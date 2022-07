ചായക്കോപ്പയിൽ കുരുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ കോടീശ്വരി, ബ്രിട്ടിഷ് രാജ്ഞിയേക്കാൾ സ്വത്ത്; ആരാണ് അക്ഷത?

മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ ഇന്ത്യയെ അടിച്ചമർത്തി ഭരിച്ച ബ്രിട്ടനെ അടക്കിഭരിക്കാന്‍ ഒരു ‘ഇന്ത്യക്കാരനു’ സാധിക്കുമോ? ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൻ പ്രധാനമന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ചതോടെ ഉയർന്ന പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ‌ഇന്ത്യൻ വംശജനും ബോറിസിന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ ധനമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ഋഷി സുനക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള കൺസർവേറ്റിവ് പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെ മത്സരത്തിൽ മുന്നിലുള്ളത്. ‘ആരാണ് ഋഷി’ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുള്ള ഗൂഗിൾ സേർച്ചും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കുത്തനെ കൂടി. എന്നാൽ ഋഷിക്കൊപ്പം തന്നെ ഗൂഗിൾ സേർച്ചിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പേരു കൂടിയുണ്ട്–അക്ഷത മൂർത്തി. ഋഷിയുടെ ഭാര്യ. ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയിലെ തലതൊട്ടപ്പനായ, ഇൻഫോസിസ് സ്ഥാപകരിലാരാളായ എൻ.ആർ നാരായണ മൂർത്തിയുടെ മകൾ. പ്രധാനമന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്കു ഋഷി മത്സരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായതിനു പിന്നാലെ, അടുത്തിടെ അക്ഷതയുടെ ഒരു ചിത്രം വൈറലാവുകയും ചെയ്തു. വ്യക്തിഗത സമ്പാദ്യം നോക്കിയാൽ ബ്രിട്ടിഷ് രാജ്ഞിയേക്കാൾ സമ്പന്നയാണ് അക്ഷത. പക്ഷേ ഭർത്താവിന്റെയോ പിതാവിന്റെയോ പേരിൽ അറിയപ്പെടാനാഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തിത്വം. സ്വന്തമായി കെട്ടിപ്പടുത്ത ഒരു ബിസിനസ് ലോകമുണ്ട് അവർക്ക്. പക്ഷേ ഋഷി ബ്രിട്ടിഷ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്കെത്തിയതോടെ അക്ഷതയ്ക്കു നേരെയും സൈബർ ലോകത്തുൾപ്പെടെ ആക്രമണം ശക്തമാണ്. ഇതിനെയെല്ലാം ഒരു ചെറുപുഞ്ചിയോടെയാണ് അവർ നേരിടുന്നത്. കടന്നു വന്ന ജീവിതപാത അത്രയേറെ പക്വത സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ നാൽപത്തിരണ്ടുകാരിക്ക്. ഋഷിയുടെ നേട്ടത്തിനൊപ്പംതന്നെയുണ്ട് എന്നും അക്ഷത. പ്രണയിച്ചാണ് ഇരുവരും വിവാഹം ചെയ്തത്. മരുമകനായി വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ഓർത്ത് ആധി പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്തെപ്പറ്റി നാരായണമൂർത്തി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആദ്യ കാഴ്ചയിൽത്തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഋഷി സുനക്കിനെ ഇഷ്ടമായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് മകളുടെ ഹൃദയം ആ ചെറുപ്പക്കാരനു വേണ്ടി തുടിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലായി. ഇരുവരുടെയും വൈവാഹിക ജീവിതം വരുന്ന ഓഗസ്റ്റിൽ 13 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ എന്ന നിലയിലേക്കാണോ അക്ഷതയുടെ യാത്ര? എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടിഷ് രാജ്ഞിയേക്കാളും സ്വത്ത് അവർക്ക് സ്വന്തമായത്? കോടീശ്വരനായ പിതാവിന്റെ നിഴലിൽനിന്നു മാറി നടക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്താണ് അക്ഷത മൂർത്തിയുടെ യഥാർഥ ജീവിതം?

ഋഷി സുനക്കിനൊപ്പം അക്ഷത മൂർത്തി (ചിത്രം∙ AFP)

∙ ഹൂബ്ലിയിൽനിന്ന് യുഎസിലേക്ക്...

