‘ഇന്ത്യയ്ക്ക് അശ്ലീലതയിലേക്കുള്ള ജാലകമല്ല ഇന്റർനെറ്റ്’: അന്ന് സിംഗൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ചെയ്തു!

ഇന്ത്യയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിയിട്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ കൃത്യം 27 വർഷം തികയും. 4ജിയും കടന്ന് 5ജി യുഗത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തുവയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഡേറ്റയ്ക്ക് പുല്ലുവിലയാണ്. എന്നാൽ 27 വർഷത്തിനു മുൻപ് ഇന്റർനെറ്റിനു വേണ്ടി മുടക്കിയിരുന്ന തുക എത്രയായിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാനാവുമോ? 1995ൽ സെക്കൻഡിൽ 9.6 കിലോബൈറ്റ് എന്ന ഒച്ചിഴയും വേഗമുള്ള ഡയൽ അപ്പ് കണക്ഷന് ഒരു ഉപയോക്താവ് പ്രതിവർഷം അടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നത് 5000 രൂപയായിരുന്നു. വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കെങ്കിൽ ഇത് 25,000 രൂപ. പ്രത്യേകമായി വലിക്കുന്ന ലീസ്ഡ് ലൈൻ എങ്കിൽ 25,000 എന്നത് 6 ലക്ഷം രൂപയാകും! സെക്കൻഡിൽ വെറും128 കിലോബൈറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്പീഡ്. വാണിജ്യ ആവശ്യമെങ്കിൽ നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് പ്രതിവർഷം 25 ലക്ഷം രൂപ! പ്രഫഷനൽസിന് നൽകിയിരുന്നത് 9.6 കെബിപിഎസിന്റെ കണക്‌ഷൻ മാത്രമായിരുന്നു. 64 കെബി കണക്‌ഷനിൽ പോലും സെക്കൻഡിൽ വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം 150 വാക്കുകൾ മാത്രം. പുതിയ തലമുറ ഈ കണക്കുകേട്ടാൽ തലയിൽ കൈവയ്ക്കുമെങ്കിലും ഇത്തരമൊരു ഘട്ടവും പിന്നിട്ടാണ് ഇന്ത്യ നാമിന്നു കാണുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിലെത്തിയത്. ആ ഉദ്വേഗം നിറഞ്ഞ സുവർണചരിത്രം വിവരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകരുതാത്ത പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച വിദേശ് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡ് മുൻ മേധാവി ബി.കെ സിംഗളിന്റേത്. സിംഗളിന്റെ ജീവിതം ഇന്ത്യയിലെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ചരിത്രം കൂടിയാണ്...

∙ ചൈനയിൽ പോലും ഇന്റർനെറ്റില്ലാത്ത കാലം

ഇന്ത്യയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിച്ചതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് വിദേശ് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡിനാണ്. ഐഐടി ഖരഖ്പുറിലെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ സിംഗൾ 1991ലാണ് ലണ്ടനിലെ ഇൻമർസാറ്റ് എന്ന സാറ്റലൈറ്റ് കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് കമ്പനിയിലെ ആകർഷകമായ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തി വിഎസ്എൻഎൽ മേധാവി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. വിഎസ്എൻഎലിൽ 9000 രൂപയെന്ന മാസശമ്പളത്തിൽ ജോലിക്കെത്താൻ പ്രചോദനമായത് ഇന്ത്യയിലെ ടെലികോം വിപ്ലവത്തിന്റെ സൂത്രധാരൻ സാം പിത്രോദയുടെ ഇടപെടലായിരുന്നു.

