പുട്ടിന് മതിയായില്ല, ഇനി യുദ്ധത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം; അനന്തമായി നീളുകയാണോ ദുരിതം?

ഒരു യുദ്ധം; ലോകമാകെ വിലക്കയറ്റം. യുക്രെയ്നിലേക്കു റഷ്യ കടന്നുകയറിയപ്പോൾ ആ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകമാകെ, ഓരോ വീട്ടിലും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെത്തി. എണ്ണവില കുതിച്ചുയർന്നു. ഗോതമ്പടക്കമുള്ള ധാന്യങ്ങൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിട്ടു. വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ ആഗോളവൽകരണത്തിനു റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം കാരണമായെന്നാണ് ആർബിഐ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലും യുദ്ധത്തിന്റെ ദുരിതമെത്തി. യുദ്ധം മൂലം യുക്രെയ്ൻ വിടേണ്ടിവന്ന അഭയാർഥികളുടെ എണ്ണം 77 ലക്ഷമാണെന്നാണു കഴിഞ്ഞമാസത്തെ കണക്ക്. 40 ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേർ പോളണ്ടിൽ മാത്രം അഭയം തേടി. സ്വന്തം വീടുപേക്ഷിച്ച് രാജ്യത്തിനകത്ത് അഭയാർഥികളായവരും ഒട്ടേറെയുണ്ട്. മലയാളികളക്കം ഒട്ടേറെ വിദ്യാർഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രതിസന്ധിയിലായി. യുക്രെയ്നിൽനിന്നുള്ള ഗോതമ്പ് കയറ്റുമതി തടഞ്ഞത് ആഫ്രിക്കയടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ ക്ഷാമത്തിനു കാരണമാകുമെന്നു റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ലോകമാകെ തീരാത്ത ദുരിതം. ഇതിനൊരു അവസാനമില്ലേ... കോവിഡ് മഹാമാരിക്കു പിന്നാലെ ലോകത്തെയാകെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ ഈ യുദ്ധം എന്നു തീരും?

യുക്രെയ്ൻ നഗരമായ ഒഡേസയിൽ റഷ്യൻ മിസൈൽ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് സംഭരണശാലയിൽനിന്ന് പുക ഉയരുന്നു. ജൂലൈ 16ലെ ചിത്രം: Oleksandr GIMANOV / AFP

∙ ‘സൈനിക നീക്കവും ഷെല്ലിങ്ങും കടുപ്പിച്ച് റഷ്യ’

യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്കു നീങ്ങാനൊരുങ്ങുകയാണു റഷ്യയെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. യുക്രെയ്നിലെ സാധ്യമാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സൈനിക നീക്കങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പു റഷ്യ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. റഷ്യ നടത്തുന്ന മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ കീവിലും സമീപ നഗരങ്ങളിലുമായി ഒട്ടേറെ ആളുകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായതായി യുക്രെയ്ൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

വിമാനങ്ങളിൽനിന്നും കപ്പലുകളിൽനിന്നുമുള്ള ഷെല്ലിങ് മാത്രമല്ല യുക്രെയ്നിൽ നടക്കുന്നതെന്നും നിയന്ത്രണ മേഖലയിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നും റഷ്യ ഷെല്ലുകൾ വർഷിക്കുകയാണെന്നും യുക്രെയ്ൻ മിലിട്ടറി ഇന്റലിജന്റ്സ് വക്താവ് വാദിം സ്കിബിറ്റ്സ്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

ഹെലികോപ്ടറുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലും റഷ്യ വലിയ തോതിലുള്ള വർധന വരുത്തിയതായും യുദ്ധത്തിന്റെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് അവർ കടന്നുകഴിഞ്ഞതായി ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്.

റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന വീടിനു സമീപം യുക്രെയ്ൻ വനിത. ചിത്രം: AFP

ഡോണെറ്റ്സ്ക് നഗരത്തിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ യുക്രെയ്ൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാന നഗരമായ സ്ലോവിയാന്‍സ്ക് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി സേനയെ വീണ്ടും ഒരുക്കിയെടുക്കയാണു റഷ്യ എന്നു സംശയിക്കുന്നതായും യുക്രെയ്ൻ സേന ആരോപിക്കുന്നു. റഷ്യയെ തുരത്തിയോടിക്കുമെന്നു യുക്രെയ്നിലെ നേതാക്കൾ ആവർത്തിച്ചു ശപഥം ചെയ്യുകയും പിന്നാലെ യുക്രെയ്ൻ സേന സമ്മർദം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തതോടെ നിയന്ത്രണ മേഖലകളിലെ സൈനിക വിന്യാസം റഷ്യ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയതായി ബ്രിട്ടിഷ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും അറിയിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ചില ദിവസത്തിനിടെ റഷ്യ നടത്തിയ ഷെല്ലിങ്ങിൽ നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 40 പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും യുക്രെയ്ൻ ആരോപിക്കുന്നു. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ തുടക്കമിട്ട യുദ്ധം വീണ്ടും കൊടുമ്പരി കൊള്ളുന്നതിന്റെ സൂചനകളാണോ ഇതെന്നു ലോകം ഭയക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളും ഇതൊക്കെത്തന്നെ.

റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ.

പ്രാദേശിയ ഭരണത്തലവൻമാർ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഖാർകിവിലെ വടക്കുകിഴക്കൻ പട്ടണമായ ചുഹുയിവ്, നിപ്രോ നദിക്കരയിലെ നഗരമായ നികോപോൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കു റഷ്യ റോക്കറ്റ് വർഷം നടത്തുകയാണ്. യുക്രെയ്ൻ ദേശീയ വാദികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകർക്കുന്നതു ലക്ഷ്യമിട്ടാണു റഷ്യൻ നീക്കം എന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. അതേ സമയം സാധാരണക്കാര്‍ക്കെതിരെ യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള ആക്രമണവും നടത്തുന്നില്ല എന്ന മുൻ നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയാണു റഷ്യ.

കിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിലും, യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ നിയന്ത്രിത മേഖലകളിലും യുക്രെയ്ൻ പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതു ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കാനുള്ള നിർദേശം റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി സെർജി ഷോയ്ഗു നേരത്ത തന്നെ സേനയ്ക്കു നൽകിയിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിചിത്രമായൊരു കാര്യവും റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. യുക്രെയ്ൻ സേനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്കു നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കാനും പരിസരവാസികളുടെ ജീവന്‍ അപായപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്!

റഷ്യൻ മിസൈലാക്രമണത്തിൽ തകർന്ന യുക്രെയ്നിലെ കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് പുക ഉയരുന്നു. ചിത്രം: AFP

നിയന്ത്രണ മേഖലയുടെ അതിർത്തികളിൽ റഷ്യ വ്യാപക ആക്രമണം നടത്തുകയാണെന്ന യുക്രെയ്ൻ ആരോപണത്തിനുള്ള മറുവാദമാണു വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ റഷ്യ നൽകുന്നതെന്നു വ്യക്തം. പാശ്ചാത രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിച്ച മൾട്ടിപ്പിൾ ലോഞ്ച് റോക്കറ്റ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് മുപ്പതോളം റഷ്യൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ യുക്രെയ്ൻ നടത്തിയ വിജയകരമായ ആക്രമണങ്ങൾക്കു പിന്നാലെയാണു പുതിയ നീക്കവുമായി റഷ്യ രംഗത്തെത്തിയത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

∙ എന്നു തീരും യുദ്ധം?

ഫെബ്രുവരി 24ന് ആയിരുന്നു യുക്രെയ്നിലേക്കുള്ള റഷ്യയുടെ കടന്നുകയറ്റം. അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തെ താലിബാൻ കീഴടക്കിയപോലെ അതിവേഗം റഷ്യയ്ക്കു മുന്നിൽ യുക്രെയ്ൻ തകരുമെന്നു പ്രവചിച്ചവരുണ്ട്. പക്ഷേ, അതു സംഭവിച്ചില്ല. റഷ്യയുടെ വൻ സന്നാഹങ്ങളോട് ആത്മധൈര്യവും പശ്ചാത്തരാജ്യങ്ങളുടെ സൈനികസഹായവും കൈമുതലാക്കി യുക്രെയ്ൻ എതിരിട്ടുനിന്നു. തീരാത്ത പോരായി ഓരോ ദിവസവും റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം കനത്തു. ഒപ്പം ലോകമാകെ പടരുന്ന പ്രതിസന്ധിയും.