1980 ഏപ്രിലിൽ കർണാടകയിലെ ഹൂബ്ലിയിലാണ് അക്ഷതയുടെ ജനനം. രാജ്യത്തെ അതിസമ്പന്നനായ എൻ.ആർ. നാരായണമൂർത്തിയുടെയും സുധയുടെയും മകൾ. സഹോദരൻ, അക്ഷതയേക്കാൾ മൂന്നു വയസ്സ് ഇളപ്പമുള്ള രോഹൻ മൂർത്തി. ചെറുപ്പത്തിൽ ഹൂബ്ലിയിൽ മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിക്കുമൊപ്പമായിരുന്നു അക്ഷതയുടെ ജീവിതം. നാരായണ മൂർത്തിയും സുധയും ഇൻഫോസിസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുംബൈ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തിരക്കിലായിരുന്ന നാളുകൾ. ബെംഗളൂരുവിലായിരുന്നു അക്ഷതയുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം. പിന്നീട് മുംബൈയിലേക്ക് അക്ഷത മാറിയെങ്കിലും ആഴ്ച തോറും മുത്തച്ഛനെയും മുത്തശ്ശിയെയും കാണാൻ ഹൂബ്ലിയിലേക്ക് വരും. ഹൂബ്ലിയിലെ വീട്ടിൽ നിറയെ ലാളനകളും വാത്സല്യവും ഏറ്റു വാങ്ങിയായിരുന്നു അക്ഷതയുടെ ജീവിതം. എന്നാൽ മുംബൈയിൽ അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു കാത്തിരുന്നത്. പഠനം, പുസ്തകവായന, കൂട്ടുകാരുമായുള്ള ചർച്ചകൾ...അങ്ങനെയങ്ങനെ.

ചെറുപ്പം മുതൽതന്നെ വസ്ത്രങ്ങളിലും പുത്തൻ ഡിസൈനുകളിലും ആകൃഷ്ടയായിരുന്നു അക്ഷത. വീട്ടിലെ പലതരം വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ‘ഫ്യൂഷൻ’ തീർക്കുന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ഹോബി. 1998 ൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി യുഎസിലേക്കു പറന്നു. കലിഫോര്‍ണിയയിലെ ക്ലെയർമൗണ്ട് മക്‌കെന്ന കോളജിൽ നിന്ന് ഇക്കണോമിക്സില്‍ ബിരുദം, സ്റ്റാൻഫഡ് സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് എംബിഎ. ഫാഷനെന്ന പാഷൻ തലയ്ക്കു പിടിച്ചതോടെ കലിഫോർണിയയിലെ ഫാഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് മെർച്ചൻഡൈസിങ്ങിൽ പഠനത്തിനു ചേർന്നു. വസ്ത്ര നിർമാണത്തിൽ ഡിപ്ലോമ നേടി. പിന്നാലെ ഫാഷൻ രംഗത്തേക്കു കടന്നു.

കുടുംബത്തിനൊപ്പം അക്ഷത. (ഫയൽചിത്രം)

2007 മുതൽ 2009 വരെ, സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ കേന്ദ്രമായുള്ള കമ്പനി ‘ട്രെൻഡിൽസി’ന്റെ മാർക്കറ്റിങ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു അക്ഷത. തുടർന്നായിരുന്നു സ്വന്തം സംരംഭത്തിലേക്കു കടന്നത്. അക്ഷത ഡിസൈൻസ് എന്നായിരുന്നു ഫാഷൻ ബ്രാൻഡിന്റെ പേര്. ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പരാഗത കരകൗശലത്തില്‍ അഗാധമായ അഭിനിവേശമുള്ള അക്ഷത തന്റെ വസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ അത് ലോകത്തിനുമുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

∙ പ്രിയപ്പെട്ടവനൊപ്പം

പഞ്ചാബിലാണ് ഋഷി സുനക്കിന്റെ കുടുംബ വേരുകൾ. പഞ്ചാബിൽ ജനിച്ച്, തുടക്കത്തില്‍ കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലേക്കും അവിടെനിന്ന് ബ്രിട്ടനിലേക്കും കുടിയേറിയവരാണ് ഋഷിയുടെ പൂർവികർ. ബ്രിട്ടനിൽ സർക്കാർ ജോലിക്കാരായിരുന്നു അവർ. ഋഷിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉഷയും യശ്‌വീരും ബ്രിട്ടനിലാണു ജനിച്ചത്. ഇവരുടെ മൂത്തമകനായി 1980 മേയ് 12നാണ് ജനനം. ഫുൾബ്രൈറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് നേടി യുഎസിലെ സ്റ്റാൻഫഡ് ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ എംബിഎയ്ക്കു പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഋഷി അക്ഷതയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. പരിചയം പിന്നീട് തീവ്ര പ്രണയമായി. 2009 ഓഗസ്റ്റ് 30ന് ഇരുവരും വിവാഹിതരായി.