സാം പിത്രോദ

അന്നുവരെ വിഎസ്എൻഎലിനു ധാരാളം ആക്ടിങ് സിഎംഡിമാരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സിംഗളാണ് ആദ്യമായി ഈ കസേരയിൽ ഫുൾടൈം ഡ്യൂട്ടിയിൽ എത്തുന്നത്. കടലിനടിയിലൂടെ പോകുന്ന SEA-ME-WE2 എന്ന സുപ്രധാന സബ്മറീൻ കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് കേബിൾ ശൃംഖലയുമായി ഇന്ത്യയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതടക്കം ഇക്കാലത്താണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ആശയവിനിമയ സംവിധാനം രാജ്യത്ത് ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്.

ഫോൺ കോളുകളുടെ മിനിറ്റുകളിൽ 57 ശതമാനത്തോളം വർധന. നികുതി കഴിഞ്ഞുള്ള വരുമാനത്തിൽ തന്നെ 1991–94 കാലത്ത് 70 ശതമാനത്തിന്റെ വളർച്ച. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് രാജ്യത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് വേണമെന്ന് പല കോണുകളിൽ നിന്നും ആവശ്യമുയരുന്നത്. അന്ന് ഏഷ്യയിൽ തന്നെ വാണിജ്യതലത്തിൽ പരിമിതമായ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ആരംഭിച്ചത് മൂന്നിടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്–ജപ്പാൻ, സിംഗപ്പൂർ, ഹോങ്കോങ് (അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനു കീഴിലായിരുന്നു). ചൈന പോലും ഇന്റർനെറ്റിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപാണ് ഇന്ത്യ ആ നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പിലേക്കു നീങ്ങിയത്. 1996ൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്റർനെറ്റ് മികവ് കാണാനായി ചൈനീസ് മന്ത്രി ഇന്ത്യയിലെത്തിയെന്നത് പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം.

2000ത്തിലെ ബെംഗളൂരുവിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ചിത്രം: INDRANIL MUKHERJEE / AFP

അതുവരെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന പതിപ്പെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ERNET എന്നൊരു സംഗതി ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു. 1986ൽ നിലവിൽ വന്ന എജ്യുക്കേഷനൽ റിസർച് നെറ്റ്‍വർക്ക് എന്ന സംവിധാനം വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള സംവിധാനമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് നാം ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൗസർ ഒന്നും അക്കാലത്തില്ല.

∙ ലോഞ്ച് തന്നെ ഫ്ലോപ്പ്!

ഇന്ത്യയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിനു മുന്നിൽ 3 ഓപ്ഷനുകളാണുണ്ടായിരുന്നത്. ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻസ് വകുപ്പ്, മഹാനഗർ ടെലിഫോൺ നിഗം ലിമിറ്റഡ് അഥവാ എംടിഎൻഎൽ, വിഎസ്എൻഎൽ. രാജ്യാന്തര കണക്ടിവിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഎസ്എൻഎലിനെ തന്നെ സർക്കാർ ഇതിനായി നിയോഗിച്ചു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 5 നഗരങ്ങളെയാണ് സിംഗളും വിസ്എൻഎൽഎലും തിരഞ്ഞെടുത്ത്–ഡൽഹി, ബോംബെ, കൊൽക്കത്ത, മദ്രാസ്, പുണെ. ഇവിടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സെർവറുകൾ സജ്ജമാക്കി ഒരുക്കങ്ങൾ തകൃതിയായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 1995 ഓഗസ്റ്റ് 15 ആയിരുന്നു ഡെഡ്‍ലൈൻ. 45 ദിവസത്തിനു മുൻപ് തന്നെ ബീറ്റ ടെസ്റ്റിങ് ആരംഭിച്ചു.

