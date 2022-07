മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് പണം തട്ടാൻ ഇന്ത്യയില്‍ യുഎസ് യുവതിയുടെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ നാടകം; അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ കയ്യിലുള്ള പണം തീർന്നതോടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് പണം തട്ടാൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ നാടകം ആസൂത്രണം ചെയ‌്ത അമേരിക്കൻ യുവതി അറസ്റ്റിൽ. ക്ലോ മക്ലാഗ്ലിൻ (27) എന്ന യുവതിയാണ് പിടിയിലായത്. കാമുകനായ നൈജീരിയൻ പൗരന്റെ സഹായത്തോടെയാണു യുവതി നാടകം ഒരുക്കിയതെന്നും ഡൽഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മേയ് 3നാണ് യുവതി ഡൽഹിയിൽ എത്തിയത്. വാഷിങ്ടൺ ഡിസിയിലാണ് യുവതിയുടെ കുടുംബം താമസിക്കുന്നത്.

ജൂലൈ ഏഴിന് മക്ലാഗ്ലിൻ അമ്മയെ വിളിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ താൻ സുരക്ഷിതയല്ലെന്നും പരിചയമുള്ള ഒരാൾ തന്നെ നിരന്തരം ആക്രമിക്കുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി പരാതിപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന ചോദ്യത്തിനു മറുപടി നൽകിയില്ല. ഇതോടെ യുവതിയുടെ അമ്മ ഇന്ത്യൻ അധികൃതരെ സമീപിച്ചു. യുഎസ് എംബസി വിഷയം ഡൽഹി പൊലീസിന് കൈമാറി. ജൂലൈ 10 ന് മക്ലാഗ്ലിൻ വീണ്ടും അമ്മയുമായി വാട്‌സാപ് വിഡിയോ കോളിലൂടെ സംസാരിച്ചു. ഇതിനിടെ ഒരാൾ മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും കോൾ കട്ടാക്കുകയും ചെയ്‌തു.

വിഡിയോ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ യുവതി മറ്റൊരാളുടെ വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതാണു കേസിൽ നിർണായമായത്. ഐപി വിലാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക് ട്രാക്ക് ചെയ്‌തതോടെ അന്വേഷണം യുവതിയുടെ കാമുകനായ ഒകൊരൊഫോർ ചിബുകെ ഒകൊരൊ (31) യിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലാണ് യുവതി താമസിക്കുന്നതെന്ന് ഇയാളിൽ നിന്ന് മനസിലാക്കിയ പൊലീസ് യുവതിയുടെ താമസസ്ഥലത്തെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക‌യായിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ എത്തിയതിനു പിന്നാലെ പണം തീർന്നതിനു പിന്നാലെ ഫെയ്‌സ്ബുക് വഴി പരിചയപ്പെട്ട ഒകൊരൊയുമായി ചേർന്ന് യുവതി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ നാടകം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

English Summary: US Woman Fakes Kidnapping In India After Running Out Of Money: Police