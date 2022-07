യുഎസിൽ ഷോപ്പിങ് മാളിൽ വെടിവയ്പ്; 3 മരണം, അക്രമിയെ വെടിവച്ചു കൊന്നു

ഇൻഡ്യാന ∙ യുഎസിലെ ഇൻഡ്യാന സംസ്ഥാനത്തെ ഷോപ്പിങ് മാളിലുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ 3 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 3 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. അക്രമിയെ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതായി ഗ്രീൻവുഡ് മേയർ മാർക്ക് മയേഴ്സ് അറിയിച്ചു.

ഗ്രീൻവുഡ് പാർക്ക് മാളിലെ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടായിരുന്നു കൂട്ടവെടിവയ്പുണ്ടായത്. അക്രമി ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. ഇയാളുടെ പേരുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെന്നു വാർത്താ ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി.

മാളിലുണ്ടായിരുന്ന ‘സായുധനായ ഒരാൾ’ ആക്രമിയെ വെടിവച്ചു വീഴ്‍ത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണു മേയർ പറഞ്ഞത്. ജൂലൈ നാലിന് ഷിക്കാഗോയിലുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ 7 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