ഇന്ത്യയിലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം. 1999ലെ കാഴ്ച. ചിത്രം: ROBYN BECK / AFP

ഇന്റർനെറ്റ് ലോഞ്ച് നടക്കുമ്പോൾ സിംഗൾ കൊൽക്കത്തയിലായിരുന്നു. മാധ്യമങ്ങളിൽ വമ്പൻ വാർത്താപ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു. ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത് 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15നു ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്വതാന്ത്ര്യദിനമെന്നു വരെയാണ്. എല്ലാം നല്ല നിലയിലായിരുന്നു അതുവരെ. പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞു, വിഎസ്‍എൻഎൽ നൽകിയ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം വളരെ മോശമായിരുന്നെന്നു മാത്രമല്ല, ആവശ്യക്കാരുടെ എണ്ണം വിഎസ്എൻഎലിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലിന് അപ്പുറവുമായിരുന്നു. ഫോൺ ലൈനുകൾ ഒട്ടും ക്ലിയറല്ലാത്ത കാലത്ത് 3 മിനിറ്റിൽ ഒരു തവണ കണക്റ്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ബീപ് അടിക്കുന്ന രീതിയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ലൈനുകൾ ഇന്റർനെറ്റിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ കണക‍്ഷൻ ഓരോ 3 മിനിറ്റിലും കട്ട് ആയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു.

കോൾ ഡ്രോപ്, മോഡത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാംകൂടിയായപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വരവ് ഏകദേശം പരാജയമായെന്ന തോന്നൽ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപകമായി. ആദ്യം പറഞ്ഞ നഗരങ്ങൾക്കു പുറത്തുള്ളയൊരാൾ ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് കണക‍്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിറ്റിന് 35 രൂപയെന്ന നിരക്കിൽ എസ്ടിഡി സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കണമായിരുന്നു. ഇതും സേവനത്തെ അനാകർഷകമാക്കി. സോഫ്റ്റ്‍വെയർ രംഗം വളർന്നു തുടങ്ങിയ ബെംഗളൂരുവിനെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കാതിരുന്നത് അവിടെയുള്ളവരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനും കാരണമായി. ആദ്യം വിഎസ്എലിനെ പുകഴ്ത്തി എഴുതിയിരുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ തിരിച്ചെഴുതിത്തുടങ്ങി. വിഎസ്എൻഎൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയാണെന്നു വരെ ആരോപണമുയർന്നു.

∙ അശ്ലീലതയിലേക്കുള്ള ‘ഈസി ആക്സസ്’?

നിങ്ങൾ അശ്ലീലമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കല്ലേ ഈ രാജ്യത്തിന് ആക്സസ് നൽകുന്നതെന്ന വിചിത്രമായ ചോദ്യവും ബി.കെ സിംഗൾ ആ സമയത്ത് നേരിട്ടു. ഈ ആശങ്കയുമായി ഏറെയും കോളുകൾ വന്നിരുന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെയും സെക്രട്ടറിമാരുടെയും ഓഫിസുകളിൽ നിന്നായിരുന്നു. പോണോഗ്രഫി വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശനം നൽകുന്നു എന്ന സദാചാരപ്രശ്നമാണ് അന്ന് ഉയർന്ന്. അതിന് സിംഗളിന്റെ മറുപടിയിങ്ങനെയായിരുന്നു–‘എന്റെ ജോലി കണക‍്ടിവിറ്റി നൽകലാണ്. ഉപയോക്താവായ വ്യക്തി അതെന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നു നോക്കുന്നത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. പോണോഗ്രഫി കാണാനായി രണ്ടോ മൂന്നോ ശതമാനം പേർ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുന്നതിനു പകരം ബാക്കിയുള്ള 97 ശതമാനത്തിന് രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള വിജ്ഞാനമേഖലയിലേക്ക് കണക്ടിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കുകയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം.’ ഈ മറുപടിയോടെ അത്തരം ചോദ്യങ്ങളും നിലച്ചു.

