികളും‌ം അടിമുടി ജനാധിപത്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് പഴയ ശൈലി സാധ്യമാവില്ല. ഓരോ നേതാവും ഓരോ പ്രവർത്തരും ചിന്തകളെ നവീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.‌ അതിനുള്ള മാർഗം കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ അധികാരത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരികയെന്നതാണ്. സ്ത്രീകളെ മാത്രമല്ല ദലിതരെയും മറ്റു പിന്നാക്കക്കാരെയും ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയുമൊക്കെ അത്തരത്തിൽ തുല്യ നീതിയോടെ ഉള്‍ക്കൊള്ളണം. അതിനായി കുറെ പുരുഷന്മാര്‍‌ അധികാരം ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ തയാറാകണം. പുരുഷാധിപത്യ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് അതു പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല. പണ്ടൊക്കെ നേതാക്കള്‍ക്ക് എന്തും പറയാമായിരുന്നു. ഇപ്പോ‍ൾ ആ കാലം മാറിയിരിക്കുന്നു. ദലിതരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ആദിവാസികളുടെയും‌ ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ ചിന്താധാരകള്‍ ഇവിടെ സജീവമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നേതാക്കളും അണികളും ഭാഷ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം. ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകള്‍‌ മാത്രമല്ല.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, എം.എം. മണി.

∙ രാജ്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫാഷിസത്തിലേക്ക്...

നമ്മുടെ സമൂഹം കൂടുതൽ ഫാഷിസ്റ്റ്‌വൽക്കരണത്തിലേക്കു നീങ്ങുകയാണ്. ഇപ്പോള്‍ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു വനിതയെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയാക്കി കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമം. നർമദാ താഴ്‌വരയിൽ നിലനിൽപിനായി ആദിവാസികൾ പൊരുതിയപ്പോൾ അതിനെ എതിർത്തവരാണ് ഇപ്പോൾ ആദിവാസി സ്നേഹം പറയുന്നത്. അവരുടെ കാടും വിഭവങ്ങളും കോർപറേറ്റ് കുത്തകകൾക്ക് വില്‍ക്കാന്‍ മടി കാണിക്കാത്തവർ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ അംഗീകാരം നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ആദിവാസി സ്ത്രീയെത്തന്നെ നിയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഗൂഢ തന്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് ഒപ്പം നില്‍ക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആദിവാസി വനിതാ രാഷ്ട്രപതിയെയല്ല, ആദിവാസി സ്ത്രീകള്‍ക്കും ദലിത്– പിന്നാക്ക സ്ത്രീകള്‍ക്കും എല്ലാം‌ രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തില്‍ തുല്യ ഇടം ഉറപ്പിക്കുന്ന വനിതാ സംവരണ ബില്ലാണു നമുക്കു വേണ്ടതെന്ന് വിളിച്ചു പറയേണ്ട കാലമാണ്. ആ പോരാട്ടത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ശബ്ദവും ശക്തിയും നിർണായകമാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാന്‍ ഇപ്പോഴും ഇടതുപക്ഷത്തുനിൽക്കുന്നത്.

എൻഡിഎയുടെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥി ദ്രൗപതി മുർമു.

ബാല്യ വിവാഹത്തിൽ നിന്നും സതിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കും തൊഴിലിടങ്ങളിലേക്കും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ സ്ത്രീകൾ നടത്തിയ ഒരു ജൈത്രയാത്രയുണ്ട്. അതിനു പിന്നിൽ ഇന്ത്യയിലെ,‌ കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന സമരത്തിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട്. കോര്‍പ്പറേറ്റ് മുതലാളിത്തവും ഹിന്ദുത്വ‌ ഫാഷിസവും ഇന്ത്യയെ, ദരിദ്രരെ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ, സ്ത്രീകളെ‌ മുഴുവന്‍ വിഴുങ്ങുന്ന, ആക്രമിക്കുന്ന‌ കാലത്ത് ജനാധിപത്യത്തെ, മത നിരപേക്ഷതയെ‌ ഓരോ നിമിഷവും ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട സമയമാണ്. അതിൽ ഇന്ത്യയിലെ‌ ഇടതുപക്ഷത്തിനും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുന്നണിക്കുമാണു‌ നിർണായക പങ്കു വഹിക്കാനുള്ളത്.

കേരളത്തില്‍ സംഘപരിവാറിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ഇടതുപക്ഷത്തുനിൽക്കുന്നതാണ് ശരി എന്ന് കരുതുന്ന കുറെ പേരുണ്ട്.‌ എന്നാൽ എം. എം. മണി പറയുന്നതുപോലുള്ള സ്ത്രീവിരുദ്ധ, ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ ഇടതുപക്ഷതുള്ളവരെ‌ ധർമസങ്കടത്തിലാക്കുന്ന നീക്കങ്ങള്‍‌ ആത്മഹത്യാപരമാണ്. നീതിയുടെയും‌ തുല്യതയുടെയും ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം കേരളത്തില്‍ വളര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍‌ ജനാധിപത്യ ഭാഷയിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തെ മാനിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകതന്നെ വേണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കു‌ക തന്നെ ചെയ്യും.