വിവാഹ ചടങ്ങിനിടെ അക്ഷതയും ഋഷി സുനക്കും

ബെംഗളൂരുവിലെ വിവാഹച്ചടങ്ങ് പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ സമ്പന്നമായിരുന്നു. വിവാഹ വിരുന്നും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളും രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടു. ആയിരത്തോളം അതിഥികളാണ് അന്നു പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത്. ബി.എസ്. യെഡിയൂരപ്പ, അനിൽ കുംബ്ലെ, പ്രകാശ് പദുക്കോൺ, സയീദ് കിർമാണി, ഗിരിഷ് കർണാഡ് തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയ–കായിക–വ്യവസായ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരാണ് അന്നു പങ്കെടുത്തത്. ഋഷിയും അക്ഷതയും നാലു വർഷക്കാലത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് യുകെയിലേക്കു പോയി.

അതിനോടകം തന്റെ ഭാവി എവിടെയായിരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഋഷി തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് വിശാലമായ ബിസിനസ് ലോകത്തെ കൂട്ടിക്കിഴിക്കലുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കണക്കുകൂട്ടലിലേക്ക് ഋഷി ഇറങ്ങിച്ചെന്നത്. കൺസർവേറ്റിവ് പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കിറങ്ങാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം. 2013ൽ, മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലെ ഋഷിയുടെ ആ നീക്കം പലരും എടുത്തുചാട്ടമായാണു കണക്കാക്കിയത്. കാരണം, അത്രയേറെയായിരുന്നു ബിസിനസ് ലോകത്ത് അക്ഷതയും ഋഷിയും അതിനോടകം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പേര്. അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള ‘എടുത്തുചാട്ടം’.

ഋഷി സുനക്കിനും മക്കൾക്കുമൊപ്പം അക്ഷത (ഫയൽചിത്രം)

പക്ഷേ അധികം വൈകാതെ, ഋഷിയുടെ തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നെന്നു തെളിഞ്ഞു. ബ്രിട്ടിഷ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി വില്യം ഹേഗ് ഒഴിഞ്ഞ സീറ്റിൽ 2015ൽ മത്സരിച്ച ഋഷി 50 ശതമാനത്തിലേറെ വോട്ടു നേടി വിജയിച്ചു. വെള്ളക്കാർ ഭൂരിപക്ഷമായ നോർത്ത് യോർക്‌ഷറിലെ റിച്ച്മണ്ടിലായിരുന്നു എംപിയായി ഋഷിയുടെ മിന്നും ജയം. അന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിലുടനീളം അക്ഷതയും ഋഷിയുടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ തന്റെ വഴി രാഷ്ട്രീയമല്ലെന്ന് അക്ഷത അന്നേ ഉറപ്പിച്ചു. അച്ഛന്റെ ഐടി സാമ്രാജ്യവും അക്ഷതയെ കൊതിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനിടെ കൃഷ്ണയുടെയും അനൗഷ്കയുടെയും അമ്മയായും അക്ഷത മാറിയിരുന്നു.

∙ നികുതി വിവാദവും കമ്പനിത്തകർച്ചയും

ഇൻഫോസിസിൽ 0.93% ഓഹരിയുണ്ട് അക്ഷതയ്ക്ക്. ആ ഇനത്തിൽ 2021ൽ മാത്രം ഡിവിഡന്റായി കിട്ടിയത് 1.51 കോടി ഡോളറാണ്. എന്നാല്‍ ഇതൊരു വലിയ വിവാദത്തിലേക്കും അക്ഷതയെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. ഋഷി ധനമന്ത്രിയായിരിക്കെ, 2022 ഏപ്രിലിലായിരുന്നു വിവാദം. സ്ഥിരതാമസക്കാരല്ലാത്ത പൗരന്മാർ വിദേശത്തുനിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന് നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല എന്നാണു ബ്രിട്ടനിലെ നിയമം. ബ്രിട്ടിഷ് പൗരത്വം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇതരരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന് അക്ഷത നികുതി നൽകിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വിഷയം മാധ്യമങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തതോടെ വിവാദം കനത്തു. ധനമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ തന്നെ രാജ്യത്തു നികുതി അടയ്ക്കുന്നില്ലെന്നായി പ്രചാരണം. രാജ്യത്തെ മറ്റുള്ളവർക്കാകട്ടെ കനത്ത നികുതിയും.

