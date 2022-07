ഹവായ് ചെരുപ്പുകാരെയും പറപ്പിക്കും ആകാശ എയർ; 'നാനോ മോഡലിൽ' പിടിക്കുമോ എല്ലാം?

വിമാനത്തിന്റെ ഇരമ്പൽ കേൾക്കുമ്പോൾ കൗതുകത്തോടെ മുറ്റത്തിറങ്ങി ആകാശത്തേക്ക് കണ്ണെറിയാറുള്ളവരുടെയെല്ലാം മനസ്സിൽ എന്നെങ്കിലും വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും. അത്തരക്കാരെക്കൂടി പറപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ചിറകുവിരിക്കുന്നതെന്ന ആകാശ എയറിന്റെ വാഗ്ദാനം വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഉയർത്തിവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഹവായ് ചെരുപ്പിടുന്നവർക്കെല്ലാം വിമാനയാത്ര സാധ്യമാകുമെന്നാണ് രാജ്യത്ത് സർവീസ് തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ആകാശ എയറിന്റെ വാഗ്ദാനം. കോടീശ്വരൻ രാകേഷ് ജുൻജുൻവാലയുടെ സാരഥ്യത്തിലാണ് ആകാശ എയർ വരുന്നത്. ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിനെ രാജ്യത്തെ ചെലവുകുറഞ്ഞ എയർലൈനാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആദിത്യ ഘോഷിന്റെ പിന്തുണയും എയർലൈൻസിനുണ്ട്. നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒട്ടേറെ മേഖലകളുണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ജുൻജുൻവാല തന്റെ പണം ആകാശയ്ക്കു വേണ്ടി മുടക്കുന്നത്? ഇന്ത്യൻ വ്യോമഗതാഗത വിപണിയിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായി അത്രയേറെ അവസരങ്ങളാണോ കാത്തിരിക്കുന്നത്? അതോ നിലവിലുള്ള എയർലൈനുകളെ തറപറ്റിച്ച് ഒന്നാമതെത്താമെന്ന സ്വപ്നമാണോ ജുൻജുൻവാലയ്ക്കുള്ളത്? നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ചാഞ്ചാടുന്ന കഥയായിരിക്കും ഓഹരി വിപണിയിൽ പണമെറിയുന്നവരില്‍ ഏറെ പേർക്കും പറയാനുള്ളത്. എന്നാൽ രാകേഷ് ജുൻജുൻവാലയുടേത് വിജയത്തിന്റെ കഥ മാത്രമാണ്. ഓഹരി വിപണിയിലെ ആ വിജയം തന്നെയാണോ അദ്ദേഹം വ്യോമഗതാഗത മേഖലയിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ‘ആകാശ’യുടെ വിശാല ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു യാത്ര...

∙ ജുൻജുൻവാലയുടെ ‘ആകാശം’

ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിലെ കുലപതിയും വിപുലമായ ബിസിനസ് ശൃംഖലയുടെ ഉടമയായ രാകേഷ് ജുൻജുൻവാലയാണ് ആകാശ എയറിന്റെ സഹ സ്ഥാപകൻ. കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളുടെ 40 ശതമാവും ഇദ്ദേഹത്തിനു സ്വന്തമാണ്. ഇൻഡിഗോ എയറിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആദിത്യ ഘോഷിന് 10 ശതമാനം ഓഹരിയുണ്ട്. ഫോബ്സ് പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം പ്രകാരം 40,000 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള സ്വത്തിന് ഉടമയാണ് ജൂൻജുൻവാല. ഇന്ത്യയുടെ ‘വോറൻ ബഫറ്റ്’ എന്ന ഒരൊറ്റ വിശേഷണം തന്നെ ജുൻജുന്‍വാലയുടെ വിജയം അടിവരയിടുന്നു.

1960ൽ മുംബൈയിൽ ജനിച്ച ജുൻജുൻവാലയെ ഓഹരി വിപണിയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചത് ആദായ നികുതി വകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന അച്ഛനാണ്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ബിരുദം നേടിയതിനു ശേഷം ജുൻജുൻവാല അച്ഛനോട് ഒരുകാര്യം തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപം എന്നതു തൊഴിലായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവദിക്കണം. ഇഷ്ടമുള്ള കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മകന് അനുവാദം നൽകിയ ജുൻജുൻവാലയുടെ അച്ഛൻ ഒരു നിബന്ധന കൂടി കൂടിവച്ചു. ‘നിക്ഷേപം തുടങ്ങാൻ ഒറ്റ പൈസ തരില്ല, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒരു ചില്ലിക്കാശു പോലും ചോദിക്കരുത്.’

രാകേഷ് ജുൻജുൻവാല.

