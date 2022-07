ഇന്‍ഡോര്‍∙ മധ്യപ്രദേശില്‍ ധര്‍ ജില്ലയില്‍ ബസ് നര്‍മദ നദിയിലേക്കു വീണ് 13 പേര്‍ മരിച്ചു. 15 യാത്രക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അറുപതോളം യാത്രക്കാര്‍ ബസിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് നിഗമനം. മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കു പോകുകയായിരുന്ന ബസ് റോഡില്‍നിന്ന് തെന്നിമാറി കാല്‍ഘട്ട് പാലത്തിന്റെ കൈവരി തകര്‍ത്ത് നദിയിലേക്കു വീഴുകയായിരുന്നു.

കാല്‍ഘട്ട് പാലത്തിന്റെ കൈവരി തകര്‍ന്ന നിലയിൽ (ചിത്രം: ട്വിറ്റർ∙ എഎൻഐ)

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. 9 മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി. നദിയില്‍ നല്ല ഒഴുക്കായതിനാല്‍ മരണസംഖ്യ ഉയരാനാണ് സാധ്യതയെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ബസ് പൂര്‍ണമായി നദിയില്‍ മുങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു. ഇന്‍ഡോറില്‍നിന്ന് പുണെയിലേക്കുള്ള ബസാണ് അപകടത്തില്‍ പെട്ടത്. ബസ് നദിയില്‍നിന്ന് പുറത്തെടുത്തു. ദുരന്ത നിവാരണ സേന, നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നത്.