ഋഷി സുനക്കിനും കുട്ടികൾക്കുമൊപ്പം അക്ഷത.

സുനാക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനർഹമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം ഉയർന്നു വന്നു. എന്നാൽ തന്റെ വിദേശ വരുമാനങ്ങൾക്കും ബ്രിട്ടനിലെ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള നികുതി നൽകുമെന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു അക്ഷത വിവാദങ്ങളുടെ വായടപ്പിച്ചത്. യുകെ ഫിറ്റ്നസ് കമ്പനിയായ ഡിഗ്‌മിയിൽ അഞ്ചു ശതമാനത്തിൽ താഴെ വരുന്ന ഓഹരിയും അക്ഷതയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗണിനു പിന്നാലെ കമ്പനി തകർന്നടിഞ്ഞു. അന്ന് ഡിഗ്‌മിയുടെ വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ, ബ്രിട്ടിഷ് ധനമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ എന്ന നിലയിലും അവർക്കു വന്ന കോടികളുടെ നഷ്ടത്തിന്റെ പേരിലും അക്ഷതയുടെ പേരും ചർച്ചയായിരുന്നു.

∙ ‘പിതാവിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടരുത്’

സോഫ്റ്റ്‌‌വെ‌യര്‍ രംഗത്തു ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എൻ.ആർ. നാരായണ മൂർത്തി, സുഹൃത്തുക്കളായ നന്ദൻ നിലെകാനി, എൻ.എസ് രാഘവൻ, എസ്. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ‍, എസ്.ഡി ഷിബുലാൽ, കെ.ദിനേശ്, അശോക് അറോറ എന്നിവർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് 1981ൽ രൂപീകരിച്ചതാണ് ഇൻഫോസിസ്. അന്ന് ഭാര്യ സുധ മൂർത്തിയിൽനിന്ന് കടം വാങ്ങിയ 10,000 രൂപയായിരുന്നു നാരായണ മൂർത്തിയുടെ മൂലധനം. എന്നാൽ കാലം കടന്നപ്പോൾ, വോൾസ്ട്രീറ്റ് പട്ടികയിൽ ഇടംനേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായി ഇൻഫോസിസ് മാറി. വാർഷിക വരുമാനമാകട്ടെ ശതകോടികളും.

ഇൻഫോസിസ് സയൻസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ സ്ഥാപകരായ മോഹൻദാസ് പൈ, ശ്രീനാഥ് ബത്‌നി, കെ.ദിനേഷ്, നന്ദൻ നിലേകാനി, ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, എസ്.ഡി. ഷിബുലാൽ എന്നിവർ ബെംഗളൂരുവിലെ ഓഫിസിനു മുന്നിൽ. (Photo: Manjunath Kiran / AFP)

എന്നാൽ പിതാവിന്റെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഈ സാമ്രാജ്യമൊന്നും അക്ഷതയെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചില്ല. പിതാവിന്റെ ബിസിനസ് ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ സ്വന്തം സംരംഭം പടുത്തുയർത്തണമെന്ന സ്വപ്നമായിരുന്നു അവർക്ക്. അച്ഛൻ ഐടി മേഖല വാഴുമ്പോൾ മകൾ ഫാഷൻലോകം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള തിരക്കിലായിരുന്നു. പിതാവിന്റെ ബിസിനസിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കടന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരിക്കൽ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അക്ഷത പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ: ‘എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ നേട്ടങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ ഞാനെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന ആകാംക്ഷ ഓരോരുത്തരിലുമുണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഒരു നാൾ എന്റെ ഈ ബിസിനസ് വളരും. അന്ന് എല്ലാവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. അന്ന് ഇതിലൂടെയാകും ഞാൻ അറിയപ്പെടുക. ഇതെന്റെ പാഷൻ ആണ്. ഈ ബിസിനസ് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും ഞാൻ ശോഭിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല’. പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും അക്ഷയുടെ പാഷൻ അധികകാലം നീണ്ടില്ല!

