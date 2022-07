‘പെട്ടെന്നുണ്ടായ ക്ഷോഭത്തില്‍ പറഞ്ഞതാണ്, ന്യായീകരണമില്ല’;ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് സുധാകരന്‍

തിരുവനന്തപുരം∙ മുൻ മന്ത്രി എം.എം.മണിക്കെതിരായ പരാമര്‍ശത്തില്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരന്‍. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ക്ഷോഭത്തില്‍ അധികം ചിന്തിക്കാതെ പ്രതികരിച്ചതാണ്. മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല പുറത്തുവന്നത്. തെറ്റിനെ തെറ്റായി കാണുന്നു. യാതൊരു ന്യായീകരണത്തിനും മുതിരാതെ നിര്‍വ്യാജം ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നെന്നും സുധാകരൻ സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.

മണിയുടെ മുഖചിത്രം ആള്‍ക്കുരങ്ങിന്റെ പടത്തോടു ചേര്‍ത്ത് മഹിളാ കോണ്‍ഗ്രസ് മാര്‍ച്ച് നടത്തിയപ്പോള്‍ മണിയുടെ മുഖം ചിമ്പാന്‍സിയുടേതു പോലെന്നായിരുന്നു സുധാകരന്റെ ആക്ഷേപം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ ഇടപെട്ടതോടെ മഹിളാ കോണ്‍ഗ്രസ് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ സുധാകരന്റെ ഖേദപ്രകടനവും.

കെ.സുധാകരന്റെ കുറിപ്പ്:

ഇന്നത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നടത്തിയൊരു പരാമർശം വേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന് പിന്നീട് ആലോചിച്ചപ്പോൾ തോന്നി. ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ അകാരണമായി ആക്ഷേപിച്ചൊരു ആളെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ, പെട്ടെന്നുണ്ടായ ക്ഷോഭത്തിൽ അധികം ചിന്തിക്കാതെ പ്രതികരിച്ചു പോയതാണ്.

മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യമല്ല പുറത്തേക്ക് വന്നതും. തെറ്റിനെ തെറ്റായി തന്നെ കാണുന്നു. യാതൊരു ന്യായീകരണത്തിനും മുതിരാതെ അതിൽ നിർവ്യാജം ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