∙ സിഎംഡിയുടെ ‘കുറ്റസമ്മതം’

ഏറെ കൊട്ടിഘോഷിച്ചുതുടങ്ങിയ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇടറിയതിനു പിന്നാലെ വിഎസ്എൻഎൽ ഒരു വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചു. റിപ്പോർട്ടർമാർ ചോദ്യശരങ്ങളുമായി സിംഗളിനെ നേരിട്ടു. ‘ഞാനിതു കുഴപ്പത്തിലാക്കി. വിപണി സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ധാരണ തെറ്റായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്ന സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഗുരുതരമായി മാറി. എനിക്ക് നിങ്ങൾ ദയവായി 10 ആഴ്ച സമയം തരണം. അതിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പുതരുന്നു.’ മറുപടി തീർന്നയുടൻ ഒരു റിപ്പോർട്ടറുടെ ചോദ്യം വന്നു– ‘ഞാനിതെല്ലാം കുഴപ്പത്തിലാക്കിയെന്ന് വിഎസ്എൻഎൽ സിഎംഡി പറഞ്ഞുവെന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തോട്ടേ?’

സിംഗളിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു– ‘ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മുന്നിൽ പബ്ലിക് ആയി പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണിത്. എനിക്കത് നിഷേധിക്കാനാവില്ല’.

മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ വിഎസ്എൻഎൽ മേധാവി നടത്തിയ ‘കുറ്റസമ്മതം’ പിറ്റേന്ന് പത്രങ്ങളിൽ വമ്പൻ തലക്കെട്ടുകളായി. ടെലികോം വകുപ്പ് മന്ത്രി സുഖ് റാം സിംഗളിനോടു പറഞ്ഞു–‘താങ്കൾക്കു തെറ്റുപറ്റി’.

മറുപടിയായി സിംഗൾ പറഞ്ഞു–‘മോശം ഇന്റർനെറ്റ് സേവനത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് പാർലമെന്റിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. താങ്കളുടെ കരങ്ങൾക്കു ശക്തിപകരുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്’.

∙ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ

സർക്കാർ അഭിമാനപുരസരം അവതരിപ്പിച്ച ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തിരികെ ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടുവരികയെന്നതായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള പരിശ്രമം. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സെർവറുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി. ചിലതിനു തകരാർ വന്നാലും ബാക്കിയുള്ളവ ബാക്ക്അപ് ആയി മാറി. സംവിധാനം കറക്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായി രാത്രിയിൽ പല സമയങ്ങളും ഉറക്കമെഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയ കാര്യവും സിംഗൾ ‘ടെലികോം മാൻ’ എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

2000ത്തിൽ വിഎസ്‌എൻഎൽ എംഡിയായിരുന്ന ശൈലേന്ദ്ര ഗുപ്ത വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് സൗകര്യം പരിശോധിക്കുന്നു. ചിത്രം: ARKO DATTA / AFP

സേവനം ആദ്യം ആരംഭിച്ച 5 നഗരങ്ങളിൽ 5,000 മുതൽ 10,000 ഉപയോക്താക്കൾ വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നായിരുന്നു കണക്കുകൂട്ടൽ. ഈ ധാരണ തെറ്റായിരുന്നതിനാൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി. ഒപ്പം സാങ്കേതികസൗകര്യങ്ങളും. സേവനം മെച്ചപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് താരിഫും കുറച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. എല്ലാ പരിശ്രമത്തിനുമൊടുവിൽ ഇന്റർനെറ്റ് തിരികെ ട്രാക്കിലായി. ഒടുവിൽ 1996ൽ ചൈനയിൽ‍ നിന്നൊരു മന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി ഇന്ത്യയുടെ മികവിന് സാക്ഷിയായി. പിന്നീട് വളർച്ചയുടെ നാളുകളാണ് വിഎസ്എൻഎലിനെ കാത്തിരുന്നത്. 1998ൽ ബിസിനസ്‍വീക്ക് മാസികയുടെ ഏഷ്യയിലെ 50 താരങ്ങളെന്ന പട്ടികയിൽ സിംഗൾ ഇടംപിടിച്ചു. എനാൽ അതേ ആഴ്ച തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പുറത്താക്കപ്പെട്ടു.

English Summary: Internet Service Nearing 27 Years in India, a Tribute to B.K. Singhal and VSNL