അക്ഷതയുടെ മാതാപിതാക്കളായ സുധ മൂർത്തിയും എൻ.ആർ നാരായണ മൂർത്തിയും (Photo: Instagram/ Sudha Murthy)

∙ യുകെയിൽനിന്ന് ഫാഷന്റെ ഇന്ത്യയിലേക്ക്...

ഫിനാൻസ്, മാർക്കറ്റിങ് മേഖലകളിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് അക്ഷത 2007ൽ ഫാഷന്റെ ലോകത്തേക്കു മാറിയത്. വൈകാതെ തന്നെ മികച്ച ഫാഷൻ ഡിസൈനറായും പേരെടുത്തു. ‘അക്ഷത ഡിസൈൻസി’ന്റെ ബ്രാൻഡിൽ ഒരുക്കിയ വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ മോഡലുകൾ റാംപുകളിൽ തിളങ്ങി. ഇന്ത്യയെന്ന വികാരത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ഓരോ ഡിസൈനും. ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദേരി, മൈസൂർ സിൽക്ക് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അവരുടെ ഡിസൈനുകളുടെ മാറ്റുകൂട്ടി. അക്ഷതയുടെ ‘ഡിസൈൻ ഫിലോസഫി’ തേടി വമ്പൻ ഫാഷൻ മാധ്യമങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി.

അക്ഷതയും ഋഷി സുനക്കും. ചിത്രം: Tristan Fewings / POOL / AFP

‘‘ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. കാരണം എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഡിഎൻഎയിൽത്തന്നെ അത്തരമൊരു ദൗത്യമുണ്ട്’’ എന്നായിരുന്നു ‘വോഗി’നു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അവർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു അക്ഷതയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും. തന്റെ ഫാഷൻ ബ്രാൻഡിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിലെ വലിയൊരു വിഹിതം ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന, ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നെയ്ത്തുകാർക്കും മറ്റും ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഫാഷനിലെ ഈ ഇടപെടൽ അധികകാലം നീണ്ടില്ല. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കകം ഫാഷൻ ബ്രാൻഡിന്റെ പ്രവർത്തനം അക്ഷത അവസാനിപ്പിച്ചു.

പിന്നീട് വിവിധ കമ്പനികളിലെ ഓഹരികളുടെ ഏറ്റെടുക്കലിലാണു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനിയായ കാറ്റമരാൻ ഓഹരി അക്ഷതയും ഋഷിയും സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ ഋഷി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു മാറിയതോടെ ഓഹരികൾ പൂർണമായും അക്ഷതയ്ക്കു സ്വന്തമായി. ബ്രിട്ടിഷ് ഷെഫ് ജയിംസ് ഒലിവറിന്റെ രണ്ട് റസ്റ്ററന്റുകളിലും അമേരിക്കൻ രാജ്യാന്തര ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ചെയിനായ വെൻഡീസിലും അക്ഷതയ്ക്ക് ഓഹരികളുണ്ട്. പുരുഷ ഫാഷൻ ബ്രാന്‍ഡായ ന്യൂ ആൻഡ് ലിങ്ക്‌വുഡിന്റെയും ഓഹരി ഉടമയാണ്. കുട്ടികൾക്കായുള്ള ‘കോറു കിഡ്സ്’ കമ്പനിയിലും ഓഹരി സ്വന്തമാക്കി. സഹോദരൻ രോഹന്റെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കമ്പനിയായ സോറോകോയിലെ യുകെയിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതും അക്ഷതയാണ്

എലിസബത്ത് രാജ്ഞി

∙ സമ്പത്തിൽ രാജ്ഞിയെ പിന്തള്ളിയ അക്ഷത

ബ്രിട്ടിഷ് രാജ്ഞിയേക്കാൾ സമ്പത്തുണ്ട് അക്ഷതയ്ക്ക് എന്നത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. അതിനു കാരണമായത് ഇൻഫോസിസിലെ അവരുടെ ഓഹരി വിഹിതമായിരുന്നു. 0.93% വരുന്ന ഓഹരി മാത്രമേ അക്ഷതയുടെ പേരിലുള്ളൂവെങ്കിലും അതു തന്നെ വൻ തുകയ്ക്കുള്ളതുണ്ട്. കണക്കുകൾ എത്രയെന്ന കൃത്യമായ വിവരം പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏറെക്കുറെ 43 കോടി പൗണ്ട് വരുമെന്നാണു സൺഡേ ടൈംസ് ‘റിച്ച് ലിസ്റ്റ്’ പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഏകദേശം 4130 കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ! അതേസമയം ബ്രിട്ടിഷ് രാജ്ഞിയുടെ വ്യക്തിഗത സ്വത്ത് 35 കോടി പൗണ്ടേ വരൂ. ഏകദേശം 3365 കോടി രൂപ!