ആ രണ്ടു നിബന്ധനകളും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, 1985ൽ 5000 രൂപ മൂലധനവുമായി ജുൻജുൻവാല ഓഹരി വിപണിയിലേക്കിറങ്ങി. എന്നാൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകയേക്കാൾ ഉയർന്ന പണം നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകി പലരിൽനിന്നായി 2.5 ലക്ഷം രൂപ സമാഹരിച്ച അദ്ദേഹം പിറ്റേ വർഷം തന്നെ 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലാഭമുണ്ടാക്കി. പിന്നീടങ്ങോട്ട് ജുൻജുൻവാലയ്ക്ക് വളർച്ചയുടെ കാലം. 1990നു മുൻപുതന്നെ ഓഹരി വിപണിയിലൂടെ 25 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി.

2002–03 കാലഘട്ടത്തിൽ ‘ടൈറ്റൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്’ വാങ്ങിയും അദ്ദേഹം നേട്ടം കൊയ്തു. അന്നു ശരാരശി 3 രൂപ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ കമ്പനി ഓഹരിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മതിപ്പ് 2140 രൂപയാണ്. ടൈറ്റൻ കമ്പനിയുടെ 4.4 കോടി ഷെയറുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലുള്ളത്. കോവിഡിനെത്തുടർന്നുള്ള നഷ്ടത്തിൽനിന്നു കരകയറാനാകാതെ ഇന്ത്യയിലെ വിമാനക്കമ്പനികൾ നട്ടം തിരിയുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ‘കുറ‍ഞ്ഞ ചിലവിൽ പറപ്പിക്കാമെന്ന’ മുദ്രാവാക്യവുമായി ജുൻജുൻവാലയുടെ ‘ആകാശ’ വരുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും ആലോചനയിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കം?

ചിത്രം: ആകാശ എയർ– ട്വിറ്റർ.

ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു വിമാന കമ്പനികൾ എല്ലാം തന്നെ സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമെന്ന തിരിച്ചറിവാണോ ഇതിനു പിന്നിൽ? അതെയെന്ന് അനുമാനിക്കാനും കാരണങ്ങൾ ഏറെയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിമാനയാത്രക്കാരിൽ 82 ശതമാനവും ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വിമാനയാത്രയ്ക്ക് അവസരം ഒരുക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ സേവനങ്ങളെയാണ്. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കൂടുതൽ ഓഫറുകളുമായി ‘ആകാശ’ വരുമ്പോൾ, ആനുപാതികമായെങ്കിലും യാത്രാ നിരക്കു കുറയ്ക്കാൻ മറ്റു കമ്പനികളും നിർബന്ധിതരാകും. നിലവിലെ നഷ്ടത്തിനൊപ്പം ഈ അധിക ചെലവുകൂടി വഹിക്കേണ്ടി വരുന്നതോടെ മറ്റു കമ്പനികളുടെ ദുരിതം അധികമാകുമെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ!

∙ പറക്കും ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ

ആകാശ എയറിനുള്ള ബോയിങ്ങിന്റെ ആദ്യ വിമാനം ജൂൺ 21ന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ബോയിങ്ങിന്റെ അമേരിക്കയിലെ ആസ്ഥാനത്തു നിന്നു ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ച വിമാനത്തിന് വൻ സ്വീകരണമാണ് ഒരുക്കിയത്. ഒരു വിമാനം കൂടി ഉടൻ ലഭിക്കുമെന്നു കമ്പനി സ്ഥാപകനും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ വിനയ് ദുബെ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. QP എന്ന കോഡാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓറഞ്ചും പർപ്പിളും ചേർന്നുള്ള നിറത്തിൽ പെയ്ന്റ് ചെയ്ത വിമാനത്തിന്റെ ടെയ്‌ലിൽ ആകാശയുടെ ആദ്യാക്ഷരമായ A പെയ്ന്റ് ചെയ്തു ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രം: ആകാശ എയർ– ട്വിറ്റർ.

ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ വാണിജ്യ സർവീസ് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ആകാശ എയർ. രണ്ട് വിമാനങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കും ആകാശ എയർ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക. ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് വൈകാത ആരംഭിക്കുമെന്നും ദുബെ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ എയർലൈനിൽ 250 ജീവനക്കാരുണ്ട്. ഇവരിൽ നാൽപതിലേറെപ്പേർ പൈലറ്റ്മാരാണ്.

∙ വരുന്നത് 72 ബോയിങ് 737 വിമാനങ്ങൾ

72 ബോയിങ് 737 മാക്‌സ് വിമാനങ്ങൾക്കാണ് ആകാശ എയർ ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 19 എണ്ണം 189 സീറ്റുകളുള്ള MAX-8 വിമാനങ്ങളും 53 എണ്ണം ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ബോയിങ് 737 MAX-8-200 വിമാനങ്ങളും ആണ്. 900 കോടി രൂപയുടെ കരാറാണ് വിമാനങ്ങൾക്കായി ആകാശയും ബോയിങ്ങും തമ്മിൽ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള ബോയിങ് വിമാനങ്ങളേക്കാൾ 14% ഇന്ധന ഉപയോഗവും കാർബൺ പുറന്തള്ളലും കുറവുള്ളതും മികച്ച കാര്യക്ഷമതയുള്ളതുമായ ഏറ്റവും പുതിയ ശ്രേണിയിലുള്ള വിമാനങ്ങളാണ് ആകാശ എയറിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നതെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ബോയിങ്ങിൽ നിന്നു വിമാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ അതിന്റെ ഫ്ലീറ്റിലേക്ക് വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കും.

ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷന്റെ (ഡിജിസിഎ) എയർ ഓപ്പറേറ്റർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ച വിവരം ആകാശ എയർ ട്വിറ്ററിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പങ്കുവച്ചിരുന്നു. 2021 ഓഗസ്റ്റിലായിരുന്നു സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് ആകാശ എയർ നോ ഒബ്ജക്‌ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എൻഒസി) നേടിയത്. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ 18 വിമാനങ്ങളുള്ള സ്ഥാപനമായി ആകാശ മാറുമെന്നാണ് വിനയ് ദുബെ പറയുന്നത്.

∙ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വമ്പൻ വളർച്ച

അപ്പോഴേക്കും ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 2000 ആയിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഓരോ 12 മാസത്തിലും 12-14 വിമാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത 72 വിമാനങ്ങളും ബോയിങ് ലഭ്യമാക്കുന്നതോടെ ആകാശത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് ആകാശയുടേതുകൂടിയാകും.രാജ്യത്തെ വൻ നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചായിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ സർവീസുകളെന്നും ആകാശ എയർ സിഇഒ വിനയ് ദുബെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. വിമാന ഇന്ധന വിലയിലെ വർധനയിലും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയിലും ആകാശ ആശങ്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ഏറ്റവും ഇന്ധനക്ഷമതയുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വിലവർധന മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Show more Show more

ഇന്ധനക്ഷമതയിലൂടെ മാത്രമല്ല, ആകാശ അവരുടെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. കാബിൻ ക്രൂവിന്റെ യൂണിഫോം തയാറാക്കിയതിലും ആ പ്രതിബന്ധത വ്യക്തമായിരുന്നു. റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത പോളിസ്റ്റർ ഫാബ്രിക് ഉപയോഗിച്ചു നിർമിച്ച പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തുണിത്തരങ്ങളാണ് യൂണിഫോമിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രം: ആകാശ എയർ– ട്വിറ്റർ.

ട്രൗസറുകൾ, ജാക്കറ്റുകൾ, ഭാരം കുറഞ്ഞ ഷൂസ് എന്നിവയിലെല്ലാം പ്രകൃതിയോടുള്ള കരുതൽ വ്യക്തം. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കാതെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത റബർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഷൂ സോൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള ഫാഷൻ ഡിസൈനർ രാജേഷ് പ്രതാപ് സിങ്ങാണ് ജാക്കറ്റുകളും ട്രൗസറുകളും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ ബന്ദ്ഗാല ശൈലിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ജാക്കറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിമാനത്തിലെ ഭക്ഷണ മെനു എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കുമെന്ന ചർച്ചകൾക്കും വൈകാതെ വിരമാമാകും. മെനു അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയുന്നത്.

എയർ ഇന്ത്യയെ ഏറ്റെടുത്തതോടെ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പും വ്യോമയാന രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കു പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരെ വരെ പറപ്പിക്കാമെന്ന ആകാശ എയറിന്റെ വാഗ്ദാനം ആകാശത്ത് നിരക്ക് ഇളവിന്റെ പോരാട്ടത്തിനു വഴി തുറക്കുമെന്ന സാധ്യതയും അതുവഴി വിമാന യാത്രാ നിരക്കുകളിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമാണ് യാത്രക്കാരെ ആവേശഭരിതരാക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെ തുടർന്ന് സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച ജെറ്റ് എയർവേയ്സും തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണ്. സുരക്ഷാ അനുമതികൾ കേന്ദ്രം വിമാനക്കമ്പനിക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞു.

ജലാൻ-കൽറോക്ക് എന്ന കൺസോർഷ്യമാണ് ജെറ്റ് എയർവേയ്സിനെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ മുന്നോട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത്. നരേഷ് ഗോയലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ജെറ്റ് എയർവേയ്സ് മുൻപ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. എയർ ഓപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മേയ് അഞ്ചിന് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ജെറ്റ് എയർവേയ്സ് പ്രത്യേകം സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു. കമ്പനിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജെറ്റ് കൂടി തിരികെ എത്തുന്നതോടെ പോരാട്ടം കൂടുതൽ കനക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും വ്യോമയാന രംഗത്തുള്ളവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

English Summary: Akasa Air gets an airline license from DGCA, to start service by July, offers to fly at reduced rate