യുദ്ധം എന്നു തീരുമെന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമാണ് വിദഗ്ധർക്കുള്ളത്. വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജെൻസ് സ്റ്റോൾട്ടൻബർഗ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുമ്പോൾ യുദ്ധം അനന്തമായി തുടരാനുള്ള ശേഷി റഷ്യക്കുണ്ടാവില്ലെന്ന് മറ്റുപലരും പ്രവചിക്കുന്നു. മാസങ്ങൾക്കകം യുദ്ധത്തിൽനിന്നു പിൻമാറാൻ റഷ്യ നിർബന്ധിതരാകുമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ. പക്ഷേ, പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം തെറ്റിച്ചായിരുന്നല്ലേ റഷ്യ, യുക്രെയ്നുമേൽ കടന്നുകയറിയത്.

യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി.

ഏതെങ്കിലും പ്രദേശം റഷ്യയ്ക്കു വിട്ടുകൊടുത്തു കൊണ്ടുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാറിനില്ലെന്നു യുക്രെയ്ൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമാധാന ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളൊന്നും റഷ്യയ്ക്കു വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് യുക്രെയ്ൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡിമിത്രോ കുലേബ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം, യാഥാർഥ്യങ്ങൾ യുക്രെയ്ൻ തിരിച്ചറിയണമെന്നാണ് റഷ്യയുടെ പ്രതികരണം. ചുരുക്കത്തിൽ, പിന്നോട്ടുപോകാൻ റഷ്യയോ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ യുക്രെയ്നോ നിലവിൽ തയാറല്ല.

റഷ്യയുമായി സമാധാനചർച്ചകളൊന്നും നടക്കുന്നില്ലെന്നും യുക്രെയ്ൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നേരത്തേ തുർക്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമാധാനശ്രമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പലതവണ ചർച്ച നടക്കുകയും ചില ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവരികയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അതു നിലച്ചെന്നാണു സൂചന. പകരം നടക്കുന്നത് യുക്രെയ്നിൽ നിന്നുള്ള ധാന്യക്കയറ്റുമതി പുരനരാരംഭിക്കുന്നതിനു തുർക്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ശ്രമമാണ്. അതു വിജയം കാണുമെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള സൂചന. ഈ പ്രതിസന്ധിക്കാലം തുടരാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

ഗോതമ്പു വിളവെടുപ്പ്. ചിത്രം: AFP

അതേസമയം, ഗോതമ്പ് കയറ്റുമതി പുനരാരംഭിക്കാനായാൽ അത് ശുഭസൂചനയായി വിലയിരുത്താനാകും. എല്ലാ പഴയപടിയാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വിദൂരമാണെങ്കിലും ചില ശുഭവാർത്തകൾ പതിയെപ്പതിയെ വന്നുകൂടായ്കയില്ല. യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ യുദ്ധംമൂലമുള്ള ദുരിതം കുറഞ്ഞേക്കാം. യുദ്ധത്തിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞേക്കാം. അതിലേക്കു നയിച്ചേക്കാവുന്ന സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെയാണ്. -

∙ റഷ്യ മതിയാക്കുമോ?

റഷ്യ ആക്രമണം സ്വമേധയാ മതിയാക്കുന്നു എന്നതാണു യുദ്ധത്തിന്റെ തീവ്രത കുറച്ചേക്കാവുന്ന ആദ്യ സാധ്യത. ലക്ഷ്യമിട്ടത് കൈവരിച്ചെന്നു തോന്നിയാൽ റഷ്യ ആക്രമണ തീവ്രത കുറച്ചേക്കാം. ഡോൺബാസ് അടങ്ങുന്ന കിഴക്ക്, തെക്ക് മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണു നിലവിൽ പോരാട്ടം. ഡോൺബാസിന്റെ 75 ശതമാനം നിലവിൽ റഷ്യയുടെ കീഴിലാണെന്നാണു സൂചന. ലുഹാൻസ്ക് മേഖല പൂർണമായും ഡോൺടെസ്ക് മേഖല ഭാഗികമായും റഷ്യയുടെ കീഴിലാണ്. മേയിൽതന്നെ തെക്കൻമേഖലയിലെ മരിയുപോൾ റഷ്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. യുക്രെയ്നിലുള്ളിൽ, റഷ്യയ്ക്കു സംരക്ഷണം തീർക്കാനെന്നോണം ഒരു വലിയ മതിൽ ഇതിനകം പണിതെന്നു ചുരുക്കം. ഈ മതിൽകൊണ്ട് റഷ്യ മതിയാക്കിയാൽ സമാധാനത്തിന്റെ ചില വാർത്തകൾ നമ്മെ തേടിയെത്തിയേക്കാം.