∙ യുദ്ധത്തിൽ കുരുങ്ങിയ ഇൻഫോസിസ്

കൺസർവേറ്റിവ് പാർട്ടിയിൽ ഋഷി ശക്തനായതോടെ അദ്ദേഹത്തിനു നേരിടേണ്ടി വന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ ഒരു പങ്ക് അക്ഷതയ്ക്കു നേരെയുമുണ്ടായിരുന്നു. റഷ്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഇൻഫോസിസിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ തിരിച്ചടിയായത്. യുക്രെയ്നിലേക്ക് റഷ്യ അധിനിവേശം നടത്തിയ സമയത്തായിരുന്നു അത്. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിനെ ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്ന നാരായണ മൂർത്തിയുടെ ചിത്രം പങ്കിട്ടും അക്ഷതയ്ക്കെതിരെ സൈബർ ലോകത്ത് ആക്രമണമുണ്ടായി. ഇൻഫോസിസ് റഷ്യയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും അക്ഷതയും കുടുംബവും അതിന്റെ ആനുകൂല്യം പറ്റുന്നതായും ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു.

ചിത്രം: AFP

എന്നാൽ കമ്പനി ഇതെല്ലാം നിഷേധിച്ചു. തങ്ങൾക്ക് റഷ്യൻ കമ്പനികളുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും റഷ്യയിലുള്ള ഇൻഫോസിസ് ജീവനക്കാരുടെ സേവനങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും ഇൻഫോസിസ് പറഞ്ഞു. റഷ്യയും യുക്രെയ്‌നും തമ്മിലുള്ള സമാധാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. താനും കുടുംബവും പുട്ടിന്റെ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റുന്നവരല്ലെന്ന് ഋഷിയും വ്യക്തമാക്കി.

∙ ‘ചായക്കോപ്പ’യിലെ വിവാദം

റഷ്യൻ വിവാദം കെട്ടടങ്ങും മുൻപേ അക്ഷതയെ തേടി അടുത്ത വിവാദമെത്തി. ഇത്തവണ വില്ലനായത് വീട്ടിലെ ചായക്കപ്പ് ആണ്. ബോറിസ് ജോൺസൺ സർക്കാർ രാജിവച്ചതിനു പിന്നാലെ ഡൗണിങ് സ്ട്രീറ്റിലെ 11-ാം നമ്പർ വസതി ഒഴിഞ്ഞ ഋഷി സുനാക് ലണ്ടനിലെ വസതിയിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു. അവിടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഋഷിയെ കാണാനായി കാത്തിരുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കു മുന്നിലേക്കാണ് സർപ്രൈസായി അക്ഷത ട്രേയിൽ ചായയുമായി എത്തിയത്. ചായയ്ക്കും കാപ്പിക്കുമൊപ്പം കഴിക്കാൻ ബിസ്‌ക്കറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു. അക്ഷത ചായകൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ വിഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു. അക്ഷതയെ അഭിനന്ദിച്ച് നിരവധിപ്പേർ രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഥയങ്ങു മാറി. പിന്നീട് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് ചായ അല്ല, ചായ കൊണ്ടുവന്ന കപ്പ് ആണ്.

‘എമ്മ ലേസി’ എന്ന ബ്രാൻഡഡ് കപ്പിലാണ് അക്ഷത ചായയുമായി എത്തിയത്. കപ്പൊന്നിന് 38 പൗണ്ട് വരും വില. ഇന്ത്യൻ രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം 3600 രൂപ. ഇതോടെ ആഡംബരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബോറിസ് ജോൺസനെ അനുകരിക്കുകയാണോ ഋഷി എന്ന ചോദ്യമുയർന്നു. രാജ്യം വിലക്കയറ്റത്തിൽ വലയുമ്പോൾ കാപ്പിക്കപ്പിനായി വൻ തുക മുടക്കുകയാണോ ‘ഭാവി പ്രധാനമന്ത്രി’ എന്ന നിലയിൽ വരെയെത്തി ചോദ്യങ്ങൾ. ഒരു കപ്പിന്റെ പണമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ബ്രിട്ടിഷ് കുടുംബത്തിന് രണ്ടു ദിവസം സുഖമായി കഴിയാമായിരുന്നുവെന്നു വരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു. ദമ്പതികളുടേത് ധൂർത്തു നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണെന്ന തരത്തിലും ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ടായി. എന്നാല്‍ യാതൊരു വിധത്തിലും പ്രതികരണം അർഹിക്കാത്ത വിധം ആ വിവാദവും കെട്ടടങ്ങുകയായിരുന്നു.

∙ ‘പണം മാത്രമല്ല ജീവിതം’

സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തനത്തിൽ മാതാപിതാക്കളാണ് അക്ഷതയുടെ മാതൃക. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, പോഷകാഹാര വിതരണം എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നാരായണമൂർത്തിയുടെയും ഭാര്യ സുധയുടെയും പ്രവർത്തനം. ഇൻഫോസിസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ചെയർപഴ്സൻ ആണ് സുധ. എൻജിനീയറായിരുന്ന അവർ അധ്യാപികയും എഴുത്തുകാരിയും കൂടിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ബിൽഗേറ്റ്സ് എന്ന വിളിപ്പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് നാരായണമൂർത്തിക്ക്. എന്നാൽ പിതാവ് കോടീശ്വരനാണെന്നത് എന്തെങ്കിലും പദവി നേടിയെടുക്കാനായി അക്ഷത ഇന്നേവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഹൈ ക്ലാസ്, ലോ ക്ലാസ് എന്ന വേർതിരിവിനോട് നിരന്തരം വിയോജിപ്പും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തന്റെ അമ്മ സുധയ്ക്കുണ്ടായ ഒരനുഭവം എടുത്തുപറഞ്ഞ് അക്ഷത നിലപാടും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു:

സുധ മൂർത്തി (ഇടത്), എൻ.ആർ. നാരായണ മൂർത്തിക്കൊപ്പം സുധ. (Photo: Instagram/ Sudha Murthy)

‘‘2016ൽ നടന്ന സംഭവമാണ്. ഹീത്രൂ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ സാരിയുടുത്ത് എത്തിയ അമ്മയോട് ബിസിനസ് ക്ലാസിൽനിന്ന് പുറത്തുപോകാൻ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വളരെ ലളിതമായൊരു സാരിയുടുത്ത്, കാഴ്ചയില്‍ വളരെ ലളിതമായി എത്തിയതുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മയെ അവർ ‘കന്നുകാലി ക്ലാസ്’ ആയാണു കണ്ടത്. ആഭിജാത്യം, കുലീനത എന്നുപറയുന്നത് ഒരുപാട് പണമുള്ളവർക്കു മാത്രം പറഞ്ഞ കാര്യമാണെന്നതു തെറ്റാണ്. ലോകത്ത് മോശപ്പെട്ട ഒരുപാട് വഴികളിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കാനാകും. അതുവഴി ആഡംബര ജീവിതവും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. എന്നാൽ ആ പണംകൊണ്ട് കുലീനതയെ നിർവചിക്കാനോ വാങ്ങാനോ കഴിയില്ല. പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിലൂടെ ആഭിജാത്യവും നേടാമെന്ന ചിന്ത കാലാഹരണപ്പെട്ടതാണ്.’’ പണംകൊണ്ടല്ലാതെ, പ്രവൃത്തി കൊണ്ടു നേടിയ കുലീനതയാർന്ന ജീവിതത്തിൽ അക്ഷതയെ ഇനി കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ എന്ന പദവിയാണോ? അതിന്റെ ഉത്തരം കാലം നല്‍കും. അവിടെയും പക്ഷേ ആ വിശേഷണത്തേക്കാള്‍, സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പേരിൽ അറിയപ്പെടാനാകും അക്ഷത ആഗ്രഹിക്കുക.

English Summary: Akshata, The Millionaire Wife Of Rishi Sunak, Daughter of Indian Billionnaire N.r. Narayana Murthy