അതേസമയം, യുക്രെയ്നിലേക്കു കടന്നുകയറുന്നതിനു മുൻപ് റഷ്യ ഉന്നയിച്ച പ്രധാനപ്രശ്നം യുക്രെയ്നിനുള്ള നാറ്റോ അംഗത്വമായിരുന്നു. യുദ്ധം ഇത്രദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാനും ശക്തമാകാനുമാണു നാറ്റോയുടെ തീരുമാനം. ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലെ സൈനിക സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞമാസത്തെ നാറ്റോ സമ്മിറ്റ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അതിനു പുറമേ, സ്വീഡനെയും ഫിൻലൻഡിനെയും നാറ്റോ സൈനിക സഖ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സഖ്യത്തിന്റെ 30 അംഗ ഉന്നതാധികാര സമിതി അനുമതി നൽകി.

റഷ്യയുമായി 1300 കിലോമീറ്റർ അതിർത്തി രാജ്യമാണു ഫിൻലൻഡ്. നാറ്റോ അംഗത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കുമെന്നു ഫിൻലൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾതന്നെ ഇതു വൻ ഭീഷണിയാണെന്നു പറഞ്ഞ റഷ്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് ഉചിതമായ നടപടി വൈകാതെ ഉണ്ടാകുമെന്നു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

യുക്രെയ്നിലെ ഡോണെറ്റ്സ്ക് മേഖലയിൽ റഷ്യ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ തകർന്ന വീടിനു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വനിത. Anatolii Stepanov / AFP

∙ റഷ്യയെ ‘ക്ഷീണിപ്പിക്കുമോ’ യുക്രെയ്ൻ ?

ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ വെടിനിർത്തലിനുള്ള മറ്റൊരു സാധ്യത റഷ്യ എത്രമാത്രം ക്ഷീണിക്കുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. റഷ്യയ്ക്കു യുദ്ധം തുടരാൻ താൽപര്യമില്ലാതായാൽ, അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം തുടരാനുള്ള ശേഷിയില്ലാതായാൽ, പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു കടന്നുകയറുന്നത് അവർ പതിയെ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കും. യുദ്ധത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയുകയും വെടിനിർത്തൽ കരാറുകൾ നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തേക്കാം.

എന്നാൽ, സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളിലൂടെ റഷ്യയെ ക്ഷീണിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അത്ര വിജയിച്ച മട്ടില്ല. യുക്രെയ്നിലേക്കു റഷ്യ കടന്നുകയറിയതിനു പിന്നാലെ തകർന്നടിഞ്ഞ റഷ്യൻ കറൻസി റൂബിളിപ്പോൾ ഏഴു വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. റഷ്യയിലെ പലിശനിരക്കുകൾ സാധാരണ നിലയിലാകുകയും ചെയ്തു. യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലെ എണ്ണവിലക്കയറ്റം മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ റഷ്യയ്ക്കും ആശ്വാസകരമാണ്. സൈനികമായും റഷ്യ തകർച്ചയിലല്ല.

പക്ഷേ, ഒരു രാജ്യത്തിനും യുദ്ധം അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് എളുപ്പമാവില്ല‌ല്ലോ. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിന് യുക്രെയ്നിന്റെ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കു കടന്നുകയറാൻ താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിലും റഷ്യൻ സേന യുദ്ധത്താൽ തകർന്നിരിക്കുകയാണെന്നാണ് യുഎസ് ഇന്റലിജൻസ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലെന്നു റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

